US Börsenstart: Indizes bewegen sich angesichts vorsichtiger Zuversicht nahe Rekordständen

Die Wall-Street-Händler bleiben den dritten Tag in Folge optimistisch, wobei die meisten wichtigen US-Indizes ihre Gewinne aus den gestrigen optimistischen makroökonomischen Daten ausbauen konnten. Sowohl die S&P 500- als auch die Nasdaq 100-Futures erreichten neue Tageshöchststände (derzeit unverändert), während der Dow Jones aufgrund der mangelnden Begeisterung nach den Unternehmensergebnissen von Amex und 3M hinterherhinkte. Die Stimmung wurde teilweise durch den Gouverneur der US-Notenbank, Christopher Waller, gestützt, der sich so deutlich wie noch nie für eine Zinssenkung bei der bevorstehenden Sitzung im Juli aussprach. Waller befürwortete eine Senkung um 125 bis 150 Basispunkte auf 3 % und wies die durch Zölle verursachte Inflation als vorübergehend zurück. Waller, der als potenzieller Nachfolger von Fed-Chef Jerome Powell gilt, betonte, dass seine Ansichten nicht politisch motiviert seien, obwohl sie mit den Forderungen von Präsident Trump nach drastischen Zinssenkungen übereinstimmen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Volatilität in den Sektoren des S&P 500. Quelle: Bloomberg Finance LP Dow Jones (US30) (H1) Die Dow-Jones-Futures haben ihre Gewinne aus dem vorbörslichen Handel wieder abgegeben. Nach einem optimistischen Bericht der University of Michigan zur Verbraucherstimmung versuchte der Kontrakt, wieder auf den exponentiellen gleitenden Durchschnitt über 30 Perioden (EMA30; hellviolett) zurückzukehren, doch die Verkäufer übernahmen erneut die Oberhand und drückten den US30 zurück auf die EMA100 (dunkelviolett). Der RSI nähert sich zunehmend dem überverkauften Bereich, was zu erneuten Käufen führen könnte, sobald der Kontrakt das 78,6 %-Fibonacci-Retracement-Niveau erreicht. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Unternehmensnachrichten 3M-Aktien (MMM.US) sind trotz Gewinnen vor Börsenbeginn um 3 % gefallen, nachdem das Unternehmen mit einem Gewinn je Aktie von 2,16 USD bei einem Umsatz von 6,16 Mrd. USD die Erwartungen für das zweite Quartal übertroffen hatte. Das Unternehmen hob seine Gewinnprognose für 2025 an und senkte die erwarteten Auswirkungen der Zölle von zuvor 0,20 bis 0,40 USD auf 0,10 USD je Aktie.

American Express (AXP.US) übertraf die Prognosen für das zweite Quartal mit einem Umsatz von 416,3 Mrd. USD, angetrieben durch starke Ausgaben im Premium-Kartengeschäft. Der Umsatz stieg um 9,3 % auf 17,9 Mrd. USD. Die Kreditperformance blieb solide, obwohl die Rückstellungen und Aufwendungen stiegen. Amex bekräftigte seine Prognose für 2025 und kündigte angesichts des sich verschärfenden Wettbewerbs im Premium-Kartengeschäft Aktualisierungen seiner Platinum-Karte an. Dennoch folgen die Aktien dem Beispiel von 3M und fallen um 3,7 %.

Charles Schwab (SCHW.US) Die Aktien stiegen um 3 %, nachdem die Gewinne und Umsätze im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen hatten. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 1,14 USD gegenüber den erwarteten 1,10 USD, während der Umsatz mit 5,85 Mrd. USD einen Rekordwert erreichte. Ein 23 %iger Anstieg der Trading-Einnahmen und über 1 Million neue Konten führten zu starken Ergebnissen und erhöhten das Gesamtkundenvermögen auf 10,76 Billionen USD.

Chevron (CVX.US) treibt die 53-Milliarden-Dollar-Übernahme von Hess voran, nachdem Hess einen Schiedsgerichtsstreit mit Exxon gewonnen hat. Das Urteil beseitigt eine wichtige Hürde für den Deal. Die Ölpreise stiegen leicht an, da die robuste Sommernachfrage nach Kraftstoffen die Bedenken hinsichtlich eines Überangebots ausgleichen konnte. Die Aktien sind um 1,1 % gestiegen.

Meta (META.US) hat zwei hochrangige Apple -KI-Forscher, Mark Lee und Tom Gunter, für sein Superintelligence Labs eingestellt, nachdem bereits ihr Chef Ruoming Pang abgeworben worden war. Die Einstellungen unterstreichen das aggressive Vorantreiben von Meta im Bereich KI, wo das Unternehmen mit hohen Gehältern Top-Talente anlockt, während Apple mit internen Unsicherheiten zu kämpfen hat. Die Aktie des Tech-Riesen ist derzeit um 1,15 % gefallen.

Netflix (NFLX.US) übertraf mit einem Gewinn je Aktie von 7,19 USD bei einem Umsatz von 11,08 Mrd. USD die Erwartungen für das zweite Quartal und hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr an. Trotz des starken Berichts gab die Aktie nachbörslich nach, da die Anleger die moderate Prognose für die operative Marge (Anhebung von 29 % auf 29,5 %) angesichts der hohen Erwartungen als enttäuschend bewerteten. Die Aktie notiert derzeit mit einem Minus von 5,4 %. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.