Optionen handeln gehört zur Königsdisziplin an der Börse. Seit Mai 2026 bietet XTB als einer der führender Broker in Deutschland ein neues Erlebnis: Den Handel mit US-Optionen direkt in der preisgekrönten Investment App.

In unserem aktuellen Spezial-Webinar erklären die Experten Mark Schulze und Jens Klatt, warum OTC-Optionen die Spielregeln für Privatanleger verändern können.



US Optionen bei XTB: Das Wichtigste auf einen Blick

Sie möchten Optionen handeln und suchen einen Broker, der Ihnen maximale Flexibilität bietet? Seit Mai 2026 ermöglicht XTB den einfachen Zugang zu US-Optionen direkt über die kostenlose, hauseigene Handelsplattform.

Im Gegensatz zu klassischen Börsenoptionen sind die XTB OTC-Optionen bereits ab kleinsten Stückzahlen handelbar und bieten ein begrenztes Risiko bei vollem Gewinnpotenzial. Ohne Orderkommissionen!

Key Takeaways:

Volle Flexibilität: Handeln Sie bereits ab 0,01 Kontrakten (entspricht 1 Aktie).

Maximaler Schutz: Ihr Verlustrisiko ist bei Long-Optionen strikt auf die gezahlte Prämie begrenzt.

Einfache Abwicklung: Automatischer Barausgleich (Cash Settlement) statt physischer Aktienlieferung.

Kostentransparenz: Keine Orderkommissionen, lediglich der Spread und die Prämie fallen an.

Alles in einer App: Nutzen Sie eine Plattform vund ein Handelskonto für Aktien, CFDs, Guthabenzinsen, ETFs und Optionen.



OPTIONEN HANDELN - Video Tutorial für Anfänger

Der Inhalt des Videos:

Warum bei XTB Optionen handeln?

Wer einen modernen "Optionen handeln" Broker sucht, stößt oft auf starre Kontraktgrößen. XTB geht einen anderen Weg. Durch OTC-Optionen (Over-the-Counter) bieten wir Vorteile, die klassische Börsenplätze oft vermissen lassen:

Skalierbarkeit ab 0,01 Kontrakten: Sie müssen nicht direkt 100 Aktien absichern. Bei XTB können Sie das Volumen auf bis zu eine einzelne Aktie herunterskalieren.

Kein Gap-Risiko: Beim Kauf von Long-Optionen ist Ihr Risiko auf die gezahlte Prämie begrenzt – ideal für Earnings-Events.

Alles in einer App: Wechseln Sie in Sekunden zwischen CFDs, echten Aktien und dem Optionen-Handel.

Grundlagen: So funktioniert das Optionen-Handeln bei XTB

Beim Optionen-Handeln nutzen Sie zwei grundlegende Werkzeuge, um auf Marktbewegungen zu reagieren oder Ihr Depot abzusichern:

1. Call-Optionen (Spekulation auf steigende Kurse)

Ein Call gibt Ihnen das Recht, einen Basiswert zum festgelegten Basispreis (Strike) zu kaufen.

2. Put-Optionen (Schutz vor fallenden Kursen)

Puts fungieren als Versicherung. Sinken die Kurse unter den Strike, gewinnt der Put an Wert. Dies ist die effektivste Methode zur Depotabsicherung.

Pro-Tipp aus dem Webinar: „Nutzen Sie Puts wie eine "Versicherung". Sie zahlen eine Prämie, um im Falle eines Crashs weich zu landen.“



Beispiel aus dem Video - Du erwartest steigende Kurse für die Apple Aktie - Call Szenario für Options Handel_

Strategie-Check: Optionen vs. CFDs

Wann könntest du über den Handel von Optionen nachdenken? Wann sind CFDs im Vorteil?

Wichtiger Hinweis von Jens Klatt: „Optionen sind bedingte Termingeschäfte. Sie haben das Recht, aber nicht die Verpflichtung zur Ausübung. Das macht das Risikomanagement so intuitiv.“

Vergleich: US-Optionen vs. Aktien-CFDs

Viele Trader fragen sich: Wann nutze ich was? Hier ist die Entscheidungshilfe aus dem Webinar:

Merkmal US-Optionen (Long) Aktien-CFDs Max. Verlust Begrenzt auf die gezahlte Prämie Begrenzt durch Stop-Loss (Gap-Risiko bleibt) Hebel Variabel (durch Delta bestimmt) Fest (max. 1:5 für Privatanleger) Finanzierungskosten Keine (Swap-frei) Täglich anfallende Swaps bei Long-Positionen Haltedauer Begrenzt durch Verfallsdatum Unbegrenzt möglich Einsatzzweck Strategische Absicherung, Earnings Intraday-Trading, kurzfristige Trends

Die Optionskette: Volle Kontrolle beim Optionen-Handeln

Das Herzstück für jeden Trader ist die Optionskette. Hier wählen Sie Laufzeiten und Strikes mit einem Klick. Das integrierte Payoff-Diagramm zeigt Ihnen sofort visuell, ab welchem Kurs Sie in die Gewinnzone laufen.

