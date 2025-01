Nach dem verl√§ngerten Wochenende an den US-amerikanischen B√∂rsen durch den US-Feiertag ‚ÄěMartin Luther King Day‚Äú startet die Wall Street am Dienstag in die neue Handelswoche ‚Äď und ein Fokus k√∂nnte auf der Aktie von Walgreens (Ticker: WBA) liegen, einem US-amerikanischen Unternehmen, das die zweitgr√∂√üte Apothekenkette in den Vereinigten Staaten nach CVS Health betreibt. US-Justizministerium nimmt Walgreens ins Visier ūüĒī Aktie unter Druck Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien¬†Trading¬†ūüĒī Walgreens Aktie¬†Handelsideen¬†ūüĒī Walgreens¬†Prognose¬†& Ausblick ‚Ėļ Walgreens ISIN: US9314271084 | WKN: A12HJF | Ticker: WBA Die Aktie verlor am Freitag in die letzten Handelsminuten und dann nachb√∂rslich mehr als 15%, aktuell zeichnet sich eine Er√∂ffnung mehr als 7% unter dem Schlusskurs von Freitag ab (Stand: 10:15 Uhr deutscher Zeit).¬† Grund f√ľr die Talfahrt der Aktie ist die Meldung, dass das US-Justizministerium ein Gerichtsverfahren gegen Walgreens Boots Alliance eingeleitet, weil das Unternehmen angeblich kontrollierte Substanzen ohne legitime medizinische Begr√ľndung abgegeben haben soll. Die am 16. Januar 2025 beim US-Bezirksgericht f√ľr den Northern District of Illinois eingereichte Klage wirft Walgreens und seinen Tochtergesellschaften vor, √ľber einen Zeitraum von zehn Jahren wiederholt gegen den Controlled Substances Act (CSA) versto√üen und anschlie√üend gegen den False Claims Act versto√üen zu haben, indem sie ungerechtfertigte Erstattungen aus staatlichen Gesundheitsprogrammen beantragt haben. Die Vorw√ľrfe wiegen schwer: es wird behauptet, Walgreens h√§tte bereits ab 2012 vors√§tzlich Millionen von Verschreibungen bearbeitet, die entweder medizinisch unn√∂tig, ung√ľltig oder nicht im Rahmen der √ľblichen beruflichen Praxis ausgestellt wurden. Weiter hei√üt es, dass unter diesen unn√∂tigen Verschreibungen auch solche f√ľr Opioide in gef√§hrlichen Mengen, vorzeitige Nachf√ľllungen solcher Medikamente und Kombinationen, die als ‚ÄěTrinity‚Äú bekannt sind ‚Äď eine starke Mischung aus einem Opioid, einem Benzodiazepin und einem Muskelrelaxans ‚Äď waren, die f√ľr ihr hohes Missbrauchspotenzial bekannt sind. Was an dieser schwerwiegenden Klage wirklich dran ist, l√§sst sich aktuell nat√ľrlich nicht sagen, auch wenn man sich nat√ľrlich klar machen muss, dass das Justizministerium solche schwerwiegenden Anschuldigungen nicht einfach aus der Luft greifen wird oder plump gesprochen: ‚Äěwo Rauch ist, auch Feuer sein d√ľrfte (mindestens ein kleines)‚Äú.¬† Ausgehend hiervon ist die Aktie l√§ngerfristig sehr skeptisch zu be√§ugen, die Bullishness folgend auf die Quartalszahlen am 10. Januar kommt j√§h zum Erliegen und ein erneuter Fall zur√ľck unter die folgend auf die Quartalszahlen zur√ľckeroberte $10 Marke scheint durchaus realistisch.¬† Walgreens Aktie Chartanalyse ‚Äď Daily: Quelle:¬†xStation5¬†von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! ¬† Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

