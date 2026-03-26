US Börsenstart: Börse startet schwach, Ölpreise steigen, Tech-Aktien unter Druck

Das Wichtigste in Kürze US Börse unter Druck

Ölpreise steigen

Zinsen im Fokus

Börse USA: Wall Street unter Druck durch Öl & Inflation 📉 Die Börse USA startet schwach in den Handelstag. Die US Börse wird aktuell von einer Kombination aus steigenden Ölpreisen, geopolitischen Risiken und wachsenden Inflationssorgen belastet. Anleger reagieren zunehmend defensiv, während wichtige Indizes deutlich nachgeben. Der S&P 500 verliert 0,82 %, der Nasdaq 100 fällt um 1,16 % und der Dow Jones gibt 0,51 % nach – ein klares Signal für eine vorsichtige Marktstimmung. 🔑 Key Takeaways US Börse unter Druck: Nasdaq besonders schwach durch Tech-Sektor

Ölpreise steigen: Geopolitik treibt Inflationserwartungen

Zinsen im Fokus: Höhere Fed-Erwartungen belasten Märkte Makro-Lage belastet die Börse USA Ein zentraler Belastungsfaktor für die Börse USA ist die Warnung der OECD. Die Organisation sieht durch die Eskalation im Persischen Golf erhebliche Risiken für das globale Wachstum. Gleichzeitig steigen die Inflationssorgen weiter. Brent Öl steigt um über 3 %

Transportkosten und Margendruck nehmen zu

Inflationsrisiken bleiben hoch Interessant: Trotz geopolitischer Unsicherheit fällt der Goldpreis. Grund ist die Erwartung, dass die US-Notenbank die Zinsen länger hoch halten könnte – ein negativer Faktor für nicht verzinste Anlagen wie Gold. Tech-Sektor schwächelt – neue Risiken für Speicherchips Besonders der Technologiesektor belastet die US Börse. Auslöser ist eine Innovation von Google: Der neue TurboQuant-Algorithmus reduziert den Speicherbedarf für KI-Modelle drastisch. Das könnte die Nachfrage nach Speicherchips deutlich senken. Reaktion am Markt: SanDisk: -4 %

Micron, Western Digital, Seagate: jeweils rund -2 % Analysten sehen strukturellen Gegenwind für den gesamten Speichersektor – ein klarer Belastungsfaktor für den Nasdaq. Unternehmensnews bewegen die US Börse Auch auf Unternehmensebene sorgt die Nachrichtenlage für Bewegung: Meta & Google: Gerichtsurteil erhöht regulatorische Risiken → neue Klagewelle möglich

Corebridge & Equitable: Mega-Fusion im Versicherungssektor (22 Mrd. USD)

AppLovin: -9 % durch Konkurrenzdruck im Adtech-Bereich

Super Micro: Klagen wegen China-Geschäften belasten Sentiment

Uber & Pony.ai: Robotaxi-Expansion in Europa als Zukunftstreiber Diese Entwicklungen zeigen, dass neben Makrothemen auch strukturelle Veränderungen einzelne Branchen stark beeinflussen. Technische Lage verschlechtert sich Ein weiteres Warnsignal für die Börse USA:

Der Nasdaq (US100) fällt unter die wichtige 200-Tage-Linie. Das deutet auf: zunehmenden Verkaufsdruck

möglichen Trendwechsel nach unten Technisch betrachtet wird das Marktbild damit klar schwächer. YouTube Börsen Wissen für Alle Fazit: US Börse bleibt anfällig für Rücksetzer Die Börse USA steht aktuell unter erheblichem Druck. Steigende Ölpreise, geopolitische Unsicherheit und neue Inflationsrisiken sorgen für eine defensive Marktstimmung. Besonders kritisch: Tech-Sektor verliert an Dynamik

Zinsängste nehmen zu

geopolitische Risiken bleiben ungelöst Kurzfristig dürfte die US Börse volatil bleiben. Eine nachhaltige Erholung hängt stark davon ab, ob sich die Lage im Nahen Osten entspannt und der Inflationsdruck nachlässt. Nasdaq 100 Index Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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