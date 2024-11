In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird es spannend: es wird ein neuer US-Präsident gewählt. Für uns als Trader ist aber vielmehr von Interesse, welche Märkte am ehesten und vor allem wie reagieren dürften. US Präsidentschaftswahl – Handelsszenarien für Nasdaq 100, Gold und Bitcoin Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zur US Präsidentschaftswahl 2024 |🔴 Nasdaq 100, Gold und Bitcoin Handelsideen 🔴 Prognose & Ausblick ► Nasdaq 100 ISIN: US6311011026 | WKN: A0AE1X | Ticker: US100 ► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: Bitcoin Am Montagabend stieß ich über X (ehemals Twitter) über einen Tweet von Carl Quintanilla, ein reichweitenstarker Journalist von CNBC, der eine Schätzung von Goldman Sachs postete: Quelle: https://x.com/carlquintanilla/status/1853487508388266141 Während ich den Mehrwert dieser Überlegung Goldmans schwer in Frage stellen würde, offenbart er doch die Denkweise großer, institutioneller Marktteilnehmer und Banken, woraus sich wiederum mögliche Szenarien für die Finanzmärkte skizzieren lassen, denn tritt zum Beispiel ein Szenario ein (z.B. Trump gewinnt und die Republikaner gewinnen zudem die Wahlen zum US-Repräsentantenhaus und die Mehrheit im Senat (Republican Sweep)), der S&P500 reagiert aber mit kurzer Verzögerung mit Abschlägen, würde dies potenziell noch einmal eine bearish katalysierende Wirkung auf den S&P500 und Risk Assets generell haben (kurz gesprochen: Instis würden auf dem falschen Fuß erwischt). Was die Grafik zudem offenbart: es geht nicht nur um die US-Präsidentschaftswahl, sondern auch um die Mehrheitsverhältnisse im US Repräsentantenhaus und im US Senat. Das wiederum hat Auswirkungen auf die Wahl des Präsidenten, denn: angenommen, man sieht eine stark bullishe Reaktion bei einer Wahl Trumps, gleichzeitig ist der US Kongress „geteilt“, kann initiale Volatilität zügig zum Erliegen kommen und die US Präsidentschaftswahl zu einem „Non-Event“ verkommen. Was wird für die US Präsidentschaftswahl erwartet? Ausgehend von aktuellen Hochrechnungen zeichnet sich bei der US-Präsidentschaftswahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Trump und Harris ab, im US Kongress zeichnet sich ein „Patt“ ab. So gab die jüngste Umfrageanalyse von 538 ein 50-50 zwischen Trump und Harris, eine 92% Wahrscheinlichkeit eines Sieges der Republikaner im US Senat und ebenfalls ein Kopf-an-Kopf-Rennen von rund 50-50 im Repräsentantenhaus. Ausgehend von obigem Szenarien-Tableau von Goldman Sachs für den S&P 500 impliziert dies eine Reaktion, die wahrscheinlich zwischen +1.5 und -1.5% liegen dürfte, bei einem Trump-Sieg mit „Republican Sweep“ eine stark bullishe Reaktion nach sich zieht. Vor dem Hintergrund, dass sich Trump im Laufe seines Wahlkamps immer wieder für Bitcoin stark gemacht hat, wäre im Falle eines Wahlsiegs Trumps am ehesten mit einer bullishen Reaktion zu rechnen, hier wären vermutlich zeitnah neue Allzeithochs zu erwarten. Schauen wir im Folgenden einmal auf die verschiedenen Szenarien für den Nasdaq 100, Gold und Bitcoin: Was ist für Aktienindizes, Gold und Bitcoin rund um die US-Präsidentschaftswahl zu erwarten? Szenario 1: Trump gewinnt, “Republican Sweep” (orange) – Wahrscheinlichkeit: 25% Nasdaq 100 bullish, Ziel 20.800 in den kommenden Tagen, neue Allzeithochs in den kommenden Wochen

Gold bearish, Break und Hold unter 2.730 aktiviert kurzfristig zunächst die 2.700er Region

Bitcoin bullish, zeitnah neue Allzeithochs und starker Follow Through ($80.000+) Szenario 2: Trump gewinnt, “US Kongress geteilt” (grün) – Wahrscheinlichkeit: 40% Nasdaq 100 eher bullish, Ziel 20.800 in kommenden Wochen, neue Allzeithochs in den Jahresschluss

Gold bullish, Break und Hold unter 2.730 aktiviert kurzfristig zunächst die 2.700er Region

Bitcoin bullish, zeitnah neue Allzeithochs und Follow Through ($80.000+) in kommenden Wochen Szenario 3: Harris gewinnt, “Democartic Sweep” (rot) – Wahrscheinlichkeit: max. 5% Nasdaq 100 bearish, Ziel 19.000 in kommenden Wochen, bearish in den Jahresschluss

Gold bullish, zeitnaher Test der Allzeithochs und Break höher in den Jahresschluss

Bitcoin sehr bearish, zeitnahe Attacke auf die $60.000 Marke, abwarten, ob sich hier Käufer finden Szenario 4: Harris gewinnt, “US Kongress geteilt” (violett) – Wahrscheinlichkeit: 30% Nasdaq 100 eher bearish, bei Break und Hold unter 20.000 erstes Ziel um 19.800, Break und Hold aktivierte 19.200er Region

Gold eher bullish, Break und Hold über 2.750 macht zeitnahe Drift in Richtung 2.770/780 wahrscheinlich

Bitcoin eher bearish, Attacke auf $65.000 Region sehr warhscheinlich, dort wäre abzuwarten, ob sich Käufer fänden Nasdaq 100 Chartanalyse - m30: Gold Chartanalyse - m30: Bitcoin Chartanalyse - Daily: Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.