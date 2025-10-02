US Börsenstart: Shutdown-Stillstand verunsichert Investoren 🔴 NASDAQ Aktuell

Nasdaq Aktuell: US Börse uneinheitlich – Regierungsstillstand verunsichert Märkte
Die US Börse ist am Dienstag uneinheitlich gestartet, während Anleger die möglichen Folgen des anhaltenden Regierungsstillstands (Shutdown) bewerten. Zahlreiche Bundesbehörden haben ihren Betrieb eingestellt, und wichtige makroökonomische Daten werden vorerst nicht veröffentlicht. Zwar notieren die großen US-Indizes zum Handelsauftakt kaum verändert, sie bewegen sich aber weiterhin in der Nähe ihrer Rekordhochs.
Politische Unsicherheit belastet die Märkte
Der Shutdown in Washington geht bereits in den zweiten Tag und sorgt für Nervosität. Die Regierung hat 26 Milliarden US-Dollar an Projekten eingefroren, die vor allem demokratisch geprägte Bundesstaaten betreffen – darunter Infrastruktur- und Klima-Investitionen. Zudem drohen Entlassungen auf Bundesebene, sollte keine Einigung erzielt werden. Der politische Stillstand im Senat bleibt bestehen: Demokraten und Republikaner geben sich gegenseitig die Schuld.
US Präsident Trump bezeichnete den Shutdown sogar als Chance für Kürzungen in „demokratischen Behörden“, was die Befürchtung verstärkt, dass sich die Blockade weiter hinziehen könnte.
Nasdaq / US100: Tech-Sektor zeigt Stärke
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100
Nasdaq Aktuell: Der technologieorientierte Index Nasdaq 100 (US100) legt um 0,22 % zu und nähert sich der 25.000-Punkte-Marke. Technologieunternehmen zeigen sich weniger anfällig für die politischen Turbulenzen. Dank ihrer globalen Geschäftstätigkeit und soliden Liquiditätspolster profitieren sie von Stabilität.
Die nächste wichtige Unterstützungsmarke liegt bei 24.600 Punkten, ein Niveau, das bereits in der letzten Korrektur verteidigt wurde.
US Aktiennachrichten im Überblick
Neben den Indexbewegungen stehen einzelne Aktienwerte im Fokus der US Börse:
-
Fair Isaac (FICO.US): +24,50 % nach Einführung des „Mortgage Direct License Program“. Neue Preismodelle senken Gebühren deutlich.
-
Bentley Systems (BSY.US): +5,02 % nach Aufnahme in den S&P MidCap 400.
-
Stellantis (STLA.US): +7,00 % dank gestiegener US-Verkäufe (+6 % im Q3) mit starken Zuwächsen bei Jeep, Ram, Chrysler und Dodge.
-
Rocket Companies (RKT.US): -8,40 % nach Prospekt-Einreichung zur Ausgabe neuer A-Aktien.
-
Rivian (RIVN.US): -7,20 % nach Senkung der Lieferprognose für 2025, trotz stabiler Q3-Auslieferungen
📌 Fazit
Die US Börse zeigt sich trotz politischer Unsicherheit insgesamt robust. Während klassische Branchen unter dem Regierungsstillstand leiden, bleibt der Nasdaq Aktuell vergleichsweise stabil und profitiert vom starken Tech-Sektor. Anleger sollten die weitere Entwicklung in Washington im Blick behalten, da eine anhaltende Pattsituation zu stärkeren Marktreaktionen führen könnte.
AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden:
- Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!
- Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten
- Details und Teilnahmebedingungen über den Link
❓ FAQ – Nasdaq Aktuell & US Börse
1. Warum ist der Nasdaq aktuell trotz Regierungsstillstand stabil?
Der Nasdaq 100 profitiert von der Stärke großer Technologieunternehmen. Diese sind weniger von der US-Innenpolitik abhängig, da sie international aufgestellt sind und über hohe Liquiditätsreserven verfügen.
2. Welche Auswirkungen hat der Regierungsstillstand auf die US Börse?
Ein anhaltender Shutdown kann makroökonomische Daten verzögern, Investoren verunsichern und bestimmte Branchen wie Infrastruktur, Verwaltung oder staatlich geförderte Projekte stärker belasten.
3. Welche Unterstützungsmarken sind im Nasdaq aktuell wichtig?
Die nächste relevante Unterstützung im Nasdaq 100 liegt bei rund 24.600 Punkten. Dieses Niveau wurde bereits in der letzten Korrektur erfolgreich getestet.
4. Welche Aktien bewegen die US Börse heute am 02.10.25 besonders?
Zu den auffälligen Werten gehören Fair Isaac (FICO.US) mit starkem Kursanstieg nach einem neuen Lizenzprogramm, Stellantis (STLA.US) mit soliden US-Verkaufszahlen sowie Rivian (RIVN.US), das nach einer Prognosesenkung schwächer notiert.
5. Sollte man während politischer Unsicherheit in die US Börse investieren?
Kurzfristig können politische Krisen wie ein Shutdown zu Volatilität führen. Langfristig bleibt die US Börse – insbesondere der Nasdaq – jedoch attraktiv, da viele Unternehmen global stark aufgestellt sind.
BÖRSE HEUTE: Starker Russell 2000 und Metalle, ATH in Großbritannien (03.10.25)
TRADINGIDEE des Tages 🔴 Silber (03.10.25)
DAX: Europa sucht nach Orientierung angesichts gemischter PMI-Berichte
Chart des Tages 🔴 EURUSD (03.10.2025)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.