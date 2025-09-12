US Börseneröffnung: Wall Street startet mit gemischten Vorzeichen Die Börse heute in den USA zeigt ein Bild zwischen Euphorie und Vorsicht. Nach den Rekordständen am Donnerstag geben die großen Indizes zu Handelsbeginn leicht nach. S&P 500 / US500 pendelt um den Eröffnungskurs.

Nasdaq / US100 steigt um 0,2 %.

Nasdaq / US100 steigt um 0,2 %.

Russell 2000 / US2000 verliert dagegen 0,5 %. Anleger schwanken zwischen der Freude über neue Höchststände und wachsenden Sorgen rund um den Arbeitsmarkt. Rekordmarken im Fokus Der Dow Jones hat erstmals die Marke von 46.000 Punkten überschritten. Haupttreiber sind robuste Unternehmenszahlen und schwächere Makrodaten, die die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen der Fed nähren. Auch S&P 500 und Nasdaq schlossen den Donnerstag auf Allzeithochs. Makrodaten: Arbeitsmarkt & Konsum als Bremsklotz? Trotz Hoffnungen auf eine „weiche Landung" der US-Wirtschaft mehren sich die Anzeichen für eine Abkühlung: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen.

Non-Farm-Payrolls (NFP) bleiben deutlich unter den Erwartungen. Das deutet auf eine Abschwächung am Arbeitsmarkt hin, was langfristig den Konsum belasten könnte. Zusätzlich drücken hohe Haushaltsverschuldung, steigende Kreditkosten und Rekordstände bei Kreditkarten auf die Kaufkraft der Verbraucher. Auch die US-Staatsverschuldung erreicht historische Höchstwerte. Zusammen mit steigenden Zinslasten erschwert dies eine nachhaltige Wachstumsdynamik – selbst bei geldpolitischer Lockerung. Der University of Michigan Index für August zeigt ein gemischtes Bild: Während die Lageeinschätzung stabil blieb, fielen die Konsumentenerwartungen deutlich schwächer aus. Gleichzeitig stiegen die langfristigen Inflationserwartungen, was der Fed den Spielraum für schnelle Zinssenkungen nimmt. Chartanalyse: Nasdaq / US100 Im US100 (Nasdaq) bildet sich aktuell eine potenzielle Doppeltop-Formation. Widerstandszone: 24.000 Punkte.

Erste Korrekturziele: FIBO 23,6 und Unterstützung bei 22.800 Punkten.

Darunter: 22.100 Punkte (FIBO 78) und 21.600 Punkte als nächste Zielzonen. Unternehmensnews im Fokus Adobe (ADBE.US): +4 % dank starker Umsatzprognosen, getrieben durch KI-Funktionen.

RH (RH.US): -10 % nach Senkung der Jahresprognose, belastet durch neue US-Zölle.

Super Micro Computer (SMCI.US): +5 % nach Start der Nvidia-Blackwell-Ultra-Systeme.

Warner Bros. Discovery (WBD.US): +7 % auf Übernahmegerüchte durch Paramount Skydance.

