US Indizes machen anfängliche Gewinne wieder zunichte📉

Die Indizes an der Wall Street haben die dynamische Abwärtsbewegung zu Beginn der heutigen Sitzung gestoppt, und die wichtigsten Indizes notieren nun in der Nähe der gestrigen Schlussstände.

Es gibt zwar keinen einzigen Grund, warum die anf√§nglichen Gewinne wieder zunichte gemacht wurden, aber ein wichtiger Faktor f√ľr die heutige Risikoaversion ist die Schlie√üung profitabler Gesch√§fte vor dem Wochenende (was umso wichtiger ist, als das n√§chste Wochenende mit Makroereignissen von gr√∂√üter Bedeutung (US CPI-Inflation, FED- und EZB-Entscheidung) gespickt ist). Der Nasdaq /¬†US100-Index gab fast die gesamten Gewinne des heutigen Tages wieder ab. Interessanterweise wurde diese Bewegung durch das gestiegene Volumen best√§tigt, das in seiner Gr√∂√üenordnung das der gestrigen Sitzung √ľbertraf. Der kurzfristige Widerstand liegt nach wie vor bei 14.700 Punkten. Lokale Unterst√ľtzungen sind die Zone der gestrigen Minima und die Zone in der N√§he des EMA 50 bei 14.420 Punkten.¬†Quelle:¬†xStation5¬†von XTB

 

DER DEUTSCHE INDEX

