- US Optionen handeln: YouTube Video Tutorial für Einsteiger und Anfänger
- Optionen vs CFDs: Vorteile, Nachteile und Unterschiede
- Experten: Jens Klatt und Marc Schulze
- US Optionen handeln: YouTube Video Tutorial für Einsteiger und Anfänger
- Optionen vs CFDs: Vorteile, Nachteile und Unterschiede
- Experten: Jens Klatt und Marc Schulze
Optionen handeln gehört zur Königsdisziplin an der Börse. Seit Mai 2026 bietet XTB als einer der führender Broker in Deutschland ein neues Erlebnis: Den Handel mit US-Optionen direkt in der preisgekrönten Investment App.
In unserem aktuellen Spezial-Webinar erklären die Experten Mark Schulze und Jens Klatt, warum OTC-Optionen die Spielregeln für Privatanleger verändern können.
US Optionen bei XTB: Das Wichtigste auf einen Blick
Sie möchten Optionen handeln und suchen einen Broker, der Ihnen maximale Flexibilität bietet? Seit Mai 2026 ermöglicht XTB den einfachen Zugang zu US-Optionen direkt über die kostenlose, hauseigene Handelsplattform.
Im Gegensatz zu klassischen Börsenoptionen sind die XTB OTC-Optionen bereits ab kleinsten Stückzahlen handelbar und bieten ein begrenztes Risiko bei vollem Gewinnpotenzial. Ohne Orderkommissionen!
Key Takeaways:
-
Volle Flexibilität: Handeln Sie bereits ab 0,01 Kontrakten (entspricht 1 Aktie).
-
Maximaler Schutz: Ihr Verlustrisiko ist bei Long-Optionen strikt auf die gezahlte Prämie begrenzt.
-
Einfache Abwicklung: Automatischer Barausgleich (Cash Settlement) statt physischer Aktienlieferung.
-
Kostentransparenz: Keine Orderkommissionen, lediglich der Spread und die Prämie fallen an.
-
Alles in einer App: Nutzen Sie eine Plattform vund ein Handelskonto für Aktien, CFDs, Guthabenzinsen, ETFs und Optionen.
OPTIONEN HANDELN - Video Tutorial für Anfänger
Der Inhalt des Videos:
Warum bei XTB Optionen handeln?
Wer einen modernen "Optionen handeln" Broker sucht, stößt oft auf starre Kontraktgrößen. XTB geht einen anderen Weg. Durch OTC-Optionen (Over-the-Counter) bieten wir Vorteile, die klassische Börsenplätze oft vermissen lassen:
-
Skalierbarkeit ab 0,01 Kontrakten: Sie müssen nicht direkt 100 Aktien absichern. Bei XTB können Sie das Volumen auf bis zu eine einzelne Aktie herunterskalieren.
-
Kein Gap-Risiko: Beim Kauf von Long-Optionen ist Ihr Risiko auf die gezahlte Prämie begrenzt – ideal für Earnings-Events.
-
Alles in einer App: Wechseln Sie in Sekunden zwischen CFDs, echten Aktien und dem Optionen-Handel.
Grundlagen: So funktioniert das Optionen-Handeln bei XTB
Beim Optionen-Handeln nutzen Sie zwei grundlegende Werkzeuge, um auf Marktbewegungen zu reagieren oder Ihr Depot abzusichern:
1. Call-Optionen (Spekulation auf steigende Kurse)
Ein Call gibt Ihnen das Recht, einen Basiswert zum festgelegten Basispreis (Strike) zu kaufen.
2. Put-Optionen (Schutz vor fallenden Kursen)
Puts fungieren als Versicherung. Sinken die Kurse unter den Strike, gewinnt der Put an Wert. Dies ist die effektivste Methode zur Depotabsicherung.
Pro-Tipp aus dem Webinar: „Nutzen Sie Puts wie eine "Versicherung". Sie zahlen eine Prämie, um im Falle eines Crashs weich zu landen.“
Beispiel aus dem Video - Du erwartest steigende Kurse für die Apple Aktie - Call Szenario für Options Handel_
Strategie-Check: Optionen vs. CFDs
Wann könntest du über den Handel von Optionen nachdenken? Wann sind CFDs im Vorteil?
Wichtiger Hinweis von Jens Klatt: „Optionen sind bedingte Termingeschäfte. Sie haben das Recht, aber nicht die Verpflichtung zur Ausübung. Das macht das Risikomanagement so intuitiv.“
Vergleich: US-Optionen vs. Aktien-CFDs
Viele Trader fragen sich: Wann nutze ich was? Hier ist die Entscheidungshilfe aus dem Webinar:
|Merkmal
|US-Optionen (Long)
|Aktien-CFDs
|Max. Verlust
|Begrenzt auf die gezahlte Prämie
|Begrenzt durch Stop-Loss (Gap-Risiko bleibt)
|Hebel
|Variabel (durch Delta bestimmt)
|Fest (max. 1:5 für Privatanleger)
|Finanzierungskosten
|Keine (Swap-frei)
|Täglich anfallende Swaps bei Long-Positionen
|Haltedauer
|Begrenzt durch Verfallsdatum
|Unbegrenzt möglich
|Einsatzzweck
|Strategische Absicherung, Earnings
|Intraday-Trading, kurzfristige Trends
Die Optionskette: Volle Kontrolle beim Optionen-Handeln
Das Herzstück für jeden Trader ist die Optionskette. Hier wählen Sie Laufzeiten und Strikes mit einem Klick. Das integrierte Payoff-Diagramm zeigt Ihnen sofort visuell, ab welchem Kurs Sie in die Gewinnzone laufen.
