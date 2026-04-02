US Börsenstart: Wall Street unter Druck – Nasdaq 100 sendet bearishes Signal

Das Wichtigste in Kürze US Börse fällt nach enttäuschender Trump-Rede

Nasdaq 100 bleibt technisch klar im Abwärtstrend

Makrodaten gemischt – Arbeitsmarkt stabil, Nachfrage schwächer

Börse USA: Wall Street rutscht nach Trump-Rede ab 📉 Die Börse USA zeigt sich nach der jüngsten Rede von Donald Trump deutlich schwächer. Statt einer erhofften Entspannung im Iran-Konflikt sorgt die aktuelle Nachrichtenlage für neue Unsicherheit an der US Börse. Anleger reagieren enttäuscht – die großen Indizes geraten unter Druck, während die Risikobereitschaft spürbar nachlässt. Vor allem kleinere Werte stehen unter Verkaufsdruck, während auch die großen Indizes weiter nachgeben. 🔑 Key Takeaways US Börse fällt nach enttäuschender Trump-Rede

Nasdaq 100 bleibt technisch klar im Abwärtstrend

Makrodaten gemischt – Arbeitsmarkt stabil, Nachfrage schwächer US Börse unter Druck – Small Caps führen Verluste an Die aktuelle Entwicklung an der Börse USA zeigt ein klares Bild: Russell 2000 : -2 % (schwächster Index)

S&P 500 Futures: -1,4 %

Dow Jones Futures: ebenfalls im Minus 👉 Interpretation: Anleger reduzieren Risiko

Unsicherheit über geopolitische Entwicklung bleibt hoch ➡️ Besonders kritisch: Small Caps reagieren stärker auf wirtschaftliche Risiken und Finanzierungskosten. Nasdaq 100 sendet bearishes Signal Technisch bleibt die Lage an der US Börse angespannt: Nasdaq 100 unter EMA200 → klar bearish

Nachfrage schwächt sich sichtbar ab

Wichtige Marke: 23.600 Punkte 📉 Szenario: Bruch dieser Unterstützung → mögliches Ziel bei 23.000 Punkten 👉 Für Anleger ein wichtiges Warnsignal für kurzfristige Trends. Makrodaten: Stabil, aber mit Warnzeichen Die aktuellen Wirtschaftsdaten liefern ein gemischtes Bild: Arbeitsmarkt: Jobless Claims: 202k (besser als erwartet)

Challenger Layoffs: 60,62k (steigend) Außenhandel: Defizit geringer als erwartet

Importe und Exporte steigen 👉 Fazit: Wirtschaft bleibt robust

Erste Anzeichen von Abschwächung vorhanden ➡️ Für die US Börse bedeutet das: Kein klarer Impuls, aber steigende Unsicherheit. Einzelaktien im Fokus der Börse USA 📈 Gewinner: Exxon : +2 % (steigende Ölpreise)

Globalstar: +15 % (Übernahmefantasie durch Amazon) 📉 Verlierer: Immunovant : -7 % (schwache Studienergebnisse)

Blue Owl: -6 % (Liquiditätsprobleme bei Fonds) 👉 Die US Börse bleibt stark selektiv – Einzeltitel reagieren extrem. Fazit: Börse USA bleibt anfällig für Rückschläge Die Börse USA zeigt aktuell klare Schwächesignale. Die Hoffnung auf Entspannung im Nahen Osten wurde enttäuscht, während gleichzeitig technische und fundamentale Faktoren belasten. 👉 Kurzfristig dominieren: geopolitische Risiken

schwache Marktstruktur

vorsichtige Anleger 👉 Entscheidend wird nun: Hält die Nasdaq wichtige Unterstützungen?

Kommen neue Impulse aus Politik oder Makrodaten? Die US Börse bleibt damit in einer kritischen Phase – mit erhöhtem Risiko, aber auch Chancen bei schnellen Trendwechseln. Nasdaq 100 Index Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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