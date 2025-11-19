US Börsenstart: Märkte steigen vor Nvidia & FOMC (19.11.2025)

Das Wichtigste in Kürze US-Börsen beginnen fester

Nvidia im Fokus

Makrodaten stützen

Der Mittwoch steht ganz im Zeichen der Spannung an der US-Börse. Vor allem zwei Events bestimmen die Marktstimmung: Die FOMC-Entscheidung zum geldpolitischen Ausblick und die mit großer Spannung erwarteten Quartalszahlen von Nvidia, die nach Handelsschluss veröffentlicht werden. Trotz der jüngsten, deutlichen Verluste zeigt sich der US-Markt zum Start der Sitzung freundlich – ein Zeichen, dass Anleger weiterhin hohe Erwartungen an den KI-Giganten Nvidia knüpfen. ⭐ Key Takeaways 📈 US-Börsen beginnen fester: Nasdaq-100 -Futures springen um über +1,5 %.

🤖 Nvidia im Fokus: Anleger erwarten zum 12. Mal in Folge besser als erwartete Zahlen – Enttäuschung könnte massiven Abverkauf auslösen.

🏦 Makrodaten stützen: US-Handelsdefizit sinkt deutlich, Ölbestände fallen stärker als prognostiziert. 📉 Börse USA heute: Märkte warten auf Nvidia & FOMC 📈 Starker Handelsauftakt trotz jüngster Verluste Nach zwei Wochen deutlicher Korrekturen starten die US-Indizes erholt in den Mittwoch: Nasdaq-100-Futures: +1,5 %

Anleger setzen klar auf starke Nvidia-Zahlen

Doch: Enttäuschungen könnten sofort eine neue Verkaufswelle auslösen Analysten betonen, dass Nvidia zuletzt mehrfach Marktkapitalisierung verlor, obwohl die Ergebnisse stark waren – ein einziges Detail unter Erwartung reicht für eine Reaktion. 📊 Makrodaten: Handelsdefizit schrumpft – Ölbestände fallen kräftig Handelsbilanz Das US-Handelsdefizit sinkt auf 59 Mrd. USD erwartet: 61 Mrd. USD

zuvor: 78 Mrd. USD Dies zeigt eine spürbare Stabilisierung, nachdem das Defizit zu Beginn von Trumps Amtszeit stark gestiegen war.

➡️ Gleichzeitig drohen neue inflationäre Effekte, weil günstigere Importbestände (vor Zöllen) zunehmend aufgebraucht sind. 🛢️ Öl- & Benzinbestände Ölbestände: –3,43 Mio. Barrel (erwartet –1,9 Mio.)

Benzinbestände: +1 Mio. Barrel (erwartet –1 Mio.) Diese Mischung stützt kurzfristig die Energiepreise, sendet aber widersprüchliche Signale zu Angebot & Nachfrage. 🏢 Unternehmens-News: Starke Bewegungen bei Top-Aktien 🤖 Nvidia (NVDA.US) Zahlen kommen heute nach Börsenschluss

Aktie vorab +3 % 🚗🔊 DoorDash (DASH.US) Aktie +3 % nach positiver Analystenempfehlung 🤖 Alphabet (GOOGL.US) Launch des neuen KI-Modells Gemini 3

Markt zeigt sich äußerst beeindruckt

Aktie +6 % ☢️ Constellation Energy (CEG.US) Erhält US-Regierungsgelder zum Restart des Atomkraftwerks Three Mile Island

Aktie +3 % 🧪 MP Materials (MP.US) Positive Analystenstimme → Aktie +4 % 🪙 Anglogold (AU.US) Profitieren von positiven Erwartungen für Gold 2025

Aktie +2 % 🎮 Unity Games (U.US) Kooperation mit Epic Games

Aktie +8 % 🛒 Lowe’s (LOW.US) Nach den Ergebnissen bessere Marktperspektiven

Aktie +6 % 🧩 Fazit: US-Börse im Wartemodus – Nvidia & FOMC entscheiden Richtung Die heutige Sitzung steht ganz im Zeichen zweier entscheidender Events: Nvidia-Zahlen heute Abend

FOMC-Kommunikation zur Geldpolitik Beide Ereignisse haben das Potenzial, die nächste große Marktbewegung auszulösen.

