Home Depot Aktie fällt: Schwache Q3-Zahlen & gesenkte Prognose belasten – Warnsignal für US-Wirtschaft

Die jüngsten Quartalszahlen von Home Depot (HD.US) sorgen für deutlichen Druck auf die Aktie. Schwache Umsätze, verfehlte Gewinnerwartungen und eine gesenkte Jahresprognose belasten nicht nur den Kurs, sondern gelten auch als Warnsignal für die US-Konjunktur. Der Markt reagiert entsprechend sensibel – vor allem angesichts eines weiterhin schwachen US-Häusermarkts und eines zunehmend vorsichtigen Konsumverhaltens.

► Home Depot WKN: 866953 | ISIN: US4370761029 | Ticker: HB.US

⭐ Key Takeaways

📉 Home Depot verfehlt erneut Erwartungen: EPS und Same-Store-Sales deutlich schwächer als prognostiziert.

🏚️ U.S. Housing Market bleibt schwach: Konsumenten verschieben Renovierungsprojekte bei hohen Preisen und teurem Kredit.

⚠️ Jahresprognose gesenkt: Home Depot erwartet nun fallende Gewinne und nur minimal steigende Same-Store-Sales.

🏠📉 Home Depot Aktie unter Druck – schwache Q3-Zahlen verunsichern Anleger

📊 Quartalszahlen enttäuschen erneut

Die Home Depot Aktie fällt fast 4 %, nachdem das Unternehmen im dritten Quartal ein EPS von 3,74 USD meldete – unter dem Analystenkonsens von 3,84 USD und auch unter Vorjahreswert (3,78 USD).

➡️ In den letzten vier Quartalen übertraf Home Depot nur ein einziges Mal die EPS-Schätzungen.

Die Umsätze beliefen sich auf 41,35 Mrd. USD, nur minimal über der Markterwartung von 41 Mrd. USD.

Die Aktie liegt:

–10 % seit Jahresbeginn

–25 % unter ihrem Allzeithoch

🏚️ Verbraucher halten sich zurück – Jahresprognose gesenkt

📉 Home Depot erwartet nun schwächere Entwicklung

Das Management senkt die Jahresprognose und verweist auf:

schwächere US-Konsumenten

Verzögerungen bei Renovierungsprojekten

hohe Preise und weiterhin teure Kreditfinanzierung

zunehmende Unsicherheit über Wirtschaft und Arbeitsmarkt

🔮 Ausblick für 2025

Same-Store-Sales sollen nur „leicht positiv“ ausfallen (zuvor +1 %)

Gewinn je Aktie soll um 5 % sinken (vorher –2 % erwartet)

➡️ Die Profitabilitätsaussichten verschlechtern sich damit deutlich.

🧾 Same-Store-Sales weit unter Erwartungen

gesamt: +0,2 %

USA: +0,1 %

Erwartung: +1,3 %

Diese Zahlen gelten als besonders schwach, da Same-Store-Sales im Einzelhandel ein zentraler Indikator für die Nachfragekraft sind.

Für den breiten Aktienmarkt sind die Ergebnisse ein klares Signal:

➡️ Die US-Wirtschaft wirkt nicht mehr robust, sondern gemischt, auch wenn der Arbeitsmarkt nominell stabil bleibt.

🧩 Fazit: Home Depot Aktie sendet Warnsignale an den Gesamtmarkt

Die jüngsten Q3-Zahlen von Home Depot zeigen klar:

Der US-Konsument kühlt ab

Der Immobilienmarkt bleibt schwach

Hohe Preise und teure Kredite drücken auf die Nachfrage

Das Unternehmen muss Erwartungen reduzieren

Für Anleger ist Home Depot zunehmend ein Frühindikator für den Zustand der US-Wirtschaft. Die Korrektur der Aktie spiegelt die wachsende Unsicherheit wider – und könnte weitere Auswirkungen auf den breiten Markt haben.

Home Depot Aktie Chart (D1) Charttechnische Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQs zur Home Depot Aktie & den Q3-Ergebnissen

1. Warum fällt die Home Depot Aktie nach den Q3-Zahlen?

Die Home Depot Aktie fällt, weil das Unternehmen die Gewinn- und Umsatzerwartungen verfehlt hat und gleichzeitig die Jahresprognose senkte. Schwächere Verbraucher, hohe Preise und ein schwacher US-Häusermarkt belasten zusätzlich.

2. Wie hoch war das EPS von Home Depot im dritten Quartal?

Home Depot meldete ein EPS von 3,74 USD, unter dem Analystenkonsens von 3,84 USD und unter dem Vorjahreswert von 3,78 USD.

3. Wie entwickelten sich die Umsätze von Home Depot im Q3?

Der Umsatz lag bei 41,35 Mrd. USD, nur leicht über der Marktschätzung von 41 Mrd. USD, aber deutlich unter den Erwartungen hinsichtlich Wachstum und Same-Store-Sales.

4. Warum hat Home Depot seine Jahresprognose gesenkt?

Home Depot senkte die Prognose aufgrund schwächerer Konsumausgaben, verzögerter Renovierungsprojekte, hoher Preise und teurer Kreditbedingungen sowie zunehmender Unsicherheit über die US-Wirtschaft.

5. Wie entwickeln sich die Same-Store-Sales von Home Depot?

Die Same-Store-Sales stiegen insgesamt um 0,2 % und in den USA um 0,1 % – weit unter der Erwartung von 1,3 %.

6. Was erwartet Home Depot für das Gesamtjahr 2025?

Das Unternehmen erwartet:

leicht positive Same-Store-Sales (statt +1 %)

ein EPS-Rückgang von 5 % (zuvor –2 % erwartet)

7. Was sagen die Home Depot Zahlen über die US-Wirtschaft aus?

Die Ergebnisse deuten auf eine Abkühlung des Konsums, anhaltenden Druck durch hohe Preise und schwache Immobilienmärkte hin. Für viele Anleger gelten sie als Frühindikator, dass die US-Wirtschaft nicht mehr robust, sondern gemischt verläuft.

8. Wie hat sich die Home Depot Aktie seit Jahresbeginn entwickelt?

Die Aktie liegt 10 % im Minus seit Jahresbeginn und rund 25 % unter dem Allzeithoch.