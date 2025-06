US OPEN: Märkte erholen sich trotz geopolitischer Spannungen

Die Märkte versuchen heute, sich nach dem starken Ausverkauf am Freitag aufgrund des sich verschärfenden Konflikts zwischen Israel und dem Iran zu erholen. Die anhaltenden Raketen- und Drohnenangriffe haben Befürchtungen vor einem größeren regionalen Krieg geschürt, der die weltweite Ölversorgung und Handelsrouten gefährden könnte. Dieses geopolitische Umfeld, gepaart mit den bevorstehenden Entscheidungen der Fed und den jüngsten Inflationsdaten, hält die Anleger in Atem. Während sich die Stimmung im Trading vorbörslich leicht verbessert hat, bleibt die Unsicherheit hoch, insbesondere hinsichtlich der Energiepreise und der geldpolitischen Kursänderungen der Zentralbanken. Die Futures auf den S&P 500 sind um 0,65 % gestiegen, während der Nasdaq 100 um 0,77 % zulegt. Der VIX -Volatilitätsindex fällt unterdessen um über 4 %, was auf einen leichten Rückgang der Marktängste nach dem Anstieg am Freitag hindeutet.

Unter den bemerkenswerten Aktienbewegungen springt Sage Therapeutics nach der Übernahme durch Supernus um über 35 % nach oben, während Sarepta nach dem Tod eines Patienten in einer wichtigen Gentherapie-Studie, der eine Welle von Herabstufungen auslöste, um fast 40 % einbricht.

Die Marktpreise für Zinssenkungen der Fed haben sich nach den schwachen CPI- und PPI-Daten der letzten Woche leicht verschoben – die Futures deuten nun auf eine fast vollständige Zinssenkung bis September hin, aber geopolitische Spannungen und das Risiko einer Energieinflation könnten Maßnahmen verzögern.

Die Ölpreise bleiben volatil, wobei Brent nach einem Anstieg um 10 % am vergangenen Freitag bei knapp 84 USD hält; Händler beobachten aufmerksam, ob es zu Störungen des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus kommt, über die etwa 20 % des weltweiten Öltransports abgewickelt werden. Nasdaq 100 Chart (H4) Der Nasdaq erholt sich von den Verlusten nach dem Rückgang am Freitag, der durch die unerwartete Aggression Israels gegen den Iran verursacht wurde. Der US-Index testet derzeit eine wichtige Widerstandsmarke bei 21.873,39. Die rasche Erholung des Nasdaq 100 signalisiert Stärke und Widerstandsfähigkeit gegenüber geopolitischen Unsicherheiten. Ein Durchbrechen der Marke von 21.973 könnte sich für die Bullen jedoch als schwieriger erweisen, da dies kürzlich starken Verkaufsdruck seitens der Anleger ausgelöst hat. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB Unternehmensnachrichten: Sage Therapeutics (SAGE.US) stieg um +36 %, nachdem das Unternehmen einer Übernahme durch Supernus Pharmaceuticals zugestimmt hatte. Der Wert des auf Neurowissenschaften spezialisierten Biotech-Unternehmens wird dabei mit 12 USD pro Aktie beziffert. Die Transaktion wird nach einem turbulenten Jahr für Sage als bedeutender Aufschlag und potenzieller Ausstieg für Investoren angesehen.

EchoStar Corp (SATS.US) stieg um +44,7 % nach extremen Optionsaktivitäten mit einem Delta-Hedge von 102 % bei einem 14-Tage-Spitzenvolumen. Händler positionieren sich angesichts der starken Dynamik auf den Satelliten- und Telekommunikationsmärkten für überdurchschnittliche Kursgewinne.

Roku Inc. (ROKU.US) legte um +10,3 % zu, nachdem das Unternehmen eine wichtige Werbe-Partnerschaft mit Amazon Ads bekannt gegeben hatte, durch die mehr als 80 % der US-Haushalte mit internetfähigen Fernsehern über die Plattform von Roku erreicht werden können. Analysten sehen darin einen starken Schub für die Monetarisierung.

Incyte Corp (INCY.US) stieg um +8,9 %, nachdem das Unternehmen vielversprechende Studiendaten zu seiner Blutkrankheitstherapie veröffentlicht hatte, die an der Wall Street positiv aufgenommen wurden. Stifel hob seine Prognose an und bezeichnete dies als einen starken Schritt vorwärts in der späten Pipeline von Incyte.

Sarepta Therapeutics (SRPT.US) brach um –39,3 % ein, nachdem Piper Sandler und BMO die Aktie herabstuften. Das Unternehmen meldete einen Tod eines Patienten im Zusammenhang mit seiner experimentellen Gentherapie, was große Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und regulatorischer Rückschläge auslöste. DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe Ordergebühren denken zu müssen!

XTB streicht die Orderkommisionen kompett *für monatliche Handelsumsätze bis 100.000 Euro!

Alle Details hier - Handeln auch Sie mit XTB kommissionsfrei*

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.