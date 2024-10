US Börseneröffnung: SP500 konsolidiert sich in der Nähe seiner Höchststände; Visa gibt um 4 % nach 🔎

Die Indizes verzeichnen zu Beginn des Handelstages eine leichte Korrektur.

Der Dollar-Index ist um 0,26 % gesunken.

Die Renditen zweijähriger Anleihen sind rückläufig, während die Renditen zehnjähriger Anleihen steigen. Der Beginn des zweiten Handelstages in dieser Woche bringt keine signifikante Volatilität mit sich. Die Indizes verzeichnen zu Beginn des Handelstages leichte Rückgänge, aber das Ausmaß dieser Rückgänge bereitet den Anlegern keine größeren Sorgen. Regionale Daten (Richmond Index) und Berichte zur Verbraucherstimmung wurden gerade veröffentlicht, die beide schlechter ausfielen als erwartet, was auf eine leichte Verschlechterung der US-Wirtschaft hindeutet. Nach der Veröffentlichung der Daten wurden leichte Rückgänge bei den Indizes beobachtet und der Dollar schwächte sich ab. SP500 / US500 Der SP500 / US500-Index ist seit der Entscheidung des Offenmarktausschusses (FOMC) in der vergangenen Woche praktisch unverändert geblieben. Der Indexpreis hat sich in einem engen Bereich von 5730 bis 5780 Punkten gehalten und wartet auf einen Katalysator, der entweder den aktuellen Trend fortsetzt oder eine Korrektur auslöst. Ein solches Signal könnte die Rede des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, am Donnerstag oder die Veröffentlichung des PCE-Berichts am Freitag sein. Der wahrscheinlichste kursbewegende Faktor werden jedoch die Beschäftigungsberichte der nächsten Woche sein. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen ​​​​​​ Quelle: xStation 5 Unternehmensnachrichten Snowflake (SNOW.US) fiel nach der Ankündigung einer Wandelanleihe in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar um fast 3 %. Der Erlös wird für den Rückkauf von Stammaktien im Wert von bis zu 575 Millionen US-Dollar und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, wobei die Käufer die Option haben, zusätzliche Schuldverschreibungen zu erwerben. Die Aktie von Light & Wonder (LNW.US) stürzte um 16,80 % ab, nachdem das Unternehmen eine einstweilige Verfügung des US-Bezirksgerichts für Nevada bezüglich seines Spiels Dragon Train erhalten hatte. Trotz dieses Rückschlags bleibt das Unternehmen zuversichtlich und bekräftigt sein bereinigtes EBITDA-Ziel für 2025 und hebt sein diversifiziertes Portfolio und seine laufenden Kapitalmanagementstrategien hervor. Hawaiian Electric Industries (HE.US) fiel um bis zu 10,50 %, nachdem das Unternehmen seinen Börsengang mit rund 54 Millionen Aktien zu einem Preis von 9,25 $ pro Aktie festgesetzt hatte. Der Erlös soll zur Beilegung des Maui-Wildfire-Tort-Rechtsstreits und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Der Börsengang wird voraussichtlich am 25. September 2024 abgeschlossen sein. Die Aktien von Visa (V.US) fielen um mehr als 3,90 %, nachdem das US-Justizministerium eine bevorstehende Kartellrechtsklage angekündigt hatte. In der Klage wird Visa beschuldigt, den US-amerikanischen Debitkartenmarkt illegal zu monopolisieren, indem es Praktiken anwendet, die den Wettbewerb behindern und konkurrierenden Netzwerken und Technologieunternehmen den Marktzugang versperren. Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

