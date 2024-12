US Börseneröffnung:Indizes erholen sich leicht bei Markteröffnung; Renditen steigen weiter 📌

Nach den starken Rückgängen von gestern zeichnet sich heute bei der Eröffnung an der Wall Street eine leichte Erholung ab. Die wichtigsten Spot-Indizes legen um 0,60–0,70 % zu, und die Futures auf diese Indizes erholen sich aufgrund von Vertragsverlängerungen um über 2,00 %. Der Dollar schwächt sich leicht ab, bleibt aber deutlich über den Werten von gestern vor der FOMC-Konferenz. Unterdessen steigen die Renditen von US-Anleihen weiter an. Der starke Aufwärtstrend ist besonders bei den 10-Jahres-Renditen zu beobachten, die sich 4,56 % nähern. S&P 500 / US500 Der US500-Index verlor nach der gestrigen Entscheidung der Federal Reserve fast 3,00 % und verzeichnete damit den größten Tagesverlust seit August dieses Jahres nach der Veröffentlichung der NFP-Daten. Die Grafik zeigt ein prekäres aufsteigendes Dreieck, das in der Regel eine Trendumkehr signalisiert. Der gestrige starke Ausbruch unter die untere Unterstützungslinie könnte möglicherweise darauf hindeuten, dass sich ein solches Szenario abzeichnet. In diesem Fall ist mit anhaltendem Verkaufsdruck zu rechnen. Auf der anderen Seite bemühen sich die Bullen, das Unterstützungsniveau über 5930 Punkten zu verteidigen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation 5 Unternehmensnachrichten Sangamo Therapeutics (SGMO.US): Die Aktien legten um 4,30 % zu, nachdem das Unternehmen seine STAC-BBB-Kapsid-Technologie an Astellas Pharma für 20 Mio. USD im Voraus, bis zu 1,3 Mrd. USD an Meilensteinen und Lizenzgebühren lizenziert hatte, mit dem Ziel, neurologische Erkrankungen zu bekämpfen. Accenture (ACN.US) legte um 0,70 % zu, da die Ergebnisse des ersten Quartals die Erwartungen übertrafen, die Umsatzwachstumsaussichten für das Geschäftsjahr 2025 auf 4 % bis 7 % angehoben wurden und die Pläne, 8,3 Mrd. USD an die Aktionäre zurückzugeben, das Vertrauen stärkten. Micron Technology (MU.US) verzeichnet aufgrund der schwachen Prognose für das zweite Quartal einen Rückgang von 15 %, wobei der Gewinn (1,33–1,53 $/Aktie) und der Umsatz (7,7–8,1 Mrd. $) trotz des Optimismus für KI-getriebenes Wachstum unter den Erwartungen lagen. Vertex Pharmaceuticals (VRTX.US) fiel um 11,85 %, nachdem die Studienergebnisse für sein Schmerzmittel Suzetrigine eine ähnliche Wirksamkeit wie Placebo zeigten (-1,98 gegenüber -2,02), was trotz geplanter entscheidender Studien Bedenken aufkommen ließ. Quelle: xStation5 von XTB Wir zahlen Zinsen, während Sie auf die perfekte Investitionsmöglichkeit warten!

