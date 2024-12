USDJPY legt vor NFP zu 🔔

🔎 Key US labor market report at 1:30 PM GMT Heute erhalten Investoren den US-Arbeitsmarktbericht für November. Um 14:30 Uhr dt. Zeit erfahren wir den aktuellen Stand der US-Wirtschaft. Dies wird der letzte wichtige Beschäftigungsbericht vor der Entscheidung der Fed am 18. Dezember sein. Was ist von den Daten zu erwarten? Bloomberg Economics erwartet für November einen Anstieg der Beschäftigtenzahl außerhalb der Landwirtschaft um 182.000, was leicht unter der Prognose von 218.000 liegt.

Die Daten für Oktober werden wahrscheinlich von 12.000 auf über 50.000 Arbeitsplätze nach oben korrigiert, aber das zugrunde liegende Beschäftigungswachstum bleibt schwach.

Die schwachen Oktoberzahlen, die zum Teil auf die Hurrikane zurückzuführen sind, und die enttäuschende Erholung im November deuten auf tiefere Risse auf dem Arbeitsmarkt hin.

Die meisten Sektoren werden sich im Vergleich zu den Oktober-Daten voraussichtlich verbessern, mit Ausnahme des Freizeit- und Gastgewerbesektors, wo die Erholung schwächer ausfallen könnte als erwartet.

Ein starker Anstieg der Erwerbsbevölkerung (Prognosen bis zu +389.000) dürfte die Arbeitslosenquote in die Höhe treiben. Der aktuelle Durchschnitt liegt bei 4,15 %, mit einer unteren und oberen Grenze von 4,0–4,3 %.

Der jüngste Bericht der vierteljährlichen Erhebung über Beschäftigung und Löhne (QCEW) deutet darauf hin, dass die Beschäftigungsberichte vom dritten Quartal 2023 bis zum ersten Halbjahr 2024 das Wachstumstempo um etwa 100.000 Arbeitsplätze pro Monat zu hoch angegeben haben könnten. Unter der Annahme ähnlicher Muster für das zweite Halbjahr 2024 (der Bericht ist noch nicht veröffentlicht) kann man zu dem Schluss kommen, dass auch die aktuellen Daten deutlich überhöht sind und der Arbeitsmarkt nicht so stark ist, wie es den Anschein hat.

Die Annahme eines ebenso schwachen QCEW-Berichts für das laufende Halbjahr könnte durch die steigende Zahl von Insolvenzen bei kleinen und mittleren Unternehmen gestützt werden.

Der Sechsmonatsdurchschnitt der Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft liegt derzeit bei 133.000. Nach Bereinigung dieser potenziellen Überbewertung könnte die tatsächliche Rate des Beschäftigungswachstums bei nur etwa 30.000 Arbeitsplätzen pro Monat liegen, was nicht ausreicht, um die Arbeitslosenquote zu stabilisieren.

Während der Beschäftigungsbericht vom November wahrscheinlich weiterhin eine Zinssenkung der Fed im Dezember unterstützen wird, wird der Inflationsbericht des Verbraucherpreisindex (VPI) von nächster Woche die endgültige Entscheidung beeinflussen. Die Standardabweichung der heutigen NFP-Daten liegt bei etwa 35.000, was bedeutet, dass Messwerte, die innerhalb dieses Bereichs vom Durchschnitt liegen, vom Markt als innerhalb der Erwartungen liegend behandelt werden können, wodurch die Gesamtvolatilität des Marktes begrenzt wird. Quelle: Bloomberg Financial LP In letzter Zeit sind die Kommentare der Zentralbanker etwas aggressiver geworden. Powell hat wiederholt erwähnt, dass es der US-Wirtschaft gut geht, was bedeutet, dass die Fed nicht überstürzt die Zinsen senken muss. Trotz dieser Kommentare setzt der S&P 500 Index seinen starken Aufwärtstrend fort. Quelle: Bloomberg Financial LP Derzeit – vor der Veröffentlichung der NFP-Daten – erwartet der Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von 68 %, dass die Fed die Zinssätze am 18. Dezember dieses Jahres auf 4,5 % senken wird. Quelle: Bloomberg Financial LP USDJPY Forexpaar im Tageschart Das Währungspaar USDJPY legt vor dem US-Arbeitsmarktbericht um 0,40 % zu. Das Währungspaar hält sich auf einem wichtigen Unterstützungsniveau über 150 JPY pro USD. Jede Überraschung in den NFP-Daten könnte einen deutlichen Anstieg der Volatilität für dieses Paar auslösen. Bei schwächer als erwarteten Daten ist eine starke Abschwächung des Dollars nicht auszuschließen. Infolgedessen könnte das USDJPY-Paar die Unterstützungszone unterhalb des Niveaus von 150 durchbrechen und sich weiter nach unten bewegen.  Quelle: xStation5 von XTB

