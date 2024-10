💲USDIDX steigt vor FOMC-Protokoll um 0,25 %

ūüóĹWall Street await latest FOMC minutes scheduled at 7 PM BST Das FOMC-Protokoll wird eines der wichtigsten Ereignisse des heutigen Handelstages sein, obwohl nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Ton f√ľr die Finanzm√§rkte durch eine Reihe von Erkl√§rungen von Fed-Bankern unmittelbar vor dem heutigen Ereignis vorgegeben wird. Vor der Ver√∂ffentlichung des Protokolls werden wir Stellungnahmen von Bostic, Logan, Goolsbee, Barkin und Jefferson h√∂ren k√∂nnen. Collins wird ebenfalls nach der Ver√∂ffentlichung des Protokolls sprechen, sobald der Handelstag an der Wall Street geschlossen ist. Vor diesem Hintergrund werden die j√ľngsten Stellungnahmen der Fed-Mitglieder einen aktuelleren Einblick in die Geldpolitik geben als die Abschriften der Gespr√§che vom Treffen vor drei Wochen. Was wird das FOMC-Protokoll zeigen? Obwohl seit der letzten Zinsentscheidung drei Wochen vergangen sind, ist es interessant zu erfahren, was die Banker dazu veranlasst hat, die Zinsen weiter zu senken. Wenn die Banker zuversichtlich in die Wirtschaft blicken, sollte dies den US-Verm√∂genswerten nicht viel anhaben k√∂nnen. Wenn die Entscheidung jedoch von gro√üen Bedenken hinsichtlich des Arbeitsmarktes getrieben wurde, k√∂nnte dies dem Dollar und der Wall Street schaden. Was ist im Protokoll erw√§hnenswert? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Fed ist geteilter Meinung, da die Entscheidung f√ľr eine Senkung getroffen wurde, Bowman jedoch f√ľr eine Senkung um 25 Basispunkte stimmte, w√§hrend die Makrodaten auf eine Verbesserung hindeuten, und das bei einem h√∂heren √Ėlpreis

Von gro√üer Bedeutung ist die Stimme des Chefs selbst, der auf die Legitimit√§t einer gr√∂√üeren Ma√ünahme hinwies und h√∂chstwahrscheinlich die meisten Unentschlossenen von einer gr√∂√üeren Senkung √ľberzeugen k√∂nnte

Wenn aus dem Protokoll hervorgeht, dass Powell einen gro√üen Teil der FOMC-Mitglieder √ľberzeugen musste, k√∂nnten sich diese Mitglieder nun bei der n√§chsten Sitzung f√ľr eine Senkung um 25 Basispunkte entscheiden Eine Senkung um 50 Basispunkte k√∂nnte eine Neukalibrierung der Politik signalisieren, und jede weitere Ma√ünahme w√§re eher eine Standardma√ünahme. Der Grund f√ľr weitere Senkungen k√∂nnte in der wirtschaftlichen Schw√§che liegen, die in den Daten (insbesondere den j√ľngsten) nicht so deutlich wird. Angesichts der besseren Daten aus der US-Wirtschaft (insbesondere vom Arbeitsmarkt) in letzter Zeit besteht die M√∂glichkeit, dass die meisten unentschlossenen Mitglieder, die von Powell √ľberzeugt wurden, bei der Sitzung im November auf eine kleinere Senkung um 25 Basispunkte setzen werden. Derzeit geht der Markt von zwei weiteren Senkungen in diesem Jahr und einem durchschnittlichen effektiven Zinssatz von 4,3 % aus. Im Gegensatz dazu geht der Markt f√ľr den kommenden Juni von 4‚Äď5 Senkungen mit einem effektiven Zinssatz von 3,6 % aus.¬† Die erwarteten Kurse f√ľr das Ende dieses Jahres und die Mitte des n√§chsten Jahres sind gestiegen, was zu einer St√§rkung des Dollars gef√ľhrt hat. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Wie wird der Markt reagieren? Laut dem Bloomberg-Modell hat sich die Haltung der Fed-Mitglieder bei der Bearbeitung der Stellungnahmen nicht wesentlich ge√§ndert, sodass die Rechtfertigung f√ľr die j√ľngste St√§rkung des Dollars von ihren Worten abh√§ngen wird. Wenn sie die M√∂glichkeit einer Senkung um 50 Basispunkte ausschlie√üen, hat der Dollar immer noch die Aussicht auf eine St√§rkung. Wenn sich jedoch herausstellt, dass sie eine Fortsetzung st√§rkerer Senkungen w√ľnschen, wird der Dollar wahrscheinlich seinen Abw√§rtstrend wieder aufnehmen. Allerdings ist Powells Haltung mit seiner entscheidenden ‚ÄěRede‚Äú (die die allgemeine politische Haltung des FOMC widerspiegelt) inmitten der Zinssenkung im September immer noch ‚Äěgem√§√üigt‚Äú, sodass die allgemeine Volatilit√§t nach dem heutigen FOMC m√∂glicherweise nicht so hoch sein wird, insbesondere wenn der Bericht keine gr√∂√üeren √úberraschungen bereith√§lt. Der Stimmungsindex der Aussagen der Fed-Mitglieder hat sich nicht wesentlich ver√§ndert, und der Dollar hat zugelegt. Quelle: Bloomberg Finance LP Der US-Dollar-Index (USDIDX) hat sich seit Ende September um mehr als 2,5 % erholt und ist nun auf dem h√∂chsten Stand seit Mitte Juni. Der Dollar ist derzeit auch ziemlich √ľberverkauft, wenn man sich die CFTC-Daten ansieht. Gleichzeitig deutet die Saisonalit√§t auf eine Dollarschw√§che bis Ende Oktober hin. Bedenken Sie jedoch, dass noch viele interessante Ereignisse anstehen: die heutige FOMC-Sitzung, die VPI-Inflation f√ľr September (morgen um 13:30 Uhr BST), gefolgt von der PCE-Inflation und dem NFP-Bericht f√ľr Oktober. All diese Ereignisse finden vor der Pr√§sidentschaftswahl statt, und zwei Tage nach der Wahl wird die Fed eine Entscheidung treffen. Wie Sie sehen, wird es viele Gr√ľnde f√ľr Volatilit√§t geben. USD Dollar Index im Tageschart USDIDX testet derzeit eine wichtige Widerstandszone zwischen dem 38,2- und 50,0-Fibo-Retracement der letzten Abw√§rtswelle. Wenn aus dem Fed-Protokoll hervorgeht, dass die 50-Basispunkte-Senkung eine einmalige Angelegenheit war, und Banker auf 25 Basispunkte hinweisen, besteht die Chance, dass der Wert zumindest bis auf 103 durchbricht. Ein Anstieg auf 104 w√ľrde eine h√∂here Inflation als erwartet und eine Reihe positiver anderer Wirtschaftsdaten aus den USA erfordern. Selbst bei einem Anstieg auf 103 w√§re eine schnelle Korrektur m√∂glich. Sollte das heutige Protokoll jedoch Zur√ľckhaltung signalisieren, w√§re das Ziel der Bereich um das 23,6-Retracement und der Dollar-Index bei 101. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne:  AUSGEZEICHNET

Qualit√§t, Service, Geb√ľhren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.