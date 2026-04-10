US Börsenstart: Wall Street stabil vor Earnings

Das Wichtigste in Kürze US Börse stabilisiert sich

Technologie- und KI-Sektor wieder im Fokus

Earnings-Saison startet nächste Woche

📊 Börse USA: Ruhe vor der nächsten Marktbewegung Die Börse USA startet in die letzte Sitzung einer turbulenten Woche mit vorsichtigem Optimismus. Nach einer starken Erholung von rund 9% seit dem Tief Ende März zeigt sich die US Börse stabil – trotz anhaltender geopolitischer Unsicherheiten im Nahen Osten. Die Futures bewegen sich aktuell kaum und signalisieren eine Seitwärtsbewegung. Gleichzeitig richtet sich der Blick der Anleger zunehmend wieder auf Technologieaktien und die kommende Berichtssaison. ⚡ Key Takeaways US Börse stabilisiert sich nach starker Erholung seit Ende März

Technologie- und KI-Sektor wieder im Fokus der Börse USA

Earnings-Saison startet nächste Woche als möglicher Impulsgeber Marktüberblick: US Börse mit stabiler Tendenz 📈 Die aktuelle Lage an der Börse USA zeigt: Futures nahezu unverändert (ca. +0,2%)

Märkte nahe Vorkrisenniveau (vor Iran-Konflikt)

Investoren bleiben vorsichtig optimistisch Trotz Ölpreisen nahe $100 pro Barrel gelingt es der US Börse, Stabilität zu bewahren – ein Zeichen für robuste Marktstruktur. Makrodaten: Inflation steigt moderat Die neuesten Inflationsdaten liefern gemischte Signale: CPI (YoY): 3,3% (unter Erwartung von 3,4%)

Core CPI (YoY): 2,6% (unter Erwartung von 2,7%) ➡️ Interpretation für die Börse USA: Inflation steigt, bleibt aber unter Prognosen

Fed-Spielraum bleibt begrenzt, aber nicht verschärft Zudem zeigt die Differenz zwischen Gesamt- und Kerninflation, dass vor allem Energiepreise weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Nasdaq 100: Technisches Bild bleibt bullish 💡 Der Nasdaq 100 zeigt klare Stärke: Rückeroberung wichtiger Unterstützungszonen

EMA gleitende Durchschnitte drehen nach oben

MACD signalisiert bullishes Momentum Mögliches Szenario: Test der 26.000 Punkte Marke ⚠️ Achtung: RSI steigt → kurzfristige Überhitzung möglich ➡️ Die US Börse, insbesondere Tech-Werte, bleibt damit ein zentraler Treiber der aktuellen Rally. Fokus auf Earnings-Saison Ein entscheidender Faktor für die nächste Bewegung der Börse USA: Start der Berichtssaison nächste Woche

Erste Zahlen aus dem Finanzsektor (z. B. Goldman Sachs) Diese Ergebnisse könnten: Marktstimmung bestätigen oder drehen

Neue Impulse für die US Börse liefern Unternehmens-News im Überblick CoreWeave (CRWV.US): Partnerschaft mit Anthropic

Aktie +3% → KI-Nachfrage treibt Wachstum Lumentum (LITE.US): Starke Nachfrage durch AI-Trend

Aktie +2% Nike (NKE.US): Negative Analystenbewertung

Aktie -1% Palantir (PLTR.US): Rückgang durch Konkurrenzdruck

Sorgen über neue AI-Modelle Organon (OGN.US): +20% nach Übernahmegerüchten ($12 Mrd.) CrowdStrike & Palo Alto: Schwäche wegen Konkurrenz durch neue AI-Technologien ➡️ Die Börse USA zeigt weiterhin starke Dynamik im KI-Sektor, aber auch steigenden Wettbewerb. Marktstruktur: KI bleibt dominierend Ein klarer Trend an der US Börse: Kapital fließt zurück in Technologie

Fokus auf künstliche Intelligenz

Wachstumsstory bleibt intakt Trotz geopolitischer Risiken bleibt der Tech-Sektor der wichtigste Treiber für die Börse USA. YouTube Börsen Wissen für Alle 🧠 Fazit Die Börse USA zeigt sich zum Wochenschluss stabil und widerstandsfähig. Trotz geopolitischer Unsicherheiten und steigender Inflation bleibt die Marktstimmung konstruktiv. Die US Börse steht nun vor einem entscheidenden Moment:

Die kommende Berichtssaison dürfte den nächsten großen Impuls liefern. Solange die Unternehmenszahlen überzeugen und die Inflation nicht deutlich anzieht, könnte die aktuelle Aufwärtsbewegung weiter Bestand haben. Nasdaq 100 Index Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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