US Open: Gemischte Stimmung an der Wall Street 🔔Metall- und Bergbauaktien legen zu

Die Stimmung an der Wall Street ist am Montag deutlich gemischt, wobei der S&P 500 und der Nasdaq 100 nahezu unver√§ndert bleiben und in einem engen Bereich zwischen -0,05 % und -0,1 % verlieren. Der US-Dollar schw√§cht sich ab, wobei der USDIDX um fast -0,7 % nachgibt. Der US-ISM-Bericht f√ľr das verarbeitende Gewerbe zeigt trotz Schw√§che im Arbeitsmarkt und bei der Besch√§ftigung einen steigenden Preisdruck. Der EURUSD legt um fast 0,8 % zu; 10-j√§hrige Staatsanleihen steigen um 1,8 Basispunkte auf 4,44 %, aber der US-Dollar bleibt schwach.

Der steigende Goldpreis verbessert die Stimmung bei den Aktien von Goldminenunternehmen, die von den steigenden Gold- und Silberpreisen und der Nachfrage profitieren.

Donald Trump hat beschlossen, die Stahlz√∂lle von 25 % auf 50 % anzuheben; Nucor und Steel Dynamics legen um fast 10 % zu, US Steel bleibt jedoch unver√§ndert. H√∂here Stahlz√∂lle in den USA k√∂nnten die Nachfrage nach lokalem Stahl st√ľtzen, der zu h√∂heren Preisen auf dem nationalen Markt verkauft werden k√∂nnte

Der Metall- und Bergbausektor legt zu, w√§hrend der Automobilsektor schw√§chelt. Auf der anderen Seite befinden sich Halbleiter mit Broadcom (AVGO.US) und Nvidia (NVDA.US) auf der Gewinnerseite. US Aktien Heatmap Quelle:¬†xStation5¬†von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen US-Makrodaten US-ISM-Einkaufsmanagerindex f√ľr das verarbeitende Gewerbe (Mai-Bericht): 48,5 (Prognose 49,5, zuvor 48,7) ISM-Einkaufspreise im verarbeitenden Gewerbe: 69,4 (Prognose 69,3, zuvor 69,8)

ISM-Index f√ľr Auftragseing√§nge im verarbeitenden Gewerbe: 47,6 (zuvor 47,2)

Die ISM-Daten aus den USA fielen deutlich schwächer aus als erwartet. Negativ für die Märkte ist, dass die Komponente der bezahlten Preise im gesamten US-Industriesektor sehr hoch ausfiel (allerdings nur leicht über den Erwartungen). S&P 500 Chart (D1-Intervall) Der S&P 500 verzeichnet heute leichte Gewinne. Die wichtigste Unterstützungszone liegt im Bereich von 5750 bis 5800 Punkten, wo wir wichtige gleitende Durchschnitte von EMA200, EMA100 und EMA50 sehen können. Eine starke Widerstandszone finden wir bei 5950 Punkten.

