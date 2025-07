⏫USDJPY erreicht Höchststand von Anfang April

Der Yen schwächt sich ab und das Vertrauen in den Dollar wächst, angetrieben durch eine breite Abkehr vom japanischen Yen als sicherer Hafen und zunehmendes Vertrauen in den US-Dollar. Geldpolitik und Handelskriege Die US-Zinsen sind seit längerer Zeit unverändert geblieben, und es ist nicht zu erwarten, dass sich daran vor September etwas ändern wird. Ein leicht höherer Inflationswert in den USA, der zunehmend die Auswirkungen der Zölle widerspiegelt, trübt die Aussichten für aggressivere Zinssenkungen in den Vereinigten Staaten, trotz des Drucks der Trump-Regierung auf die Federal Reserve. Umgekehrt gibt es in Japan keine unmittelbaren Anzeichen für Zinserhöhungen. Darüber hinaus wächst das Risiko einer Stagflation in Japan, insbesondere durch die Einführung von Zöllen in Höhe von 25 % durch die Vereinigten Staaten. Die japanischen Renditen steigen zwar, dies ist jedoch nicht auf Erwartungen höherer Zinsen zurückzuführen, sondern vielmehr auf das schwindende Vertrauen in die finanzielle Stabilität des Landes. Im Gegensatz dazu steigen die US-Renditen aufgrund fehlender Aussichten auf eine baldige Zinssenkung. Der Renditeabstand hat sich zuletzt stabilisiert. Quelle: Bloomberg Finance LP Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Es ist anzumerken, dass Japan kürzlich ein Konjunkturpaket in Höhe von 900 Milliarden Yen angekündigt hat, das den Kreditbedarf erheblich erhöhen und die finanzielle Stabilität gefährden könnte. Die von Trump angekündigten Zölle dürften ebenfalls Druck auf den Yen ausüben, um die Wettbewerbsfähigkeit japanischer Exporte zu stärken. Investoren ziehen sich aus dem Yen zurück Angesichts der Trendwende beim US-Dollar und in Erwartung von Zinserhöhungen durch die Fed verzeichneten wir einen Rekordanstieg der Long-Positionen auf den Yen. Es schien auch, als würden Investoren Carry-Trade-Transaktionen in beispiellosem Tempo schließen. In letzter Zeit dürfte es jedoch wieder zu einer Rückkehr zu Yen-Krediten gekommen sein, insbesondere in Erwartung einer Schwäche des Yen. Es kam zu einer deutlichen Umkehr der Long-Positionen und zu einem Anstieg der Short-Positionen. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Wir beobachten auch eine deutliche Verschiebung am Optionsmarkt. Die Differenz zwischen aus dem Geld (OTM) befindlichen Call- und Put-Optionen steigt auf den höchsten Stand seit 2022. Derzeit ist der Preisvorteil von Put-Optionen nur noch marginal. Ähnliche Bewegungen waren 2022 zu beobachten, als das Paar sehr starke Gewinne verzeichnete. Quelle: Bloomberg Finance LP Technischer Ausblick Das Währungspaar USDJPY verzeichnet seine dritte stark bullische Sitzung in Folge und nähert sich der Marke von 149 und dem gleitenden 200-Perioden-Durchschnitt, der zuletzt im März durchbrochen wurde. Seit Monatsbeginn ist das Paar bereits um 3,5 % gestiegen. Angesichts der aktuellen Aufwärtsdynamik könnte das Ziel für das Paar in der Zone zwischen 150 und 151 liegen. Es ist jedoch zu beachten, dass der Yen auch durch die Wahlen zum Oberhaus am kommenden Sonntag unter Druck geraten könnte. Sollte die Schwäche des Yen anhalten, wäre die Spanne von 155 bis 160, in der die Bank of Japan zuletzt interveniert hat, ein wichtiger Bereich, den es zu beobachten gilt. Sollte es hingegen zu einem Rückgang kommen, liegt die Unterstützung beim 38,2-Fibonacci-Retracement-Niveau von 147,3. USDJPY Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