Wichtige Begriffe für den Handel:
-
In-the-money (ITM): Die Option hat bereits einen inneren Wert.
-
Out-of-the-money (OTM): Die Option ist momentan ein "Lotterie-Ticket" mit hohem Hebelpotential.
-
Cash Settlement: Bei XTB müssen Sie keine physischen Aktien abnehmen – Gewinne werden direkt in bar gutgeschrieben.
Fazit: Ihr Einstieg in die Welt der Derivate
XTB beweist erneut, warum wir 2026 zum vierten Mal in Folge als bester CFD Broker in Deutschland ausgezeichnet wurden(Brokerwahl.de).Mit den neuen US-Optionen bieten wir professionelle Werkzeuge für ein modernes Risikomanagement.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!
- BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl
- Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild
- Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!
FAQ: Häufige Fragen zum Optionen-Handeln bei XTB
Was macht XTB zum womöglich besten Broker, um US Optionen zu handeln?
XTB kombiniert die Tiefe des US-Optionsmarktes mit der Benutzerfreundlichkeit einer modernen Handelsplattform. Besonders hervorzuheben ist die Skalierbarkeit: Während Standard-Optionen meist 100 Aktien bündeln, können Sie bei XTB US-Optionen auf Einzelaktien-Basis traden. Dies macht den Optionen-Handel auch für kleinere Portfolios zugänglich.
Wie hoch ist das Risiko beim Optionen-Handeln?
Beim Kauf von Call- oder Put-Optionen (Long-Positionen) ist Ihr maximales Risiko auf die investierte Optionsprämie begrenzt. Ein Nachschussrisiko oder Verluste über den Einsatz hinaus gibt es nicht. Das macht Optionen zu einem idealen Werkzeug für Strategien über Nacht oder während volatiler Phasen wie der Earning-Season.
Was ist der Unterschied zwischen OTC-Optionen und Standard-Optionen?
Standardisierte Optionen an der Börse (z. B. CBOE) sind oft starr (immer 100 Einheiten). OTC-Optionen (Over-the-Counter) bei XTB werden direkt zwischen Ihnen und dem Broker abgewickelt. Das ermöglicht es uns, Ihnen den Handel ab 0,01 Lots anzubieten, was einer exakten Depotabsicherung Ihrer tatsächlichen Aktienanzahl entspricht.
Findet beim Verfall eine physische Lieferung der Aktien statt?
Nein. XTB nutzt ein Cash Settlement (Barausgleich). Wenn Ihre Option am Ende der Laufzeit "im Geld" (In-the-money) ist, wird der Differenzbetrag zwischen dem aktuellen Kurs und dem Basispreis automatisch Ihrem Konto gutgeschrieben. Sie müssen sich nicht um den Kauf oder Verkauf der physischen Aktien kümmern.
Kann ich beim Optionen-Handeln auch auf fallende Kurse setzen?
Ja, dafür nutzen Sie Put-Optionen. Wenn Sie einen Put kaufen, profitieren Sie von sinkenden Kursen des Basiswertes. Viele Investoren nutzen dies als strategische Absicherung (Hedging), um Buchverluste im Aktiendepot während Marktphasen mit hoher Volatilität auszugleichen.
Wie berechnet sich der Hebel beim Optionen-Handeln?
Der Hebel bei Optionen ist nicht starr wie bei CFDs (max. 1:5), sondern dynamisch. Er wird maßgeblich durch das Delta bestimmt.
Je näher die Option am aktuellen Kurs liegt und je kürzer die Laufzeit ist, desto höher kann der effektive Hebel ausfallen.
Welche Handelszeiten gelten für US-Optionen bei XTB?
Da es sich um US-Basiswerte handelt, findet der Handel synchron zur Wall Street statt. Sie können Optionen zwischen 15:30 Uhr und 22:00 Uhr MEZ handeln.
Expertentipp: Wenn Sie neu im Bereich Optionen sind, starten Sie mit einer kleinen Positionsgröße. Da Sie bei XTB bereits ab einer einzelnen Aktie einsteigen können, ist das "Learning by Doing" hier mit sehr geringem Kapitaleinsatz möglich – ganz ohne die Komplexität großer Standard-Kontrakte.
Und natürlich dürfen wir darauf hinweisen: JEDER Handel an den Finanzmärkten ist auch mit Risiken verbunden. Handel verantwortungsvoll! Der Handel mit Optionen ist riskant und kann zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Siehe Basisinformationsblätter.
Wirtschaftskalender: NFP und Zentralbanker konkurrieren mit Kriegsnachrichten um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit (08.05.2026)
BÖRSE AKTUELL: Aktienindizes steigen trotz Schüssen in der Straße von Hormus 📈 💥
BÖRSE HEUTE: DAX schwächer – Ölpreis und Nahost-Konflikt belasten Märkte (07.05.2026)
Ölpreis unter Druck: Straße von Hormus bleibt Risiko für die Börse aktuell
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.