💲USD fällt vor den Einzelhandelsumsätzen

Werden die Daten die Notwendigkeit einer Zinssenkung um 50 Basispunkte durch die Fed bestätigen❓ Heute um 14:30 Uhr dt. Zeit werden wir die US-Einzelhandelsumsätze erfahren. Nach einer kräftigen Erholung im Juli wird für August eine Abschwächung erwartet, die auf eine Schwäche bei den Autoverkäufen zurückzuführen ist. Die Daten der letzten 30 Jahre zeigen jedoch, dass sich die Einzelhandelsumsätze 3-4 Monate nach der ersten Zinssenkung erholten. Rechtfertigen die Daten die Notwendigkeit einer größeren Kürzung? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die August-Daten werden angesichts der Verkaufszahlen im Automobilsektor mit ziemlicher Sicherheit einen Rückgang der Einzelhandelsumsätze zeigen. Es sei auch daran erinnert, dass die Gesamtumsätze im Juli ziemlich stark gestiegen sind, was zu einer ziemlich hohen Basis führte. Die heutigen Daten müssten nicht nur einen stärkeren Rückgang der Gesamtumsätze, sondern auch einen Rückgang der zugrunde liegenden Umsätze zeigen, damit die Fed die Zinsen um 50 Basispunkte senkt. Was sind unsere Markterwartungen im Vorfeld der heutigen Daten? Es wird erwartet, dass die Einzelhandelsumsätze im Vergleich zum Juli, in dem sie um 1,0 % stiegen, um 0,2 % im Vergleich zum Vormonat sinken werden. Es wird erwartet, dass die realen Verkäufe um 0,3% im Monatsvergleich sinken werden.

Die Kernumsätze (ohne Autoverkäufe) werden voraussichtlich um 0,2 % im Monatsvergleich steigen, nachdem sie zuvor um 0,4 % gestiegen waren. Real wird ein Anstieg der Kernverkäufe um 0,1% im Monatsvergleich erwartet.

FĂĽr die Kerngruppe ohne Kraftfahrzeuge und Kraftstoffe wird ein Anstieg von 0,3% m/m erwartet, nach einem vorherigen Anstieg von 0,4% m/m.

FĂĽr die Kontrollgruppe (ohne Nahrungsmittel, Kraftfahrzeuge, Brennstoffe und Baumaterialien) wird ein Anstieg von 0,3 % und real 0,1 % im Monatsvergleich erwartet.

Bloomberg Economics weist darauf hin, dass die Einzelhandelsumsätze in der Regel 3-4 Monate nach der ersten Zinssenkung der Fed wieder ansteigen. Niedrigere Zinssätze für Kreditkarten und Verbraucherkredite dürften zu einer leichten Erholung des Verbrauchs führen. Nominell stiegen die Verkäufe in letzter Zeit um 1,0 % gegenüber dem Vormonat. Realistisch gesehen gab es jedoch einen Aufschwung nach mehreren Monaten der Stagnation. Aufgrund der hohen Basis im Juli wird nun ein Rückgang der Umsätze erwartet: nominell und real. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

In den meisten Umsatzkategorien (mit Ausnahme von Lebensmitteln) wird mit einem unterdurchschnittlichen Umsatz gerechnet. Quelle: Bloomberg Finance LP Wie wird der Markt reagieren? Der Markt preist nun eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 70 % für eine Zinssenkung um 50 Basispunkte durch die Fed ein. Die Daten müssten heute deutlich schlechter als erwartet ausfallen, um die Wahrscheinlichkeit auf über 80 % zu erhöhen. Ein Rückgang der Gesamtumsätze ist eher unwahrscheinlich, aber eine Überraschung in Form einer unveränderten Entwicklung gegenüber dem Vormonat wäre ein Zeichen für eine starke Verbraucherstimmung, was sich positiv auf den Dollar auswirken könnte. Es ist jedoch zu beachten, dass sich die Veränderungen am Devisenmarkt heute mit Blick auf das morgige sehr wichtige Ereignis in Grenzen halten werden. EURUSD steigt heute im Vorfeld der Datenveröffentlichung moderat an. Die Paarung gab nach der Veröffentlichung extrem schwacher Daten aus Deutschland zur Analysten- und Anlegerstimmung nur geringfügig nach. Stärkere Daten (keine Veränderung gegenüber dem Vormonat) könnten das Paar in die Nähe der Marke von 1,1100 zurückfallen lassen. Sollten andererseits die Kernverkäufe entgegen den Erwartungen nicht steigen, wäre dies ein Zeichen für eine starke Schwäche in der US-amerikanischen Öffentlichkeit, was wahrscheinlich zu einem Anstieg zwischen 1,1160-1,1180 führen würde. Quelle: xStation5 von XTB   2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.