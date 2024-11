USDJPY sinkt um 1,15 % 📉

🚩USDJPY fällt unter 150, da die Märkte auf den unerwartet hohen Tokio-VPI-Wert reagieren Der japanische Yen verzeichnet heute eine sehr starke Aufwertung, und wir können in den heutigen Inflationsdaten aus der Region Tokio nach Gründen dafür suchen. Der Markt nahm den höher als erwarteten Wert des Preisdrucks aus Japan als Zeichen für eine wahrscheinliche BoJ-Zinserhöhung im Dezember, von der Ökonomen nach wie vor nicht überzeugt sind. Das Währungspaar fiel von einem Höchststand von 156 Mitte November und durchbrach damit eine Aufwärtsphase. Nun wird es unter der psychologischen Grenze von 150 gehandelt. Der Ausverkauf von USDJPY wird auch durch den schwächelnden US-Dollar angetrieben, der heute eine der schwächsten G10-Währungen ist; USDIDX Index verliert 0,4 %. Die vorläufige VPI-Inflation in der Region Tokio stieg im November im Jahresvergleich um 2,6 % und übertraf damit die Prognosen von 2,2 % nach zuvor 1,8 % und den Kern-VPI von 2,2 % gegenüber Prognosen von 2 % und zuvor 1,8 %. Die Preise für frische Lebensmittel ohne Energie stiegen im Jahresvergleich um 1,9 % und entsprachen damit den Prognosen. Die Arbeitslosenquote lag bei 2,5 % gegenüber 2,4 % zuvor

Andere Daten aus Japan fielen jedoch weniger gut aus. Die japanische Industrieproduktion stieg im Oktober im Jahresvergleich um 1,6 % und lag damit unter der Prognose von 2 %. Im Monatsvergleich stieg sie um 3 % gegenüber 4 % prognostiziert und 1,6 % zuvor. Das Wirtschaftsministerium schätzt jedoch, dass die Produktion im November um -2,2 % m/m und im Dezember um -0,5 % m/m sinken wird

Japans Einzelhandelsumsätze stiegen im Oktober im Jahresvergleich um 1,6 %, prognostiziert wird ein Anstieg um 2 % nach 0,5 % im September. Das Wachstum gegenüber dem Vormonat lag bei 0,1 % gegenüber 0,4 % Prognosen. Die japanische Verbraucherstimmung lag bei 36,4 gegenüber 36,5 Erwartungen, leicht über 36,2 zuvor. Die Baubeginne fielen um -2,9 % im Jahresvergleich gegenüber -2 % Prognosen und -0,6 % Rückgang zuvor. Die veröffentlichten Daten aus Japan ergeben auf den ersten Blick ein gemischtes Bild, da die Inflation etwas stärker als erwartet gestiegen ist, die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion jedoch hinter den Prognosen zurückblieben. Dennoch lagen sowohl die Industrie- als auch die Einzelhandelsumsätze über dem Vorjahres- und dem Vormonatswert. Die Bank of Japan wird am 18. Dezember über die Zinssätze entscheiden, und die USDJPY-Kurse scheinen eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung widerzuspiegeln. USDJPY im Tageschart Das Dollar-Yen-Paar fällt heute im Tagesintervall unter den exponentiellen gleitenden Durchschnitt von 200 Sitzungen (die rote Linie EMA200), was auf eine mögliche Trendwende hindeutet. Für die Bullen bleibt das Ziel nun die 150er-Marke, die sich von einer Unterstützung in einen Widerstand verwandelt hat. Quelle: xStation5 von XTB

