US Börsenstart: Inflationsdaten belasten US Börse & Aktien

📊 Börse USA heute: Inflationsdaten belasten US Börse Die Börse USA stand heute ganz im Zeichen wichtiger US-Konjunkturdaten, die von den Märkten mit Spannung erwartet wurden. Die veröffentlichten Zahlen liefern zentrale Einblicke in den Zustand der US-Wirtschaft im vierten Quartal 2025 – und sorgten für spürbare Zurückhaltung an der US Börse. ✅ Drei Key Takeaways – Börse USA & US Börse 📊 Inflationsdruck bleibt hoch, was Zinssenkungen verzögert. 🛒 Starker Konsum stabilisiert die US-Wirtschaft trotz geldpolitischer Risiken. 📉 US Börse reagiert nervös, besonders Technologieaktien stehen unter Druck. 📈 Inflation & Konsum: Gemischte Signale aus den USA 🏭 Produzentenpreise (PPI) 📊 +0,2 % MoM

📊 +3,0 % YoY (leicht über den Erwartungen) Diese Daten bestätigen, dass der Preisdruck auf der Produzentenseite weiterhin anhält. Unternehmen sehen sich nach wie vor mit steigenden Produktionskosten konfrontiert, was eine schnelle Entspannung der Inflation unwahrscheinlicher macht. 🛒 Einzelhandelsumsätze 📈 +0,6 % gegenüber Oktober Auch bereinigt um volatile Kategorien wie Autos, Energie und Gastronomie zeigt sich der US-Konsum robust. Die Nachfrage der Verbraucher bleibt ein zentraler Wachstumstreiber der US-Wirtschaft im Schlussquartal. 🏦 Fed-Ausblick: Zinssenkungen rücken in die Ferne Die Kombination aus: anhaltendem Inflationsdruck

gleichzeitig starker Konsumnachfrage spricht für ein stabiles, aber heiß laufendes Wirtschaftsumfeld. Für die Federal Reserve sind die über den Erwartungen liegenden Inflationsdaten ein starkes Argument, Zinssenkungen nicht zu überstürzen. Vielmehr steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das aktuell hohe Zinsniveau länger beibehalten wird – ein Szenario, das die Märkte zunehmend einpreisen. 📉 Marktreaktion: US Börse unter Druck Die Reaktion an der US Börse fiel entsprechend negativ aus: 🏛️ Dow Jones : −0,2 %

📊 S&P 500 : −0,6 %

💻 Nasdaq: −0,9 % Besonders der Nasdaq leidet unter steigenden Zinsen, da Technologieunternehmen stark von günstigen Finanzierungskosten und Wachstumserwartungen abhängig sind. Höhere Zinsen erhöhen den Kapitalkostendruck und begrenzen das zukünftige Wachstumspotenzial. 🏦 Unternehmenszahlen: US-Banken im Fokus 🟦 Wells Fargo (WFC) 📉 Umsatz & EPS unter Erwartungen

📈 dennoch Gewinnwachstum YoY

🔓 Wegfall regulatorischer Beschränkungen ermöglicht Expansion

🔮 Positiver Ausblick für 2026 Kennzahlen Q4 2025: Umsatz: 21,29 Mrd. USD

EPS: 1,62 USD

Bilanzsumme: >2 Bio. USD 🟩 Citigroup (C) 📈 Positive Überraschung bei den Ergebnissen

🚀 Starkes Wachstum in Investmentbanking & Wealth Management

🔻 Schwäche im Handelsgeschäft Highlights Q4 2025: Adjusted EPS: 1,81 USD (Erwartung: 1,62)

Umsatz: 19,9 Mrd. USD

Nettozinsertrag: 15,7 Mrd. USD (+14 % YoY)

Kosten klar gesenkt 🟥 Bank of America (BAC) 📈 Ergebnisse über den Erwartungen

💪 Resiliente Verbraucher- und Unternehmensnachfrage

🔮 Prognose: 5–7 % Wachstum des Nettozinsertrags 2026 Kennzahlen Q4 2025: EPS: 0,98 USD

Umsatz: 28,4 Mrd. USD

Nettoergebnis: 7,6 Mrd. USD

