US-Wirtschaft : Fed’s John Williams zu Inflation & US-Zinsen

US-Wirtschaft im Fokus – Fed’s John Williams zu Inflation und Zinsen John Williams, Präsident der Federal Reserve Bank of New York, hat sich zur aktuellen Lage der US-Wirtschaft, zu Inflationstrends und zur künftigen Entwicklung der US-Zinsen geäußert. Seine Aussagen geben Investoren und Analysten wertvolle Einblicke in die Lage an den Finanzmärkten sowie die Erwartungen der Fed für die kommenden Jahre. ✅ Key Takeaways Inflation & Zölle: Zölle treiben die Inflation kurzfristig um 1 % bis 1,5 %, ohne jedoch langfristigen Druck aufzubauen. Arbeitsmarkt: Der US-Arbeitsmarkt kühlt spürbar ab – Risiken für Beschäftigung und Löhne nehmen zu. Zinsausblick: Die Fed rechnet mit sinkenden US-Zinsen in den kommenden Jahren, Inflationsziel von 2 % bis 2027 bleibt bestehen. 📊 Finanzmärkte bleiben stabil Williams betonte, dass die Treasury- und Funding-Märkte sehr stabil laufen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Das Standing Repo Facility steht bereit, um Liquiditätsprobleme abzufangen.

Die Reserven im Finanzsystem sind weiterhin hoch.

Am Anleihemarkt gibt es keine ungewöhnlichen Bewegungen, er reagiert aktuell stark auf wirtschaftliche Fundamentaldaten. 🛒 Inflation & Zölle – kurzfristiger Schub Zölle dürften die Inflation in diesem Jahr um 1 %–1,5 % erhöhen.

Auswirkungen spielen sich voraussichtlich bis Mitte nächsten Jahres aus.

Langfristige Inflationseffekte sind laut Williams nicht erkennbar.

Kernwareninflation ist durch Zölle gestiegen, während sich die Dienstleistungsinflation normalisiert. 👷 Arbeitsmarkt – Abkühlung spürbar Arbeitslosenquote liegt bei 4,2 % , soll bis 2025 auf 4,5 % steigen.

Jobwechselrate ist deutlich gesunken.

Knappheit bei Immigranten-Arbeitskräften belastet den Markt.

Williams erwartet eine allmähliche Rückkehr zu pre-pandemischen Trends .

Insgesamt bleibt der Arbeitsmarkt jedoch noch in einem „vernünftigen Gleichgewicht“. 📉 Wirtschaftswachstum & Ausblick US-BIP wird für dieses Jahr mit 1,25 %–1,5 % Wachstum prognostiziert.

PCE-Inflation : 3,0 %–3,25 % in 2025, Rückgang auf 2,5 % bis 2026.

Das Fed-Ziel von 2 % Inflation soll bis spätestens 2027 erreicht werden.

📝 Fazit – Fed vorsichtig optimistisch Die US-Wirtschaft zeigt Stabilität, doch Zölle und Immigration bremsen das Wachstum. Die Inflation bleibt kurzfristig erhöht, soll aber bis 2027 auf das Fed-Ziel zurückgehen. Der Arbeitsmarkt kühlt ab, was die Fed zunehmend in Richtung ihres Beschäftigungsmandats drängt. Für Anleger bedeutet das: Sinkende US-Zinsen in den nächsten Jahren sind wahrscheinlich – bei gleichzeitig moderatem Wachstum.

