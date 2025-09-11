US Inflation & Fed Prognose: CPI bei 2,9 % – Arbeitsmarkt schwach, Zinssenkung rückt näher

📈 US Inflation & Fed Prognose: Preise steigen leicht – Arbeitsmarkt schwächelt 📰 Einleitung Die neuesten US-Konjunkturdaten liefern den Märkten gemischte Signale. Während die US Inflation im August leicht über den Erwartungen liegt, steigen gleichzeitig die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stark an. Diese Entwicklung zeigt eine wachsende Spannung zwischen Inflationsdruck und Arbeitsmarktschwäche – ein Schlüsselfaktor für die künftige Fed Prognose. 📌 Key Takeaways US Inflation: Verbraucherpreise (CPI) stiegen im August um 2,9 % YoY (Vormonat: 2,7 %). Kerninflation liegt bei 3,1 % YoY. Treiber der Teuerung: Vor allem Mieten (+0,4 %), Transport (Flüge +5,9 %), Energie (+0,7 %) und Lebensmittel (+0,5 %). Fed Prognose: Trotz hoher Inflation dürfte die Fed wegen der schwachen Arbeitsmarktdaten mit maßvollen Zinssenkungen beginnen – ein 25-Basispunkte-Schnitt im September wird erwartet. 🔍 Details zum Inflationsbericht Gesamt-CPI August : +2,9 % YoY (erwartet 2,9 %, Vormonat 2,7 %).

Monatswert : +0,4 % statt erwarteten +0,3 % – doppelt so stark wie im Juli.

Kern-CPI : +3,1 % YoY / +0,3 % MoM → bestätigt anhaltenden Preisauftrieb.

SuperCore (Dienstleistungen exkl. Wohnen): leichter Rückgang auf 3,52 % YoY → Preisdruck bleibt, aber ohne starke Beschleunigung. 👉 Wichtig: Tarife waren nicht der Haupttreiber. Der Anstieg kommt vor allem aus Dienstleistungen, Wohnen und Transport. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 📉 Arbeitsmarkt: Schwäche nimmt zu Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen auf den höchsten Stand seit 2021 (~300.000).

Stärkster Zuwachs in Texas .

Werte in dieser Größenordnung galten in der Vergangenheit oft als Rezessionssignal .

Die US Börse deutet die Daten jedoch als Argument für baldige Zinssenkungen der Fed. 💵 Fed Prognose: Zinssenkungen in Sicht Märkte rechnen fest mit 3 Zinssenkungen bis Jahresende und einer weiteren Anfang 2026.

Die US Inflation bleibt über dem 2 %-Ziel, doch die schwächelnde Beschäftigung zwingt die Fed zu handeln.

Wahrscheinlich: 25-Basispunkte-Senkung im September , kein „harter“ 50-Bp-Schritt.

Die Fed bleibt datenabhängig und wird vorsichtig mit dem Tempo der Lockerungen sein. ✅ Fazit Die aktuelle US Inflation zeigt leicht steigende Preise, während der Arbeitsmarkt deutliche Schwächen offenbart. Für die Fed Prognose bedeutet das: Zinssenkungen sind sehr wahrscheinlich, allerdings vorsichtig dosiert. Für die Märkte überwiegt aktuell der Optimismus – Anleger setzen darauf, dass eine lockerere Geldpolitik die Konjunktur stützt. Dennoch bleibt die Gefahr bestehen, dass anhaltend hohe Dienstleistungspreise und steigende Energiekosten den Druck auf die Notenbank erhöhen. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.