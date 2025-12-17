DAX Aktuell: Ruhiger Handel in Europa – DAX Prognose zwischen Unsicherheit und Chancen

Das Wichtigste in Kürze Politische Turbulenzen überschatten die Bewertungen

Die europäische Rüstungsindustrie bewegt weiterhin die Märkte

Britische Wirtschaft verlangsamt sich, Zinssenkungen erwartet

Europäische Inflation entspricht den Erwartungen

DAX Aktuell: Europäische Märkte zeigen verhaltenen Optimismus Der europäische Handelstag verläuft bislang ruhig und ist von moderatem Optimismus geprägt. Die meisten Leitindizes bewegen sich nahe ihrer Eröffnungskurse, verzeichnen jedoch leichte Zugewinne. Besonders stark präsentiert sich der FTSE100, dessen Futures um über 1,4 % zulegen. Treiber sind neue Erwartungen hinsichtlich des künftigen Zinsverlaufs. Die Futures auf ITA40 und NED25 steigen jeweils um rund 0,4 %.

Der DAX aktuell zeigt sich dagegen stabil und notiert nahe dem Eröffnungsniveau. Leichte Abschläge sind bei französischen und schweizerischen Indizes zu beobachten, diese bleiben jedoch mit etwa -0,3 % begrenzt. Politische Faktoren beeinflussen die DAX Prognose An den europäischen Märkten müssen Investoren derzeit eine Vielzahl politischer und makroökonomischer Impulse einpreisen: USA & Geopolitik:

Donald Trump droht mit Gegenmaßnahmen gegen europäische Technologieunternehmen als Reaktion auf Strafzahlungen gegen US-Konzerne. Zudem erneuert er Drohungen einer möglichen Intervention in Venezuela. Diese Faktoren könnten kurzfristig für erhöhte Volatilität sorgen.

Deutschland & Wirtschaftspolitik:

In Deutschland wurden mehrere marktfreundliche Entscheidungen getroffen. Die EU-Koalition stimmte für deutliche Zugeständnisse beim Gesetz zum Verbot von Verbrennungsmotoren. Parallel dazu werden Einschränkungen beim Stromverbrauch für Unternehmen zurückgenommen – ein potenziell positiver Impuls für die DAX Prognose .

KNDS (Rüstungsindustrie):

Der deutsche Panzerhersteller KNDS bereitet einen Börsengang vor. Ein vorläufiger IPO-Zeitplan soll laut Management bis Ende der Woche vorgestellt werden. Makrodaten im Überblick Großbritannien – Inflation:

Der Verbraucherpreisindex lag mit 3,2 % im Jahresvergleich unter den Erwartungen von 3,4 %. Im Monatsvergleich wurde eine Deflation von -0,2 % verzeichnet. Dies erhöht den Spielraum für mögliche Zinssenkungen durch die Bank of England.

Deutschland – IFO-Index:

Der IFO-Geschäftsklimaindex fiel schwächer aus als erwartet und bleibt mit 87,6 Punkten im kontraktiven Bereich.

Eurozone – HVPI:

Die Inflation entsprach den Markterwartungen bei 2,4 % im Jahresvergleich und -0,5 % im Monatsvergleich. DAX Prognose im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der Chart zeigt die Fortsetzung einer breiten Abwärtsformation mit flacher Trendneigung. Technische Indikatoren liefern gemischte Signale: EMA & MACD:

Der abnehmende Abstand zwischen gleitenden Durchschnitten und MACD deutet auf nachlassende Kaufdynamik hin.

Wichtige Marken:

Käufer müssen das Fibonacci-Level bei 23,6 % überwinden, um weitere Rückgänge zu verhindern.

Auf der Unterseite ist für Verkäufer entscheidend, die EMA-50- und EMA-100-Linien sowie anschließend das Fibonacci-50-Level zu durchbrechen. ➡️ Kurzfristig bleibt die DAX Prognose technisch angeschlagen, solange keine nachhaltigen Ausbrüche nach oben erfolgen. Unternehmensnachrichten mit Einfluss auf den DAX RENK & Rheinmetall:

Die deutschen Rüstungswerte erholen sich um 1,5–2,5 % . Hintergrund sind gescheiterte Friedensgespräche, steigende NATO-Rüstungsaufträge sowie Berichte über russische Militäraktivitäten in Belarus.

Siemens Healthineers:

Das Unternehmen meldet Fortschritte bei Projekten eines Beteiligungs-Start-ups.

Südzucker:

Eine enttäuschende Umsatzprognose belastet die Aktie, die um über 3 % nachgibt.

Thyssenkrupp Nucera:

