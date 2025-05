US-Börseneröffnung: nach starken Quartalszahlen von Microsoft kehrt mäßiger Optimismus an die Wall Street zurück 💰

Die US-Indizes eröffnen mit leichten Gewinnen, da die Marktstimmung durch besser als erwartete Unternehmensgewinne beflügelt wird. Gestern legten Microsoft und Meta starke Zahlen vor. Beide Unternehmen verzeichnen heute solide Gewinne und stärken damit den Optimismus am breiteren Markt. Die aktuelle Berichtssaison scheint es den Anlegern vorübergehend ermöglicht zu haben, über den anhaltenden Handelskrieg hinwegzusehen. Es ist jedoch anzumerken, dass die veröffentlichten Ergebnisse den Zeitraum bis März 2025 abdecken und daher die umfassenden Zollerhöhungen von Anfang April noch nicht widerspiegeln. Die positive Stimmung wird auch durch die Nachricht über das Rohstoffabkommen zwischen den USA und der Ukraine gestützt, das als Beginn weiterer Verhandlungen angesehen wird. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen S&P 500 Chartanalyse – Daily: Der Index der 500 größten US-Unternehmen legt heute um 0,58 % zu und erreicht 5.660 Punkte. Der Durchbruch der Zone zwischen 5.600 und 5.650 war entscheidend für die Rückkehr in die derzeitige Konsolidierungsphase. Um die positive Dynamik aufrechtzuerhalten, sind weitere starke Gewinne – insbesondere von Amazon und Apple, die nach Börsenschluss an der Wall Street erwartet werden – von entscheidender Bedeutung. Andererseits könnte die Konsolidierungszone zu einem Bereich werden, in dem Gewinne mitgenommen werden, was möglicherweise eine Rückkehr zu Kursverlusten auslösen könnte. Damit ein solches Szenario eintreten kann, bräuchte der Markt wahrscheinlich einen Katalysator wie eine Eskalation des Handelskriegs oder deutlich schwächere Gewinne in den kommenden Tagen. Quelle: xStation5 von XTB Unternehmensnachrichten Die Aktien von Microsoft (+9,50 %) stiegen nach starken Ergebnissen für das dritte Quartal sprunghaft an; Azure wuchs um 33 % (gegenüber den erwarteten 31 %) und der Gesamtumsatz im Cloud-Bereich stieg um 20 % gegenüber dem Vorjahr. Der Ausblick für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2026 war optimistisch – das Wachstum von Azure wird auf 34–35 % prognostiziert, die Umsatzprognose liegt über den Konsensschätzungen. Meta Platforms (+4,75 %) stieg nach starken Ergebnissen für das erste Quartal: Umsatz +16 %, Gewinn +35 %, Margenverbesserung. Die monatliche Zahl der KI-Nutzer näherte sich 1 Milliarde. Die Umsatzprognose für das zweite Quartal und die Investitionsausgaben für das Gesamtjahr wurden angehoben, während die Prognosen für die Betriebskosten leicht gesenkt wurden. Amazon (+2,54 %) legte nach der Ankündigung einer Expansion des Lieferdienstes in ländliche Gebiete im Wert von über 4 Mrd. USD zu – mit über 200 neuen Vertriebsstellen und mehr als 100.000 neuen Arbeitsplätzen. Die Initiative wird 13.000 neue Postleitzahlen und über 1 Milliarde zusätzliche Sendungen pro Jahr umfassen. Die Ergebnisse für das erste Quartal werden heute nach Börsenschluss veröffentlicht. McDonald's (–0,21 %) meldete einen unerwarteten Rückgang der Kundenzahlen im ersten Quartal – der weltweite Umsatz in den bestehenden Filialen sank um 1 %, während ein Wachstum von fast 2 % erwartet worden war. In den USA sank der Umsatz in den bestehenden Filialen um 3,6 % – der schlechteste Wert seit 2020 – aufgrund der sich verschlechternden Verbraucherstimmung. Der Umsatz ging um 3 % auf 5,95 Mrd. USD zurück und verfehlte damit die Schätzungen, obwohl der bereinigte Gewinn pro Aktie mit 2,67 USD leicht über den Erwartungen lag. Eli Lilly (–7,80 %) meldete für das erste Quartal einen Umsatzanstieg von 45 % gegenüber dem Vorjahr, der auf die massive Nachfrage nach dem Diabetesmedikament Mounjaro (3,84 Mrd. USD, +113 %) und dem Medikament zur Gewichtsreduktion Zepbound (2,31 Mrd. USD) zurückzuführen ist. Der Gewinn pro Aktie übertraf mit 3,34 USD die Erwartungen von 3,02 USD. Allerdings senkte das Unternehmen seine Prognose für den Gewinn pro Aktie für das Gesamtjahr aufgrund einer einmaligen Belastung in Höhe von 1,57 Mrd. USD im Zusammenhang mit der Übernahme eines Krebsmedikaments von Scorpion Therapeutics auf 20,78–22,28 USD (zuvor 22,50–24 USD). Die Umsatzprognose wurde bei 58–61 Mrd. USD belassen. Qualcomm (–7,30 %) gab trotz starker Ergebnisse im zweiten Quartal nach. Der Umsatz stieg um 17 % gegenüber dem Vorjahr, wobei die Segmente Telefonie, Automobil und IoT solide Zuwächse verzeichneten. Der gemischte Ausblick für das dritte Quartal dürfte jedoch die Stimmung der Anleger gedämpft haben. DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe Ordergebühren denken zu müssen!

