US Börseneröffnung: EURUSD gleicht Verluste nach starkem ADP aus; US2000 legt um 0,70 % zu 🔔

Die Indizes eröffnen unverändert, mit Ausnahme des US2000.

EUR/USD macht nach der ADP-Veröffentlichung Verluste wett und legt jetzt sogar zu.

Super Micro Computer (SMC.US) fällt um 25 %.

Die Renditen 10-jähriger Anleihen sind gesunken, während die Renditen 2-jähriger Anleihen gestiegen sind. Auf dem US-Markt ist heute viel los. Vor Beginn des Kassahandels wurden mehrere wichtige Daten veröffentlicht, darunter der ADP-Arbeitsmarktbericht und die vorläufige BIP-Lesung für das 3. Quartal. Unmittelbar nach Eröffnung des Handelstages wurde auch ein neuer Bericht über Hausverkäufe veröffentlicht. Hinzu kommen die laufende Gewinnsaison und die Turbulenzen um Super Micro Computer (SMC.US). Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Zu Beginn des Handelstages führt der US2000 die Gewinne an und verzeichnet einen Anstieg von 1,10 % (derzeit +0,70 %), was auf starke makroökonomische Daten zurückzuführen ist. Small-Cap-Unternehmen reagieren empfindlicher auf die Geldpolitik der Fed und makroökonomische Veränderungen. Daher wirken sich positive Daten – wie solide BIP- und ADP-Berichte, die das Risiko einer Konjunkturabschwächung in den USA senken – günstig auf den US2000 aus. Der US500 notiert mit einem Minus von nur 0,05 % bei 5.880 Punkten in etwa auf seinem Eröffnungsniveau, während der US100 mit einem Minus von 0,40 % bei 20.660 Punkten notiert. US2000 im Tageschart Derzeit ist der Index um 1,10 % (aktuell +0,70 %) gestiegen und erreicht 2.276 Punkte, womit er sich der oberen Grenze des Konsolidierungskanals nähert. Seit einiger Zeit versucht der US2000, die 2.300-Punkte-Marke zu überschreiten. Auf der anderen Seite liegt die wichtige Unterstützungszone weiterhin bei 2.200 Punkten. Ein starkes makroökonomisches Umfeld und eine gemäßigte Haltung der Fed werden die Bullen definitiv unterstützen.

Unternehmensnachrichten Alphabet (GOOGL.US) legte um 5,60 % zu, da das Unternehmen die Erwartungen für das 3. Quartal übertraf. Sowohl die Google-Suche als auch YouTube-Anzeigen steigerten den Umsatz um 12 % auf 49,4 Mrd. USD bzw. 8,92 Mrd. USD. Obwohl Google Network leicht auf 7,55 Mrd. US-Dollar zurückging, stiegen die gesamten Werbeeinnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 10 %. Auch andere Bereiche schnitten gut ab: Abonnements, Plattformen und Geräte stiegen um 28 % auf 10,7 Mrd. US-Dollar und Google Cloud um 35 % auf 11,35 Mrd. US-Dollar. Snap (SNAP.US) legte um 15 % zu, nachdem es die Erwartungen für das 3. Quartal mit einem Umsatzanstieg von 15 % auf 1,37 Mrd. USD übertroffen hatte, was auf einen Anstieg der täglich aktiven Nutzer um 9 % auf 443 Mio. zurückzuführen ist. Die Abonnenten von Snapchat+ verdoppelten sich auf 12 Millionen und die monatlichen Spotlight-Nutzer erreichten 500 Millionen. Für das vierte Quartal prognostiziert Snap einen Umsatz zwischen 1,51 und 1,56 Milliarden US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA zwischen 210 und 260 Millionen US-Dollar, wobei steigende aktienbasierte Vergütungen die Prognose für das Gesamtjahr um 4 bis 5 % beeinflussen könnten. Reddit (RDDT) legte um 34 % zu, nachdem der Umsatz im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 68 % gestiegen war, was auf einen Anstieg der täglich aktiven Nutzer um 47 % zurückzuführen ist. Die Umsatzprognose des Unternehmens für das vierte Quartal von 385 bis 400 Millionen US-Dollar und die angepasste EBITDA-Prognose von 110 bis 125 Millionen US-Dollar übertrafen den Konsens deutlich und spiegeln das steigende Nutzerengagement und die Popularität von Reddit wider. Advanced Micro Devices (AMD.US) fielen um fast 8,80 %, da die Gewinne im dritten Quartal und die Prognose für das vierte Quartal die Erwartungen leicht verfehlten. Während der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 18 % stieg, wobei die Verkäufe von Rechenzentren um 122 % und die Verkäufe von PC-Prozessoren um 29 % stiegen, verzeichneten die Segmente Gaming und Embedded einen Rückgang von 69 % bzw. 25 %. Die Umsatzprognose für das vierte Quartal von 7,2 bis 7, Quelle: xStation5 von XTB Eli Lilly (LLY.US) fiel um 12,50 %, da die Ergebnisse des dritten Quartals schwächer als erwartet ausfielen und die GLP-1-Gewichtsverlustmedikamente Mounjaro und Zepbound die Prognosen verfehlten, trotz eines Umsatzwachstums von 20 % im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen korrigierte seine Prognose für 2024 nach unten. Der bereinigte Gewinn je Aktie wird nun zwischen 13,02 und 13,52 US-Dollar erwartet, was unter dem Konsens von 13,45 US-Dollar liegt, und der Umsatz zwischen 45,4 und 46 Milliarden US-Dollar, was leicht unter den Markterwartungen liegt. Super Micro Computer (SMCI.US) stürzte um fast 28 % ab, nachdem sein Wirtschaftsprüfer Ernst & Young aufgrund von Bedenken, die ursprünglich von Hindenburg Research geäußert wurden, zurückgetreten war. Das Unternehmen bestreitet zwar die Entscheidung, hat aber eine interne Überprüfung eingeleitet und sucht nach einem neuen Wirtschaftsprüfer, obwohl es behauptet, dass die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2024 nicht wesentlich beeinträchtigt werden. The Kraft Heinz Company (KHC.US) fiel nach gemischten Ergebnissen für das dritte Quartal und einem Umsatzrückgang von 2,9 % um 3,50 %. Das Unternehmen erwartet, dass das organische Umsatzwachstum 2024 das untere Ende seiner Prognose von -2 % bis 0 % erreichen wird, wobei der bereinigte Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr ebenfalls am unteren Ende der Prognose von 3,01 bis 3,07 US-Dollar liegen wird, verglichen mit einem Konsens von 3,02 US-Dollar. 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

