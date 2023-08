⏫US500 steigt vor dem NFP

📣Werden die US-Arbeitsmarktdaten um 14:30 Uhr die Stimmung der Anleger aufhellen? Der erste von vier wichtigen Makroberichten für die September-Entscheidung der Fed - der NFP-Bericht für Juli - wird heute um 14:30 Uhr veröffentlicht. Der US-Arbeitsmarkt hat sich nach der Covid-Pandemie sehr gut entwickelt und scheint gegenüber einer Verschärfung der Kreditbedingungen recht widerstandsfähig zu sein. Das ist natürlich ein Grund zum Jubeln, erschwert es aber gleichzeitig, dass die Inflation schnell wieder auf das Ziel der Fed zurückfällt. Dies erweist sich als Problem für die Fed, da sie ein doppeltes Mandat hat: die Preise stabil und die Beschäftigung stark zu halten. Was erwartet der Markt von dem heutigen Bericht? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Livekonto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Marktkonsens deutet darauf hin, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft im Juli um 200k gestiegen ist, was leicht unter dem vorherigen Wert von 209k liegt. Es sollte jedoch erwähnt werden, dass die ADP-Daten den zweiten Monat in Folge stark ausfielen und im Juli einen Anstieg um 324k zeigten

Das letzte Mal, dass das NFP einen Stellenzuwachs von weniger als 200k auswies, war im Dezember 2020. Die Zuwächse auf dem Arbeitsmarkt haben sich jedoch seit Juli 2022 verlangsamt

Es wird erwartet, dass die Arbeitslosenquote unverändert bei 3,6% liegen wird. Fed erwartet weiterhin einen Anstieg der Arbeitslosenquote auf über 4% in diesem Jahr

Das Lohnwachstum wird sich voraussichtlich von 4,4% gegenüber dem Vorjahr im Juni auf 4,2% im Juli abschwächen. Das Lohnwachstum, das mit dem Inflationsziel in Einklang stehen würde, liegt eher bei 3,0%

Der 4-Wochen-Durchschnitt der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA ist auf 228k gesunken und damit auf den niedrigsten Stand seit März. Die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung weisen seit Juni niedrigere Werte auf und dürften sich positiv auf die Beschäftigungsentwicklung auswirken

Der Arbeitsmarkt kühlt sich ab, aber wahrscheinlich viel langsamer, als die Fed es sich wünschen würde. Besser als erwartete oder gleichbleibende Werte könnten die Notwendigkeit einer weiteren Zinserhöhung auf der September-Sitzung bestätigen Die ADP-Daten waren in den letzten Monaten ein eher schlechter Indikator für die NFP-Werte. Selbst ein gleichbleibender Wert von etwa 200k könnte für USD-Händler eine Enttäuschung darstellen, gleichzeitig aber auch Unterstützung bei Erholungsversuchen an den Aktienmärkten bieten. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Research Die Daten zu den Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung deuten darauf hin, dass die Chance auf eine Erholung der Arbeitslosenquote gering ist. Auf der anderen Seite gehen die JOTLS-Stellenangebote weiter zurück. Dennoch bleiben die offenen Stellen mit 9,6 Millionen auf einem extrem hohen Niveau. Bedeutet dies, dass das Potenzial für einen weiteren Anstieg der US-Arbeitsplätze zur Neige geht? Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Research Wie geht es weiter mit US500? Der US500 handelt weiterhin oberhalb der unteren Grenze der Overbalance-Struktur, was darauf hindeutet, dass der seit März andauernde Aufwärtstrend noch immer im Spiel ist. Sollte die heutige Tageskerze den Körper und die Dochte der gestrigen rückläufigen Kerze überschatten, könnte dies ein starkes zinsbullisches Signal für die nächste Woche darstellen. Natürlich könnte ein sehr starker NFP-Bericht mit einem Beschäftigungszuwachs, der weit über den erwarteten 200k liegt, Druck auf die Aktien ausüben und zu einem weiteren Test der 4.500-Punkte-Marke durch den US500 führen. Ein Durchbruch unter diesen Bereich könnte einen Pullback bis auf das 23,6%-Retracement auslösen, das in der Nähe der Aufwärtstrendlinie zu finden ist. Quelle: xStation5 von XTB HANDELN beim TESTSIEGER 2023: Der Testsieger bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB

