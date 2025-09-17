US Börsenstart: Fed-Entscheidung im Fokus – S&P 500 stabil, Unternehmens-News im Blick (17.09.2025)

📊 Börse USA & US Börse: Alle Augen auf die Fed-Entscheidung 📰 Einleitung Die Börse USA blickt gespannt auf die heutige Zinsentscheidung der Federal Reserve. Anleger rechnen fast einhellig mit einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte, während die Signale von Fed-Chef Jerome Powell über den weiteren geldpolitischen Kurs entscheidend sein werden. Trotz historischer Höchststände an den US-Börsen sorgen Inflation, geopolitische Spannungen und Rezessionsängste für Nervosität. 📌 Key Takeaways Fed im Fokus 🏦 – Erwartete Senkung um 0,25 Prozentpunkte; Märkte preisen bis zu 150 Basispunkte an Kürzungen in den nächsten 12 Monaten ein. US-Börsen nahe Allzeithochs 📈 – S&P 500 könnte am Entscheidungstag um rund 0,7 % zulegen, hohe Sensibilität gegenüber Powells Tonfall. Unternehmens-News im Fokus 📰 – Workday +9 % (Upgrades & Aktienrückkauf), Rithm Capital +3,5 % (Paramount-Übernahme), Netflix +1,5 %, Manchester United -6 %. 📈 Börse USA heute – Zinsentscheid bestimmt den Markt Die Märkte verharren vorerst ruhig: S&P 500 Futures (US500) bewegen sich seitwärts, während Anleger auf die Zinsentscheidung der Fed warten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Hawkish Signal → Risiko : Könnte eine deutliche Korrektur an Aktien- und Anleihemärkten auslösen.

Dovish Signal → Chance: Würde Märkte stützen, aber auch Inflationsrisiken befeuern. Analysten erwarten mehrere stufenweise Zinssenkungen in den kommenden 12 Monaten. 🚀 Unternehmens-News an der US Börse Workday (WDAY.US) +9 % : Upgrade durch Guggenheim, 4 Mrd. USD Rückkaufprogramm, Elliott Management steigt ein.

Rithm Capital (RITM.US) +3,5 % : Übernahme von Paramount Group (1,6 Mrd. USD, Immobilien in NYC & San Francisco).

Manchester United (MANU.US) -6 % : Umsatz -8,9 %, dennoch leichtes Plus; Rückgang durch Europa-League-Teilnahme.

Netflix (NFLX.US) +1,5 %: Marktanteil rückläufig, Anleger setzen auf neue Inhalte & höhere Nutzerzahlen. ✅ Fazit Die Börse USA wartet gespannt auf die Fed-Entscheidung. Ob Powell einen dovishen Kurs signalisiert oder hawkisher bleibt, wird entscheidend für die weitere Richtung sein. Unternehmensseitig zeigen Tech- und Immobilienwerte Stärke, während im Sport- und Medienbereich Rückschläge zu sehen sind. Für Anleger bleibt die Devise: Augen auf die Fed – sie bestimmt den nächsten Impuls an der US Börse. S&P 500 Chart (H1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

