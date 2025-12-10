Das Wichtigste in Kürze US Börse stabil vor der FED

Makrodaten deuten auf sinkende Lohnkosten

Unternehmensnews bewegen Einzelwerte stark

Die Börse USA startet äußerst ruhig in den Mittwoch, da Investoren auf die wegweisende FED-Sitzung um 20:00 Uhr MESZ sowie die anschließende Pressekonferenz von Jerome Powell um 20:30 Uhr MESZ warten. Während die Leitindizes S&P 500 und Nasdaq 100 nahezu unverändert handeln, zeigen Einzelwerte wie Nvidia leichte Stärke, getrieben von optimistischen Nachrichten aus China. Gleichzeitig liefern neue Arbeits- und Unternehmensergebnisse gemischte Signale über die konjunkturelle Lage. ⭐ Key Takeaways US Börse stabil vor der FED: S&P 500 minimal im Plus, Nasdaq leicht schwächer – Anleger warten auf Powells Tonlage. Makrodaten deuten auf sinkende Lohnkosten: Employment Cost Index verlangsamt sich → stärkt Argumente für weitere Zinssenkungen. Unternehmensnews bewegen Einzelwerte stark: Braze +15 %, AeroVironment –4 %, GameStop –6 %, GE Vernova +8 %. Börse USA: Sehr ruhiges Marktumfeld vor der Zinsentscheidung 📉📈 S&P-500-Futures: +0,1 %

Nasdaq-100-Futures: leicht im Minus

Nvidia: vorbörslich fester dank Berichten über mögliche Großaufträge von ByteDance & Alibaba Die Genehmigung des H200-AI-Chip-Exports nach China durch Präsident Trump unterstützt zusätzlich die Stimmung rund um den Technologiegiganten. 📊 Makrodaten: Lohnkosten sinken – ein Signal für sinkenden Inflationsdruck 🧩 🔹 Employment Cost Index Q3 2025 +0,8 % QoQ (erwartet: 0,9 %, vorher: 0,9 %)

Wachstumsdynamik verlangsamt sich weiter Dies bestätigt einen seit 2022 bestehenden Trend fallender Lohnwachstumsraten. ➡️ Interpretation für die FED:

Ein weniger angespannter Arbeitsmarkt stärkt die Position jener FOMC-Mitglieder, die tiefere oder schnellere Zinssenkungen anstreben. 🏠 Immobilienmarkt: Preiswachstum kühlt leicht ab 🏡 Eine neue Reuters-Umfrage zeigt: Hauspreise 2025: +1,5 % (nach 2,1 % zuvor)

Hauspreise 2026: +1,4 % Dies deutet auf eine moderatere Nachfrageentwicklung im US-Immobilienmarkt hin. 💼 Unternehmensnews – Starke Schwankungen an der US Börse 🚀📉 🚀 Braze (BRZE.US) +15 % Umsatz: 191 Mio. USD (über Erwartung 184 Mio.)

Starkes Wachstum, trotz neutraler EPS-Zahl 📉 AeroVironment (AVAV.US) –4 % EPS: 0,44 USD → deutlich unter 0,78 USD Erwartung 📉 GameStop (GME.US) –6 % Umsatz enttäuscht (821 Mio. USD vs. 900 Mio. USD erwartet)

Probleme im Kerngeschäft bleiben bestehen 🚀 Blue Owl Capital (OWL.US) +3 % Upgrade auf Strong Buy durch Raymond James 📉 Cracker Barrel (CBRL.US) –9 % Umsatz knapp unter Erwartung → Aktienkurs reagiert stark 🚀 GE Vernova (GEV.US) +8 % 2025-Umsatz am oberen Ende der Prognose

Dividende verdoppelt auf 50 Cent 🏛️ FED Preview: Erwartete Zinssenkung – aber Tonfall entscheidend 🎙️ Der Markt erwartet heute: 📌 Zinsschritt: ✔️ –25 Basispunkte (dritte Senkung in Folge) 📌 Tonlage Powells: Entscheidend für die Märkte, nicht der Zinsschritt selbst. 📌 Erwartete Aussagen Powells: Arbeitsmarkt schwächt sich ab

Inflationsdruck nimmt ab

Einige hawkische Mitglieder wollen weniger Lockerung 📉 Dot Plot: Weniger dovish als der Markt hofft 2025: –75 bp

2026: –25 bp

2027: –25 bp → Markt preist deutlich mehr Zinssenkungen ein → potenzielle Volatilität. ⚠️ Risiko: Interne Uneinigkeit Offener Dissens erwartet (Kansas City’s Schmid)

Bis zu fünf „stille Dissenter“ könnten hawkishe Signale senden ➡️ Je stärker der interne Konflikt wirkt, desto bullisher USD, desto schwächer Aktien. 💸 Bilanzpolitik – Leiser, aber hochrelevant für die US Börse 📉➡️📈 Ab Januar 2026 könnte die FED beginnen: Treasury Bills in Höhe von 10–15 Mrd. USD/Monat zu kaufen

QT auslaufen zu lassen

→ Mehr Liquidität → positiv für Aktien & Kreditmärkte 🧾 Fazit: US Börse stabil – Spannung steigt vor Powells Rede Die Börse USA zeigt sich zwar ruhig, doch die heutige FED-Sitzung ist ein potenzieller Wendepunkt. Je nachdem, wie Powell die Zinsentscheidung kommuniziert, könnte der Markt: freundlich reagieren (bei klar dovishem Ton),

neutral bleiben (bei ausgewogenem Statement),

