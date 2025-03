📉US100 sinkt um 1 %

🚩US indices tumble before Wall Street opens. Nvidia and Tesla under pressure💥 Die Rückgänge am US-Aktienmarkt beschleunigen sich, und nach der gestrigen schwächsten Sitzung des S&P 500 in diesem Jahr verliert der US500-Index fast 0,9 %. Der größte Rückgang ist bei den Notierungen des Nasdaq 100 (US100) zu beobachten, wo wir vor der Markteröffnung einen Ausverkauf von über 1 % sehen. Vor der Eröffnung der Wall Street verliert Nvidia über 3 %, wobei die Rückgänge eine Eröffnung bei rund 110 USD pro Aktie nahelegen. Die Tesla -Aktien verlieren fast 4 %, deren EV-Modellverkäufe in China im Jahresvergleich um fast 49 % zurückgingen. Der Volatilitätsindex VIX ist um über 5 % gestiegen.

-Aktien verlieren fast 4 %, deren EV-Modellverkäufe in China im Jahresvergleich um fast 49 % zurückgingen. Der Volatilitätsindex VIX ist um über 5 % gestiegen. Vor der US-Sitzung verloren auch die Aktien des Einzelhändlers Target ( TGT.US ), dessen Gewinn und Umsatz zwar die Erwartungen übertrafen, aber hinter den Prognosen zurückblieben. Das Unternehmen erwartet für dieses Jahr stagnierende vergleichbare Umsätze, während der Markt mit einem Wachstum von rund 1,7 % rechnete. Es meldete auch zusätzliche Kosten infolge von Zöllen.

), dessen Gewinn und Umsatz zwar die Erwartungen übertrafen, aber hinter den Prognosen zurückblieben. Das Unternehmen erwartet für dieses Jahr stagnierende vergleichbare Umsätze, während der Markt mit einem Wachstum von rund 1,7 % rechnete. Es meldete auch zusätzliche Kosten infolge von Zöllen. Die Anleger scheinen immer noch auf die jüngsten gemischten US-Wirtschaftsdaten zu reagieren, die auf steigende Inflationserwartungen hindeuten, während die Verbraucherstimmung und die Einzelhandelsumsätze schwächer sind. Der gestrige ISM-Bericht zum verarbeitenden Gewerbe deutete ebenfalls auf einen höheren Preisindex hin, während Auftragseingänge und Beschäftigung schwach waren.

Anleger kalkulieren ein, dass schwächere US-Daten die Fed wahrscheinlich dazu veranlassen werden, in diesem Jahr bis zu dreimal die Zinsen zu senken. Gleichzeitig veranlasst ein riskantes Stagflationsszenario Anleger dazu, riskante Anlagen abzuziehen, darunter auch Technologiewerte. Die Nasdaq (US100)-Futures fielen unter den EMA200, was auf einen sehr wichtigen Test der Trendstärke hindeutet. US100 (D1 interval) Quelle: xStation5 Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade!

