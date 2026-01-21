US Börsenstart: US Börse reagiert auf Trump & Quartalszahlen

Das Wichtigste in Kürze Geopolitische Entspannung durch Trumps Davos-Rede stützt kurzfristig die US Börse.

Technische Erholung im S&P 500 stärkt das Gesamtbild der Börse USA.

Unternehmenszahlen bleiben der Haupttreiber, insbesondere im Energie- und Finanzsektor.

US Börse reagiert positiv auf Trumps Davos-Auftritt Die Börse USA zeigte zur Wochenmitte zunächst Schwäche, doch eine überraschende Stimmungswende folgte mit dem Auftritt von Donald Trump beim World Economic Forum in Davos. Während die Futures an der US Börse am Morgen noch auf eine Fortsetzung der Korrektur hindeuteten, sorgten entschärfte geopolitische Aussagen des US-Präsidenten für spürbare Erleichterung an den Märkten. Investoren reagierten prompt mit steigender Risikobereitschaft. Drei Key Takeaways zur Börse USA Geopolitische Entspannung durch Trumps Davos-Rede stützt kurzfristig die US Börse. Technische Erholung im S&P 500 stärkt das Gesamtbild der Börse USA. Unternehmenszahlen bleiben der Haupttreiber, insbesondere im Energie- und Finanzsektor. Trump in Davos: Entlastung für die Börse USA 🌍 Donald Trump schlug in Davos einen deutlich defensiveren Ton an als erwartet. Besonders die Aussage, dass eine „forceful solution“ im Zusammenhang mit Grönland ausgeschlossen sei, nahm geopolitischen Druck aus dem Markt. Entscheidend für die US Börse: Es gab keine Erwähnung möglicher Grönland-Zölle, wodurch das bekannte „TACO“-Narrativ („Trump Always Chickens Out“) unter Tradern neuen Auftrieb erhielt. Zentrale Aussagen aus der Rede: Die USA als Wachstumsmotor: Trump bezeichnete die Vereinigten Staaten als „engine of the planet“ und betonte Deregulierung, Steuersenkungen und sinkende Inflation als Grundlage globalen Wachstums.

Kritik an Europa: Deutliche Worte zur europäischen Energie- und Migrationspolitik im Kontrast zu seinem „America First“-Ansatz.

Handelspolitik: Ankündigung möglicher 30 %-Zölle auf die Schweiz zur Reduzierung des Handelsdefizits.

Grönland-Frage: Weiterhin Verhandlungsbereitschaft, kombiniert mit einem klaren Ultimatum an Dänemark.

Energie & Geopolitik: Fokus auf Öl, Gas und Kernenergie, Ablehnung von Windkraft sowie das Versprechen sinkender Rohstoffpreise und Fortschritte im Ukraine-Konflikt. Technischer Blick: S&P 500 stützt die US Börse 📈 Der S&P 500 Futures Kontrakt konnte sich deutlich vom Vortagesabverkauf erholen und notiert aktuell nahe der Marke von 6.900 Punkten. Damit wurden rund 0,7 % der vorherigen Verluste aufgeholt – ein positives Signal für die kurzfristige Stabilisierung der Börse USA. Die laufende Korrektur entspricht in ihrer Größenordnung dem Rücksetzer aus dem Dezember.

Widerstand: 6.930 Punkte – hier treffen das 50 %-Retracement der Korrektur und die Wochenend-Gap-Zone zusammen.

Unterstützung: Sollte der Abwärtstrend zurückkehren, rücken die 50 %- und 61,8 %-Retracements der großen Rally seit November in den Fokus. Unternehmenszahlen prägen die US Börse 🏢 Neben der Makropolitik sorgten zahlreiche Quartalszahlen für Bewegung an der US Börse: Netflix (NFLX): Aktie zunächst -2,5 %, nach fast -8 % im Pre-Market. Q4-Zahlen im Rahmen der Erwartungen, jedoch enttäuschender Ausblick. Strategiewechsel zu einem reinen Cash-Angebot für Warner Bros , Aktienrückkäufe ausgesetzt.

Johnson & Johnson (JNJ): Umsatz leicht über Erwartungen, EPS im Rahmen. Trotz positiver Signale aus dem Onkologiegeschäft verlor die Aktie rund 2 %.

Charles Schwab (SCHW): Zahlen im Konsens, anfängliche Schwäche durch fehlenden Beat, aktuell knapp +1 %.

Travelers (TRV): Deutlicher Earnings-Beat, Aktie nach starkem Start weiterhin rund +1 %.

