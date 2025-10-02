US Börsenstart: Shutdown-Stillstand verunsichert Investoren 🔴 NASDAQ Aktuell

Nasdaq Aktuell: US Börse uneinheitlich – Regierungsstillstand verunsichert Märkte

Die US Börse ist am Dienstag uneinheitlich gestartet, während Anleger die möglichen Folgen des anhaltenden Regierungsstillstands (Shutdown) bewerten. Zahlreiche Bundesbehörden haben ihren Betrieb eingestellt, und wichtige makroökonomische Daten werden vorerst nicht veröffentlicht. Zwar notieren die großen US-Indizes zum Handelsauftakt kaum verändert, sie bewegen sich aber weiterhin in der Nähe ihrer Rekordhochs.

Politische Unsicherheit belastet die Märkte

Der Shutdown in Washington geht bereits in den zweiten Tag und sorgt für Nervosität. Die Regierung hat 26 Milliarden US-Dollar an Projekten eingefroren, die vor allem demokratisch geprägte Bundesstaaten betreffen – darunter Infrastruktur- und Klima-Investitionen. Zudem drohen Entlassungen auf Bundesebene, sollte keine Einigung erzielt werden. Der politische Stillstand im Senat bleibt bestehen: Demokraten und Republikaner geben sich gegenseitig die Schuld.

US Präsident Trump bezeichnete den Shutdown sogar als Chance für Kürzungen in „demokratischen Behörden“, was die Befürchtung verstärkt, dass sich die Blockade weiter hinziehen könnte.



Nasdaq / US100: Tech-Sektor zeigt Stärke

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Aktuell: Der technologieorientierte Index Nasdaq 100 (US100) legt um 0,22 % zu und nähert sich der 25.000-Punkte-Marke. Technologieunternehmen zeigen sich weniger anfällig für die politischen Turbulenzen. Dank ihrer globalen Geschäftstätigkeit und soliden Liquiditätspolster profitieren sie von Stabilität.

Die nächste wichtige Unterstützungsmarke liegt bei 24.600 Punkten, ein Niveau, das bereits in der letzten Korrektur verteidigt wurde.

US Aktiennachrichten im Überblick

Neben den Indexbewegungen stehen einzelne Aktienwerte im Fokus der US Börse:

Fair Isaac (FICO.US): +24,50 % nach Einführung des „Mortgage Direct License Program“. Neue Preismodelle senken Gebühren deutlich.

Bentley Systems (BSY.US): +5,02 % nach Aufnahme in den S&P MidCap 400 .

Stellantis (STLA.US): +7,00 % dank gestiegener US-Verkäufe (+6 % im Q3) mit starken Zuwächsen bei Jeep, Ram, Chrysler und Dodge.

Rocket Companies (RKT.US): -8,40 % nach Prospekt-Einreichung zur Ausgabe neuer A-Aktien.

Rivian (RIVN.US): -7,20 % nach Senkung der Lieferprognose für 2025, trotz stabiler Q3-Auslieferungen

📌 Fazit

Die US Börse zeigt sich trotz politischer Unsicherheit insgesamt robust. Während klassische Branchen unter dem Regierungsstillstand leiden, bleibt der Nasdaq Aktuell vergleichsweise stabil und profitiert vom starken Tech-Sektor. Anleger sollten die weitere Entwicklung in Washington im Blick behalten, da eine anhaltende Pattsituation zu stärkeren Marktreaktionen führen könnte.

AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden:

Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

❓ FAQ – Nasdaq Aktuell & US Börse

1. Warum ist der Nasdaq aktuell trotz Regierungsstillstand stabil?

Der Nasdaq 100 profitiert von der Stärke großer Technologieunternehmen. Diese sind weniger von der US-Innenpolitik abhängig, da sie international aufgestellt sind und über hohe Liquiditätsreserven verfügen.

2. Welche Auswirkungen hat der Regierungsstillstand auf die US Börse?

Ein anhaltender Shutdown kann makroökonomische Daten verzögern, Investoren verunsichern und bestimmte Branchen wie Infrastruktur, Verwaltung oder staatlich geförderte Projekte stärker belasten.

3. Welche Unterstützungsmarken sind im Nasdaq aktuell wichtig?

Die nächste relevante Unterstützung im Nasdaq 100 liegt bei rund 24.600 Punkten. Dieses Niveau wurde bereits in der letzten Korrektur erfolgreich getestet.

4. Welche Aktien bewegen die US Börse heute am 02.10.25 besonders?

Zu den auffälligen Werten gehören Fair Isaac (FICO.US) mit starkem Kursanstieg nach einem neuen Lizenzprogramm, Stellantis (STLA.US) mit soliden US-Verkaufszahlen sowie Rivian (RIVN.US), das nach einer Prognosesenkung schwächer notiert.

5. Sollte man während politischer Unsicherheit in die US Börse investieren?

Kurzfristig können politische Krisen wie ein Shutdown zu Volatilität führen. Langfristig bleibt die US Börse – insbesondere der Nasdaq – jedoch attraktiv, da viele Unternehmen global stark aufgestellt sind.