US OPEN: Zurückhaltende Äußerungen der Fed sorgen für Optimismus nach den Feiertagen 🟢

Wall States handelt nach den zurückhaltenden Äußerungen von Fed-Mitglied Waller höher

Accenture gibt nach gemischten Q3-Ergebnissen nach Er hält die inflationären Auswirkungen der neuen Zölle von Präsident Trump für vorübergehend und betonte Flexibilität für den Fall, dass sich die Lage verschlechtert, beispielsweise aufgrund der Spannungen im Nahen Osten. Wallers Äußerungen folgen auf die vierte Zinssitzung in Folge, bei der die Fed die Zinsen unverändert ließ. Der Ausschuss war dabei gespalten: Sieben Mitglieder sehen in diesem Jahr keine Zinssenkungen, während die Medianprognose weiterhin zwei Senkungen bis zum Jahresende vorsieht. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die US-Aktienmärkte eröffneten nach dem Juneteenth-Feiertag mit einer großen Portion Optimismus und spielten sowohl die geopolitischen Risiken als auch die jüngste FOMC-Erklärung der Fed herunter, die auf eine hawkischere Haltung und schwächere makroökonomische Prognosen hindeutet. Alle wichtigen US-Indizes notieren im Plus, wobei der Russell 2000 die Gewinne anführt (+0,4 %). Der S&P 500 und der Dow Jones legen um 0,3 % zu, während der technologielastige Nasdaq einen Teil seiner Gewinne wieder abgab und derzeit 0,2 % höher notiert. Die Wall Street profitiert stark von den Signalen des Gouverneurs der US-Notenbank, Christopher Waller, dass die Zentralbank bereits im Juli mit Zinssenkungen beginnen könnte, da die Inflation und das Wachstum derzeit nahe den Zielen der Fed liegen. In einem Interview mit CNBC sagte Waller, dass die Zinsen derzeit 1,25 bis 1,5 Prozentpunkte über dem neutralen Niveau liegen und ohne das Risiko einer Überhitzung gesenkt werden könnten. Performance der Sektoren des S&P 500. Quelle: Bloomberg Finance LP Nasdaq 100 Chart (D1) Die Nasdaq-Index-Futures sind eine halbe Stunde nach Handelsbeginn um 0,2 % gestiegen. Der Index hat heute fast 2 % zugelegt. Die Anleger testen derzeit die wichtige Widerstandsmarke von 22.098, die den Höchststand von vor zwei Tagen markiert. Ein Ausbruch über dieses Niveau könnte eine starke Aufwärtsbewegung auslösen und den Index nach den Rückgängen zu Beginn dieser Woche auf neue Höchststände (Allzeithoch bei 22.329) treiben. Allerdings bleiben Unsicherheiten und Risiken aufgrund möglicher Entwicklungen im Zusammenhang mit der Situation zwischen Israel und dem Iran sowie dem Handelskrieg zwischen den USA und China bestehen. Darüber hinaus könnte die Zurückhaltung, Positionen über das Wochenende zu halten, den Index belasten. Quelle: xStation5 von XTB Unternehmensnachrichten: Die Aktien von Accenture (ACN.US) fallen um 7,2 %, nachdem das Unternehmen gemischte Ergebnisse für das dritte Quartal und einen vorsichtigen Umsatzausblick für das Gesamtjahr veröffentlicht hat. Der Umsatz im dritten Quartal lag leicht über den Erwartungen (17,7 Mrd. USD gegenüber 17,32 Mrd. USD), aber die Auftragseingänge gingen im Jahresvergleich um 6,6 % zurück.

Die Aktien von Capricor Therapeutics (CAPR) stürzen um 20 % ab, nachdem bekannt wurde, dass Nicole Verdun, die für die Zulassung des Medikaments von Capricor zuständige FDA-Beamtin, vom Dienst suspendiert wurde.

Die Aktien von GMS Inc. (GMS.US) legen um 30 % zu, nachdem ein Bericht über ein mögliches Übernahmeangebot von Home Depot in Höhe von 5 Mrd. USD für Optimismus gesorgt hat. Sollte das Angebot zustande kommen, könnte dies der größte Kursanstieg in der Geschichte von GMS sein.

Die Aktien der Circle Internet Group (CIG.US) steigen um 15 %, nachdem sie am Vortag bereits um 34 % zugelegt hatten, da der US-Senat ein Gesetz zur Regulierung von Stablecoins verabschiedet hat. Die Aktie liegt nun über 540 % über ihrem Ausgabepreis.

