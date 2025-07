US Börsenstart: Erneuter Optimismus angesichts der Handelsgespräche | Nvidia erreicht 4-Billionen-Dollar-Meilenstein

An der Wall Street herrscht moderater Optimismus, da Donald Trumps Aussagen während der Pressekonferenz gestern etwas Licht in die aktuellen Entwicklungen der Handelsverhandlungen gebracht haben. Die feste Frist zum 1. August beseitigt zwar einen Teil der Unsicherheit, doch bleiben die Anleger angesichts der noch nicht bekannt gegebenen Maßnahmen wichtiger Partner wie der EU oder Japans weiterhin vorsichtig. Derzeit verzeichnen alle wichtigen US-Indizes Gewinne (S&P 500: +0,6 %, Nasdaq: +0,8 %, Dow Jones: +0,6 %, Russell 2000: +0,65 %). Abgesehen von den Handelsgesprächen intensiviert Trump seine Suche nach einem Nachfolger für Jerome Powell, da der Präsident erneut Kritik an dem Fed-Vorsitzenden äußerte. Zu den Top-Kandidaten zählt Kevin Hassett, Direktor des National Economic Council, der bereits mit Trump über die Rolle gesprochen hat und möglicherweise zunächst in den Fed-Vorstand berufen wird, wo im Januar ein Sitz frei wird. Auch Finanzminister Scott Bessent und der ehemalige Fed-Gouverneur Kevin Warsh bewerben sich um die Position. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Performance der S&P 500-Sektoren. Quelle: Bloomberg Finance LP S&P 500 Chart (H1) Die S&P 500-Futures haben ihre jüngste Konsolidierung durchbrochen, nachdem sie von der wichtigen Unterstützung bei 6.260 abgeprallt sind. Der Kurs liegt nun leicht über dem Widerstand bei 6.130, aber die Dynamik scheint nachzulassen. Da der RSI über 70 liegt, könnten einige Anleger zögern, den Index sofort weiter nach oben zu treiben. Eine positive Überraschung bei den Handelsgesprächen könnte jedoch die Rally wieder anfachen und einen Anstieg auf neue Allzeithochs unterstützen. Quelle: xStation5 von XTB Unternehmensnachrichten Aehr Test Systems brach um 14 % ein, nachdem der Umsatz im vierten Quartal von 16,6 Mio. USD im Vorjahr auf 14,1 Mio. USD zurückgegangen war und ein Nettoverlust von 2,9 Mio. USD verzeichnet wurde. Das Management führte Auftragsverzögerungen aufgrund der Unsicherheit hinsichtlich der Zölle an und hielt sich mit einer Prognose für das Gesamtjahr zurück. Analysten wiesen auf den kurzfristigen Druck hin, hoben jedoch die erste Einführung der KI-Chip-Testtechnologie als vielversprechende, über Siliziumkarbid hinausgehende Chance für einen größeren Markt hervor.

AES Corp. legt um 14 % zu, nachdem Infrastrukturriesen wie Brookfield und BlackRock Interesse an einer Übernahme bekundet haben. Mit einem Unternehmenswert von 40 Mrd. USD wäre dies eine der größten LBOs aller Zeiten. AES, ein wichtiger Lieferant von erneuerbaren Energien für Technologieunternehmen, hat trotz der Umstellung auf saubere Energien mit Kursverlusten und politischen Gegenwind zu kämpfen. Eine Einigung ist noch nicht sicher.

Mobileye bleibt unverändert, nachdem Intel eine Zweitplatzierung von 45 Millionen Aktien angekündigt hat, obwohl die vorläufigen Ergebnisse für das zweite Quartal mit einem Umsatz von 502 bis 506 Millionen US-Dollar gegenüber den erwarteten 466 Millionen US-Dollar die Schätzungen übertroffen haben. Die starke Nachfrage nach EyeQ SoC und die Normalisierung der Lagerbestände haben die Leistung angekurbelt. Analysten bleiben optimistisch und sehen den Verkauf durch Intel eher als cash-getrieben denn als mangelndes Vertrauen in das Wachstum von Mobileye.

Nvidia legt um 2,5 % zu und ist damit das erste börsennotierte Unternehmen, das eine Marktkapitalisierung von 4 Billionen US-Dollar erreicht.

Die Aktien von RxSight stürzen um 46 % ab, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose für 2025 auf 120 bis 130 Mio. USD (von 160 bis 175 Mio. USD) gesenkt und die Erwartungen für das zweite Quartal verfehlt hat. Der vorläufige Umsatz im zweiten Quartal sank gegenüber dem Vorjahr um 4 % auf 33,6 Mio. USD gegenüber den erwarteten 39,8 Mio. USD.

Starbucks prüft Angebote von Investoren – die meist eine Mehrheitsbeteiligung anstreben – für sein China-Geschäft, da das Wachstum stagniert und der lokale Wettbewerb zunimmt. Während Starbucks zunächst einen Verkauf einer Minderheitsbeteiligung bevorzugte, könnte das Unternehmen aufgrund der Bewertung seine Entscheidung noch einmal überdenken. Das Unternehmen bleibt seinem zweitgrößten Markt China weiterhin verpflichtet und strebt den Erhalt einer bedeutenden Beteiligung an. Die Aktien legten um 1,6 % zu. Quelle: xStation5 von XTB

