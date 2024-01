US Börseneröffnung: SP500 klettert zur Markteröffnung höher 🛎

Wall Street eröffnet zu Beginn der neuen Woche stärker

US-Anleiherenditen sinken, und der Dollar zeigt keine großen Veränderungen Am ersten Tag der neuen Woche eröffneten die US-Indizes leicht höher, nachdem Nasdaq /US100 und SP500 /US500 am Ende der letzten Woche historische Höchststände erreicht hatten. Die Anleger warten auf die Veröffentlichung der Frühindikatoren durch das Conference Board. Der Anstieg des Dollars hat sich verlangsamt, und heute zeigt er keine größeren Veränderungen. Die Renditen der US-Anleihen sinken und nähern sich 4,08 %. SP500 /US500 Heute legte der SP500 /US500-Index um 0,33 % zu, nachdem er Ende der letzten Woche neue historische Höchststände erreicht hatte. Derzeit hält sich der US500 knapp unter 4900 Punkten. Das erste Niveau, das im Falle einer Korrektur beobachtet werden sollte, ist das obere Niveau der letzten Konsolidierung, d.h. 4830-4840 Punkte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation 5 Unternehmensnachrichten: Die Aktien von Macy's (M.US) legten vor Börseneröffnung um mehr als 4 % zu, nachdem ein Übernahmeangebot von Arkhouse Management und Brigade Capital Management in Höhe von 21 $ pro Aktie abgelehnt worden war. Der CEO der Kaufhauskette, Jeff Gennette, bezeichnete das Angebot als "nicht umsetzbar" und ohne Wert für die Aktionäre. SolarEdge Technologies (SEDG.US) stieg um mehr als 5 %, nachdem das Unternehmen einen weltweiten Personalabbau von 16 % angekündigt hatte, von dem etwa 900 Mitarbeiter betroffen sind, darunter rund 500 in den Produktionsstätten. Trotz dieser Kürzungen bekräftigte CEO Zvi Lando das Vertrauen von SolarEdge in das langfristige Wachstum des Solarenergiemarktes und seine führende Position im Bereich der intelligenten Energie. Boeing (BA.US) - Die Federal Aviation Administration (FAA) hat ihre Prüfung von Boeing (BA.US) ausgeweitet und empfiehlt die Überprüfung der Türstöpsel des Modells 737-900ER, nachdem ähnliche Probleme bei der Max 9 des Alaska Airlines-Flugs 1282 festgestellt wurden. Dies geschah, nachdem bei einem kürzlichen Flug in einer Höhe von 16.000 Fuß ein Türstopfen ausgefallen war, was zu einem Flugverbot für 171 Max-9-Flugzeuge führte. Die Prognose der FAA zielt darauf ab, die Sicherheit zu erhöhen, nachdem Berichte über Probleme mit Schrauben in einigen 737-900ER-Flugzeugen eingegangen waren. Boeing, das sich einer eingehenden Prüfung seiner Fertigungsqualität gegenübersieht, unterstützt die Forderung der FAA nach mehr Inspektionen. Zu den großen Betreibern der 900ER gehören u. a. United Airlines, Alaska Airlines und Delta Air Lines. Quelle: xStation 5 Die Aktien von Gilead Sciences (GILD.US) fielen um 10 %, nachdem das Medikament Trodelvy, das zur Behandlung von metastasierendem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs eingesetzt wird, in einer Studie in der Spätphase sein primäres Ziel der Verbesserung der Gesamtüberlebenszeit nicht erreicht hatte. Obwohl Trodelvy bereits für bestimmte Arten von metastasierendem Brust- und Urothelkarzinom zugelassen ist, steht die Zulassung für den Einsatz bei metastasierendem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs noch aus. Dieser Rückschlag in der Studie ist eine große Enttäuschung für Gilead Sciences. Quelle: xStation 5 Coherus BioSciences (CHRS.US) verzeichnete einen Kursanstieg von über 12 %, nachdem bekannt wurde, dass Sandoz das Biosimilar Ranibizumab (CIMERLI) von Coherus BioSciences im Rahmen einer Transaktion im Wert von 170 Mio. USD zuzüglich zusätzlicher Zahlungen für den Produktbestand übernehmen wird. Die Übernahme wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen und Genehmigungen. Darüber hinaus meldete Coherus BioSciences kürzlich vielversprechende Ergebnisse einer Phase-2-Studie mit seinem IL-27-Antikörper Casdozokitug als Teil einer Kombinationstherapie gegen Leberkrebs. Quelle: xStation5 von XTB HANDELN beim TESTSIEGER: Der Testsieger bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB

