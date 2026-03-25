US Börsenstart: Wall Street leicht im Plus – US Börse zwischen Hoffnung und Risiko

Das Wichtigste in Kürze US Börse stabil

Tech treibt Märkte

Geopolitik bleibt Risiko

Börse USA: Hoffnung auf Diplomatie treibt Märkte 📈 Die Börse USA startet mit leichten Gewinnen in den Handelstag. Die US Börse profitiert aktuell von Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Nahostkonflikt, auch wenn die Lage weiterhin widersprüchlich bleibt. Während geopolitische Unsicherheit anhält, sorgt insbesondere der Technologiesektor – allen voran Arm Holdings – für positive Impulse. Key Takeaways US Börse stabil:

Leichte Gewinne zum Start. Tech treibt Märkte:

ARM sorgt für starke Impulse. Geopolitik bleibt Risiko:

Widersprüchliche Signale bremsen. US Börse zwischen Hoffnung und Unsicherheit Die Futures auf die großen US-Indizes zeigen ein vorsichtig positives Bild: S&P 500 & Nasdaq 100: jeweils ca. +0,15 %

Volatilität (VIX): weiterhin erhöht

Märkte reagieren sensibel auf geopolitische Nachrichten Auslöser der positiven Stimmung ist ein möglicher Friedensplan, der unter anderem Sanktionserleichterungen für Iran vorsieht. Gleichzeitig lehnt Teheran zentrale Punkte weiterhin ab, was die Unsicherheit erhöht. Globale Märkte mit Aufwärtstendenz 🌍 Auch international zeigt sich eine Erholung: Nikkei 225: +3 %

Shanghai Composite: +1,3 %

KOSPI: +1,6 %

Europa: überwiegend +1,5 % Die US Börse folgt damit einem globalen Trend, bleibt aber stark von politischen Entwicklungen abhängig. S&P 500: Technisch und fundamental im Fokus Der S&P 500 bewegt sich aktuell in einer entscheidenden Phase: Unterstützung bei rund 6.600 Punkten hält

Bewegung innerhalb eines Abwärtstrendkanals

Möglicher Anstieg in Richtung 6.800 Punkte bei Ausbruch Fundamental liegt das Forward-KGV bei etwa 21 – über dem historischen Durchschnitt, aber unter den jüngsten Höchstständen. Eine nachhaltige Entspannung im geopolitischen Umfeld könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen. Tech-Sektor im Mittelpunkt: ARM überrascht 🚀 Der klare Gewinner an der Börse USA ist heute Arm Holdings: Aktie steigt um über 15 %

Strategiewechsel: Einstieg in eigene Chipproduktion

Prognose: bis zu 25 Mrd. USD Umsatz in 5 Jahren Auch andere Tech-Werte profitieren: Nvidia: +2,5 %

Tesla: +3 % Gleichzeitig bestehen Risiken durch mögliche Engpässe bei wichtigen Rohstoffen wie Helium, das für die Chipproduktion essenziell ist. Weitere Unternehmensbewegungen General Motors: +2 % nach Analysten-Upgrade

Energiesektor: unter Druck durch fallende Ölpreise Exxon: -1 % Cheniere: -2,5 %

Der Rückgang des Ölpreises unterstreicht die Hoffnung auf eine Entspannung im Nahen Osten. YouTube Börsen Wissen für Alle Fazit Die Börse USA zeigt sich aktuell stabil, getragen von Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte und starken Impulsen aus dem Technologiesektor. Dennoch bleibt die Lage an der US Börse fragil: Widersprüchliche geopolitische Signale und strukturelle Risiken könnten jederzeit für neue Volatilität sorgen. Anleger sollten daher weiterhin aufmerksam bleiben. S&P 500 Index Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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