Wichtige Begriffe für den Handel:

In-the-money (ITM): Die Option hat bereits einen inneren Wert.

Out-of-the-money (OTM): Die Option ist momentan ein "Lotterie-Ticket" mit hohem Hebelpotential.

Cash Settlement: Bei XTB müssen Sie keine physischen Aktien abnehmen – Gewinne werden direkt in bar gutgeschrieben.

Fazit: Ihr Einstieg in die Welt der Derivate

XTB beweist erneut, warum wir 2026 zum vierten Mal in Folge als bester CFD Broker in Deutschland ausgezeichnet wurden(Brokerwahl.de).Mit den neuen US-Optionen bieten wir professionelle Werkzeuge für ein modernes Risikomanagement.

SO SEHEN SIEGER AUS!

XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

gemäß unseren aktuellen Awards! BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl

2026 + CFD Broker des Jahres laut Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild

Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!

FAQ: Häufige Fragen zum Optionen-Handeln bei XTB

Was macht XTB zum womöglich besten Broker, um US Optionen zu handeln?

XTB kombiniert die Tiefe des US-Optionsmarktes mit der Benutzerfreundlichkeit einer modernen Handelsplattform. Besonders hervorzuheben ist die Skalierbarkeit: Während Standard-Optionen meist 100 Aktien bündeln, können Sie bei XTB US-Optionen auf Einzelaktien-Basis traden. Dies macht den Optionen-Handel auch für kleinere Portfolios zugänglich.

Wie hoch ist das Risiko beim Optionen-Handeln?

Beim Kauf von Call- oder Put-Optionen (Long-Positionen) ist Ihr maximales Risiko auf die investierte Optionsprämie begrenzt. Ein Nachschussrisiko oder Verluste über den Einsatz hinaus gibt es nicht. Das macht Optionen zu einem idealen Werkzeug für Strategien über Nacht oder während volatiler Phasen wie der Earning-Season.

Was ist der Unterschied zwischen OTC-Optionen und Standard-Optionen?

Standardisierte Optionen an der Börse (z. B. CBOE) sind oft starr (immer 100 Einheiten). OTC-Optionen (Over-the-Counter) bei XTB werden direkt zwischen Ihnen und dem Broker abgewickelt. Das ermöglicht es uns, Ihnen den Handel ab 0,01 Lots anzubieten, was einer exakten Depotabsicherung Ihrer tatsächlichen Aktienanzahl entspricht.

Findet beim Verfall eine physische Lieferung der Aktien statt?

Nein. XTB nutzt ein Cash Settlement (Barausgleich). Wenn Ihre Option am Ende der Laufzeit "im Geld" (In-the-money) ist, wird der Differenzbetrag zwischen dem aktuellen Kurs und dem Basispreis automatisch Ihrem Konto gutgeschrieben. Sie müssen sich nicht um den Kauf oder Verkauf der physischen Aktien kümmern.

Kann ich beim Optionen-Handeln auch auf fallende Kurse setzen?

Ja, dafür nutzen Sie Put-Optionen. Wenn Sie einen Put kaufen, profitieren Sie von sinkenden Kursen des Basiswertes. Viele Investoren nutzen dies als strategische Absicherung (Hedging), um Buchverluste im Aktiendepot während Marktphasen mit hoher Volatilität auszugleichen.

Wie berechnet sich der Hebel beim Optionen-Handeln?

Der Hebel bei Optionen ist nicht starr wie bei CFDs (max. 1:5), sondern dynamisch. Er wird maßgeblich durch das Delta bestimmt.

Je näher die Option am aktuellen Kurs liegt und je kürzer die Laufzeit ist, desto höher kann der effektive Hebel ausfallen.

Welche Handelszeiten gelten für US-Optionen bei XTB?

Da es sich um US-Basiswerte handelt, findet der Handel synchron zur Wall Street statt. Sie können Optionen zwischen 15:30 Uhr und 22:00 Uhr MEZ handeln.

Expertentipp: Wenn Sie neu im Bereich Optionen sind, starten Sie mit einer kleinen Positionsgröße. Da Sie bei XTB bereits ab einer einzelnen Aktie einsteigen können, ist das "Learning by Doing" hier mit sehr geringem Kapitaleinsatz möglich – ganz ohne die Komplexität großer Standard-Kontrakte.

Und natürlich dürfen wir darauf hinweisen: JEDER Handel an den Finanzmärkten ist auch mit Risiken verbunden. Handel verantwortungsvoll! Der Handel mit Optionen ist riskant und kann zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Siehe Basisinformationsblätter.