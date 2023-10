USDJPY unter der so wichtigen 150er Marke 📌

📣 Berichte des Nikkei stärken den japanischen Yen auf dem Devisenmarkt. Die heutige Sitzung bringt eine leicht erhöhte Volatilität des japanischen Yens mit sich, aufgrund der für morgen geplanten geldpolitischen Entscheidung der Bank of Japan. Mit dem Beginn der Sitzung an der Wall Street fiel das Währungspaar USDJPY unter die psychologische Marke von 150,00, die zuvor als Kontrollpunkt für vermutete Währungsinterventionen der Bank of Japan diente. Der Grund für diese Aufwertung des Yens war ein Bericht der Agentur Nikkei, der besagt, dass die Bank of Japan in Betracht zieht, die Renditen von 10-jährigen Staatsanleihen über das Niveau von 1% steigen zu lassen, während die derzeitige obere Spanne der möglichen Abweichung genau 100 Basispunkte beträgt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuell liegen die Renditen leicht unter der 0,9%-Marke. Ein solcher Bereich (ein Ziel von 0% mit einer möglichen Abweichung von 100 Basispunkten) in einer Umgebung steigender Renditen aufrechtzuerhalten, ist kostspielig, und es ist nicht auszuschließen, dass er tatsächlich angehoben wird. Quelle: XTB Das Währungspaar USDJPY sinkt nach der Ankündigung einer möglichen Lockerung des Bands um die Zielrendite. Quelle: xStation5 von XTB Das Deutsche Kundeninstitut sucht bereits jetzt den beliebtesten CFD-Broker 2024 Unterstützen Sie XTB und bewerten Sie uns hier anhand unserer Services, Konditionen und unseres Angebotes. Die Umfrage dauert nur wenige Minuten:

