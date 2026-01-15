US Börsenstart: Tech-Rally treibt Börse USA dank KI & TSMC

📈 US Börse heute: Starker Start dank Tech-Rally und TSMC-Zahlen

Die Börse USA startet mit kräftigen Gewinnen in den Handel. Nasdaq 100, S&P 500, Dow Jones und Russell 2000 legen zu, angetrieben von starken Quartalszahlen des KI-Chip-Giganten TSMC. Die positiven Signale aus dem Halbleitersektor setzen die US Börse klar auf Optimismus – insbesondere Technologie- und Finanzwerte treiben die Bewegung.

✅ Drei Key Takeaways – Börse USA & US Börse

🤖 KI- und Halbleiterwerte treiben die US Börse deutlich an. 🏦 BlackRock bestätigt mit Rekord-AUM und starken Zuflüssen seine Marktführerschaft. 📈 Breite Marktteilnahme: Tech und Finanzen stützen den Aufschwung.

🤖 Tech & Halbleiter: KI-Boom beflügelt den Markt

Die stärksten Impulse kommen aus dem Halbleitersegment:

🇪🇺 ASML bis 🇺🇸 Nvidia, AMD, Lam Research, KLA

🚀 KLA springt um rund 8 % nach einem Upgrade von Wells Fargo (2-nm-Roadmap & HPC-Zyklus)

📈 Nasdaq-Futures (US100): über +1 % zum US-Handelsstart

Der Markt interpretiert TSMCs ambitioniertes Capex-Ziel für 2026 als Bestätigung, dass der KI-Boom robust und nachhaltig ist.

🏢 Unternehmensnews: Gewinner & Verlierer im Überblick

⭐ „Magnificent Seven“

Nvidia (NVDA) : +2 %

Amazon (AMZN) : +1 %

Tesla (TSLA) : +0,5 %

Alphabet (GOOGL) : −0,5 % (hinkt hinterher)

Microsoft & Apple: leicht im Plus

🔼 Weitere Highlights

Amplitude (AMPL) : +5,7 % (Upgrade durch Morgan Stanley)

Applied Materials (AMAT) : +2,1 % (Upgrade Barclays; profitiert von TSMC-Ausblick)

Lam Research (LRCX) : +8,2 % , Teradyne (TER) : +4,1 %

Clearway Energy (CWEN) : +7,5 % (PPAs mit Google über 1,17 GW)

Goldman Sachs (GS) : +2,3 % (starke Trading-Erlöse)

Penumbra (PEN) : +13 % (Übernahme durch Boston Scientific)

Talen Energy (TLN): +11 % (Zukauf von Gaskraftwerken)

🔽 Unter Druck

Coinbase (COIN) : −1,1 % (verzögerte Senatsdebatte zur Kryptomarkt-Struktur)

Disc Medicine (IRON) : −7,1 % (FDA-Verzögerung)

Morgan Stanley (MS): −1 % (trotz solider Wealth-Management-Erlöse)

🧾 Fazit: US Börse im Aufwind – KI bleibt der Taktgeber

Die Börse USA zeigt sich klar freundlich. Starke TSMC-Zahlen, eine breite Halbleiter-Rally und überzeugende Ergebnisse von BlackRock setzen positive Akzente. Solange der KI-Investitionszyklus intakt bleibt und die Konjunktur stabil ist, dürfte die US Börse Rückenwind behalten – auch wenn selektive Rücksetzer möglich bleiben.

Nasdaq 100 Index Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

