US-Stahlaktien fallen, da Trump seine Ablehnung des Nippon-Deals bekräftigt

Die Aktien von U.S. Steel fielen um 7,9 %, nachdem Präsident Trump seine Ablehnung der Übernahme des Unternehmens durch das japanische Unternehmen Nippon Steel bekräftigt hatte, obwohl er zuvor eine neue Überprüfung der nationalen Sicherheit genehmigt hatte, die den Optimismus der Anleger vorübergehend gestärkt hatte. „Wir lieben Japan, aber U.S. Steel ist ein ganz besonderes Unternehmen“, erklärte Präsident Trump am Mittwoch aus dem Oval Office. ‚Wir wollen nicht, dass es nach Japan oder an einen anderen Ort geht, und wir arbeiten mit ihnen zusammen.‘ Der Präsident hat angedeutet, dass er eine Minderheitsbeteiligung von Nippon Steel einem vollständigen Kauf des ikonischen amerikanischen Stahlherstellers vorziehen würde. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Saga um den Nippon-Deal hat seit der Ankündigung im Dezember 2023 mit einem Preis von 55 US-Dollar pro Aktie zahlreiche Wendungen genommen. Die Biden-Regierung wollte die Transaktion aus Gründen der nationalen Sicherheit blockieren – eine Entscheidung, die U.S. Steel und Nippon derzeit vor Gericht anfechten. In der Zwischenzeit hat der aktivistische Investor Ancora im Rahmen seines eigenen Plans für das Unternehmen eine Liste von Direktoren nominiert, die den Verkauf von Vermögenswerten zur Finanzierung von Investitionen vorsieht. Während das Schicksal der Fusion ungewiss bleibt, haben die von Präsident Trump verhängten Einfuhrzölle von 25 % auf Stahl die Inlandspreise auf über 900 US-Dollar pro Tonne ansteigen lassen, von etwa 700 US-Dollar Ende 2024 – ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Zeitpunkt, als Cleveland-Cliffs im August 2023 sein erstes Angebot von 35 US-Dollar pro Aktie für U.S. Steel abgab. U.S. Steel (D1) Chartanalyse Daily Der Aktienkurs liegt beim Trading über dem 61,8 %-Fibonacci-Retracement-Level. Bullen werden versuchen, das 78,6 %-Retracement-Level zu durchbrechen, das zuvor als starke Umkehrzone fungierte. Der RSI zeigt eine rückläufige Divergenz mit einem niedrigeren Hoch, während der MACD schmal bleibt, was auf Unentschlossenheit hindeutet. Quellen: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.