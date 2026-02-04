Das Wichtigste in Kürze Das Trump-Xi-Gespräch sorgt für Entspannung und stützt die Börse aktuell

📈 Börse aktuell: US Dollar Index profitiert von Trump-Xi-Gespräch An der Börse aktuell rückt der US Dollar Index in den Fokus der Anleger. Auslöser ist ein überraschend konstruktives und umfangreiches Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping, das gleich mehrere geopolitische Brennpunkte umfasste. Die entspanntere Tonlage sorgte für eine leichte Entspannung an den Märkten – und stärkte den US-Dollar spürbar. ► US Dollar Index | ISIN: XD0009982303 | Symbol: USDIDX 🔑 Drei Key Takeaways Das Trump-Xi-Gespräch sorgt für Entspannung und stützt die Börse aktuell

Der US Dollar Index profitiert von geopolitischer Beruhigung und „Strong Dollar“-Signalen

Technisch steht der USDIDX vor einer potenziell richtungsweisenden Ausbruchsphase 🌍 Trump und Xi senden Signal der Entspannung Donald Trump sprach von einem „langen und gründlichen“ Gespräch mit Xi Jinping. Thematisiert wurden unter anderem: der globale Handel

der Russland-Ukraine-Krieg

Spannungen rund um Iran und Taiwan Trump erinnerte an das persönliche Treffen im April in Peking und bekräftigte Chinas Zusage, im Rahmen des Abkommens vom Oktober weiterhin US-Sojabohnen zu kaufen. Er betonte dabei die strategische Bedeutung stabiler Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Das Gespräch findet in einer sensiblen Phase statt: Nach dem Handelskrieg des Vorjahres ist das Verhältnis zwar beruhigt, bleibt aber fragil. Trump äußerte sich dennoch optimistisch und erwartet „positive Ergebnisse“ in den kommenden drei Jahren seiner Amtszeit. 💵 US Dollar Index erhält zusätzlichen Rückenwind Die konstruktive Rhetorik wirkte sich unmittelbar auf den Devisenmarkt aus. Der US Dollar Index konnte zulegen, da geopolitische Risiken kurzfristig etwas in den Hintergrund traten. Zusätzliche Unterstützung kam von US-Finanzminister Scott Bessent, der erneut eine klare „Strong Dollar“-Politik bekräftigte. Diese Aussagen stehen in einem gewissen Kontrast zu früheren Kommentaren Trumps, der sich zeitweise offen für einen schwächeren Dollar gezeigt hatte, um die Wettbewerbsfähigkeit der US-Industrie zu erhöhen. Für den Markt wirkt Bessents Haltung derzeit als stabilisierender Gegenpol. 📊 Technischer Blick auf den US Dollar Index Der US Dollar Index (USDIDX) befindet sich aktuell in einer engen Konsolidierungsphase: Handelsspanne zwischen 97,16 und 97,66 Punkten

Begrenzung durch das 61,8 % und 78,6 % Fibonacci-Retracement der letzten Abwärtsbewegung

Ein Ausbruch über die 120-EMA mit anschließendem bullischem Crossover der kürzeren Durchschnittslinie könnte den Weg für eine Aufwärtsbewegung öffnen. In diesem Szenario wäre ein Gap-Close aus dem Januar ein mögliches technisches Ziel. YouTube Börsen Wissen für Alle 🧾 Fazit Der US Dollar Index zeigt sich aktuell stabil bis freundlich, getragen von geopolitischer Entspannung und klaren Aussagen der US-Regierung zur Dollar-Stärke. Für die Börse aktuell bleibt entscheidend, ob den positiven Worten zwischen Washington und Peking auch konkrete politische Schritte folgen. Technisch steht der USDIDX an einer engen Entscheidungszone – ein Ausbruch könnte dem Dollar kurzfristig neuen Schwung verleihen. US Dollar Index Chart (H4) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

