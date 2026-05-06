USDJPY Prognose: Yen-Intervention belastet USDJPY - Forex Aktuell

Das Wichtigste in Kürze USDJPY fiel nach mutmaßlicher Intervention Japans zeitweise bis auf 155,030

Japan signalisiert mit erneuten Markteingriffen, dass die Zone zwischen 158 und 160 im USDJPY aktiv verteidigt wird

Trotz kurzfristiger Yen-Stärke bleibt der fundamentale Trend wegen der hohen US-Zinsen und Japans Energieabhängigkeit weiter USD-positiv

Das USDJPY Forexpaar geriet heute erneut massiv unter Druck, nachdem eine starke Welle von Yen-Käufen das Währungspaar von der Region um 157,700 bis auf 155,030 drückte. Marktteilnehmer interpretieren die Bewegung als weitere Intervention japanischer Behörden am Devisenmarkt. Damit rückt die aktuelle USDJPY Prognose erneut in den Fokus von Anlegern, die die Entwicklungen am Forex-Markt genau beobachten. ► USDJPY WKN: 965991 - ISIN: XC0009659910 | Ticker: USD/JPY Das Timing der Bewegung passt zum jüngsten Muster japanischer Eingriffe: geringe Liquidität rund um japanische Feiertage sowie der Übergang von der asiatischen in die europäische Handelssitzung, in der offizielle Kapitalflüsse besonders starke Auswirkungen haben können. Auf dem Höhepunkt der Bewegung wertete der Yen um fast 2 % auf und erreichte gegenüber dem Dollar den stärksten Stand seit dem 24. Februar 2026. Zuvor hatte Finanzministerin Satsuki Katayama vor spekulativen Bewegungen am Devisenmarkt gewarnt. Bereits in der vergangenen Woche kam es zu einer groß angelegten Intervention. Daten des Geldmarktes der Bank of Japan deuteten damals darauf hin, dass Tokio rund 5,48 Billionen Yen beziehungsweise etwa 35 Milliarden USD eingesetzt haben könnte, um den Yen zu stützen, nachdem USDJPY über die Marke von 160 gestiegen war. Für Anleger im Bereich Forex Aktuell ist das ein wichtiges Signal: Das japanische Finanzministerium beschränkt sich nicht länger auf verbale Warnungen, sondern versucht aktiv, weitere Gewinne im USDJPY zu begrenzen - insbesondere im Bereich zwischen 158 und 160. Gleichzeitig zeigen die schnellen Erholungen des USDJPY nach früheren Interventionen, dass die Maßnahmen bislang eher Zeit kaufen als den übergeordneten Trend nachhaltig verändern. Bereits während der Intervention im Juli 2024 galt die Zone oberhalb von 160 als kritischer Bereich für die japanischen Behörden. Fundamental bleibt das Umfeld für den Yen schwierig. Die große Zinsdifferenz zwischen den USA und Japan, Japans starke Abhängigkeit von Energieimporten sowie geopolitische Risiken rund um die Straße von Hormus stützen weiterhin den US-Dollar und belasten den Yen. Zwar sorgte die zuletzt verbesserte Stimmung rund um ein mögliches US-Iran-Abkommen für etwas Entlastung durch fallende Ölpreise und einen schwächeren USD, doch ohne eine nachhaltige Entspannung oder eine deutlich restriktivere Haltung der Bank of Japan dürfte der Druck auf den Yen bestehen bleiben. Aus Sicht der Forex Aktuell Analyse bleibt die Marke von 160 im USDJPY weiterhin die entscheidende psychologische Grenze. Solange die geldpolitischen Unterschiede zwischen der Fed und der Bank of Japan bestehen bleiben, könnte die aktuelle USDJPY Prognose trotz zwischenzeitlicher Interventionen mittel- bis langfristig weiterhin auf einen strukturell schwachen Yen hindeuten. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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