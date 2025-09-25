US Börsenstart: Wall Street verliert – Starker Dollar und Konjunkturdaten belasten

📉 US Börse heute: Indizes unter Druck – starker Dollar belastet Wall Street 📰 Einleitung Die Börse USA steht heute im Zeichen eines starken Dollars und steigender Renditen. Robuste Konjunkturdaten, darunter ein überraschend starkes BIP-Wachstum sowie sinkende Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, lassen Anleger zweifeln, ob die Fed in diesem Jahr die erwartete schnelle geldpolitische Lockerung wirklich fortsetzen wird. 📌 Key Takeaways 📊 US-Indizes fallen: Der S&P 500 verliert über 0,9 %, der Russell 2000 fast 2 %.

💵 Starker Dollar: BIP-Wachstum von 3,8 % YoY und sinkende Jobless Claims stützen die US-Währung.

🏭 Unternehmensnews: Lithium Americas im Rallye-Modus, Oracle und Jabil unter Druck. 📉 US-Börse unter Druck: Indizes verlieren deutlich Die US Börse heute zeigt eine klare Abwärtsbewegung. Der S&P 500 liegt fast 1 % im Minus, während der Russell 2000 um knapp 2 % fällt. Anleger reagieren auf starke Konjunkturdaten, die die Wahrscheinlichkeit schneller Zinssenkungen durch die Fed infrage stellen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 💵 Dollar & Anleihen: Fed-Zweifel verstärken Rallye Das US-BIP stieg im 2. Quartal um 3,8 % (Erwartung: 3,3 %). Gleichzeitig fielen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf 217.000 – deutlich unter den Prognosen. Auch die Konsumausgaben überraschten mit einem Plus von 2,5 %. Diese Daten trieben den US-Dollar und die Treasury-Renditen nach oben. 📊 S&P 500 Charttechnik: Schlüsselmarken im Blick Technisch testet der S&P 500 aktuell die Zone um 6.500 Punkte, wo die 50-Tage-EMA liegt – eine wichtige Unterstützung, die bereits mehrfach gehalten hat. Auf der Oberseite bildet der Bereich um 6.800 Punkte den zentralen Widerstand. S&P 500 Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🏢 Unternehmensnews im Überblick Immuneering (IMRX) : -15 % nach Gewinnmitnahmen trotz positiver Studiendaten.

Jabil (JBL) : -9 % trotz besser als erwarteter Q4-Ergebnisse.

Lithium Americas (LAC) : +12 % nach Spekulationen über eine mögliche US-Regierungsbeteiligung.

Oracle (ORCL): -5 % nach Sell-Rating durch Rothschild & Co Redburn – Cloud-Bewertungen angeblich überschätzt. ✅ Fazit

Die Börse USA reagiert heute nervös auf starke Konjunkturdaten. Während robuste Wirtschaftszahlen den Dollar stützen, wächst die Unsicherheit über die weitere Fed-Politik. Für Anleger bleibt der Bereich um 6.500 Punkte im US500 eine entscheidende Unterstützungsmarke. Unternehmensspezifische Nachrichten verstärken zudem die Marktvolatilität. Oracle Aktie Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

