US Börsenstart: Tech-Sorgen belasten US-Indizes zum Wochenstart

Das Wichtigste in Kürze Börse USA startet schwach, Nasdaq 100 mit stärkstem Rückgang.

Technologie-Sektor unter Druck – CAPEX-Sorgen und Geschäftsmodellrisiken belasten.

Makrodaten liefern gemischtes Bild, geopolitische Spannungen erhöhen Unsicherheit.

📉 Börse USA: Schwacher Wochenstart nach Feiertag Die Börse USA startet nach dem Feiertag mit Zurückhaltung in die neue Handelswoche. Bereits vorbörslich zeigten sich die Futures auf die großen US-Indizes schwächer. Vor allem Technologiewerte stehen im Fokus, da Investoren zunehmend die Nachhaltigkeit von Geschäftsmodellen und die hohen Investitionsausgaben (CAPEX) hinterfragen. Zusätzliche Unsicherheit bringt die geopolitische Lage mit steigenden Spannungen zwischen den USA und Iran. Die US Börse reagiert damit auf eine Mischung aus Bewertungsdruck, makroökonomischen Signalen und politischen Risiken. 🔎 Drei Key Takeaways Börse USA startet schwach, Nasdaq 100 mit stärkstem Rückgang. Technologie-Sektor unter Druck – CAPEX-Sorgen und Geschäftsmodellrisiken belasten. Makrodaten liefern gemischtes Bild, geopolitische Spannungen erhöhen Unsicherheit. 📊 US-Indizes: Nasdaq 100 unter Druck Vor und kurz nach Handelsbeginn zeigen sich die Futures schwächer: Nasdaq 100 : -0,6%

Dow Jones Futures: -0,3% Der Nasdaq 100 ist der größte Verlierer. Technisch bleibt das Bild angespannt: Der Index notiert unter der 50- und 100-Tage-EMA.

Der Rebound vom 61,8%-Fibonacci-Level wurde schnell abverkauft.

Entscheidende Unterstützung liegt am 50%-Fibonacci-Level bei rund 24.500 Punkten. Ein nachhaltiger Bruch dieser Marke könnte eine Ausweitung der Korrektur in Richtung 200-Tage-EMA nach sich ziehen. 🌍 Makrodaten: Gemischte Signale für die US Börse Auch auf der Konjunkturseite bleibt das Bild uneinheitlich: Kanada CPI (Januar) : 2,3% y/y – unter Erwartungen, Inflation verlangsamt sich weiter.

ADP-Beschäftigung (USA) : +10.300 Stellen – leichte Verbesserung, aber unter Durchschnitt.

NY Empire State Index : 7,1 (Erwartung 6,4) – besser als erwartet.

CB Employment Trends Index: 105 (zuvor 104,27) – leichter Anstieg. Für die Börse USA bedeutet das: keine klare Richtung. Der Arbeitsmarkt zeigt Stabilität, aber kein starkes Momentum. 🏢 Unternehmensnews bewegen die US Börse Einzelwerte sorgen dennoch für Bewegung: Norwegian Cruise (NCLH.US) : +6% nach Berichten über einen Einstieg von Elliott Investments.

ZIM Integrated Shipping (ZIM.US) : +35% nach Bestätigung der Übernahme durch Hapag-Lloyd.

Warner Bros (WBD.US) : +2% wegen wiederaufgenommener Fusionsgespräche.

