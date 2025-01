ūüí° Die hawkischen Kommentare von Ueda von der Bank of Japan und niedrigere US-PPI-Daten st√§rken den japanischen Yen Wichtige Punkte f√ľr Investoren vor dem entscheidenden Handelstag dieser Woche, an dem der Markt die neuesten US-Verbraucherpreisindex-Daten erfahren wird: Der Markt erwartet, dass der Inflationsdruck weiterhin erh√∂ht bleibt, wobei der Hauptwert einen Preisanstieg von 2,9 % im Jahresvergleich im Vergleich zum zuvor gemessenen Wert von 2,7 % anzeigt.

Es wird erwartet, dass die Kerninflation die aktuelle Preiswachstumsrate bei 3,3 % im Jahresvergleich halten wird.

Gestern erfuhr der Markt, dass die Inflationsdaten der Produzenten niedriger ausfielen als erwartet, was in gewisser Weise mit dem

Der japanische Yen gewinnt heute nach den hawkischen Kommentaren von Ueda von der BoJ

Niedrigere US-VPI-Daten könnten das Ausmaß dieser Aufwertung weiter erhöhen

Trumps Ank√ľndigung pl√∂tzlicher Zollerh√∂hungen bleibt ein Unsicherheitsfaktor bei der Schaffung von Dollarnachfrage Investoren stehen vor einem wichtigen Handelstag der Woche, an dem die US-VPI-Daten um 15:30 Uhr f√§llig sind. Das W√§hrungspaar USDJPY verliert heute fast 0,7 %, was mit dem niedrigen US-PPI-Wert und den hawkischen Kommentaren des BoJ-Pr√§sidenten zusammenh√§ngt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen PPI-Daten: PPI-Indikator: tats√§chlich 3,3 % im Jahresvergleich; Prognose 3,5 %; zuvor 3,0 %;

PPI-Kernindikator: tats√§chlich 3,5 % im Jahresvergleich; Prognose 3,8 %; zuvor 3,5 %; Die Produzenteninflation im Dezember entsprach nicht den Erwartungen f√ľr den Dollar. Sowohl die allgemeinen als auch die Kernwerte lagen unter den Prognosen (3,3 % bzw. 3,5 % im Jahresvergleich), was die Erwartungen der Anleger hinsichtlich der US-Geldpolitik im Jahr 2025 leicht d√§mpfte. ¬† Uedas Stellungnahme: Die Kommentare von Pr√§sident Kazuo Ueda verst√§rkten die Spekulationen √ľber eine m√∂gliche Zinserh√∂hung bei der Sitzung in der n√§chsten Woche (23.-24. Januar). Der Pr√§sident betonte die vielversprechenden Tarifverhandlungen zu Beginn des Jahres und die j√ľngsten Treffen mit den Filialleitern, was eine deutliche √Ąnderung der Kommunikationsstrategie darstellt. Diese Kommentare, die auf √§hnliche zukunftsorientierte Aussagen von Vizepr√§sident Himino folgten, f√ľhrten zu einer St√§rkung des japanischen Yen. Index-Swap-Kontrakte √ľber Nacht deuten nun auf eine 71-prozentige Wahrscheinlichkeit einer Zinserh√∂hung in diesem Monat hin, gegen√ľber 60 % zuvor am Tag, was die wachsende √úberzeugung des Marktes widerspiegelt. Quelle: Bloomberg Financial LP ¬† Renditedynamik Japanische Staatsanleihen gerieten unter Verkaufsdruck, wobei die Renditen zweij√§hriger Anleihen mit 0,7 % ihren h√∂chsten Stand seit 2008 und die Renditen 30-j√§hriger Anleihen mit 0,7 % ihren h√∂chsten Stand seit 2009 erreichten. Die Rinban-Operation der BOJ verzeichnete steigende Ums√§tze, was zus√§tzlichen Druck auf JGB-Futures aus√ľbte. ¬† ¬† Was wird die Fed nach dem Verbraucherpreisindex tun? Der US-Anleihenmarkt hat aufgrund besserer Wirtschaftsdaten begonnen, eine restriktive Wende des Offenmarktausschusses und eine Zinssenkung im Jahr 2025 einzupreisen. Dies f√ľhrte direkt zu einer St√§rkung der amerikanischen W√§hrung, wobei der Dollar-Index allein im letzten Monat um 2,5 % stieg. Index-Swap-Kontrakte mit √úbernachtf√§lligkeit deuten auf eine Senkung um 32 Basispunkte im Jahr 2025 hin, also etwas mehr als eine Senkung. Quelle: Bloomberg Financial LP ¬† Der gestrige Erzeugerpreisindex fiel besser aus als erwartet, was an der Wall Street die Hoffnung auf eine weiterhin lockere Geldpolitik weckt. Historisch gesehen korrelieren Erzeugerpreisindex und Verbraucherpreisindex miteinander, doch der Erzeugerpreisindex ist st√§rker von den Kraftstoffpreisen abh√§ngig, w√§hrend der Verbraucherpreisindex von verschiedenen anderen Faktoren beeinflusst wird (z. B. Lebensmittelpreise, Autopreise und Mieten). Die Autopreise zeigen eine R√ľckkehr zu Preissteigerungen ‚Äď bisher gering, aber dieser Faktor wird mittelfristig aufh√∂ren, die Gesamtinflation nach unten zu ziehen. Quelle: XTB ¬† Trump als ‚ÄěWild Card‚Äú im Inflationspuzzle Reaktionen auf Dollar-bezogene W√§hrungspaare k√∂nnten jedoch nicht von Dauer sein, da das Hauptthema, das langfristig f√ľr Marktunsicherheit sorgt, Trumps Politik in Bezug auf dynamische Zollerh√∂hungen ist. Zu diesem Zeitpunkt wurden alle Ger√ľchte, die auf ein schrittweises Modell f√ľr die Umsetzung hindeuteten, von Trump selbst schnell dementiert, weshalb die M√§rkte zunehmend besorgt dar√ľber sind, wie sich die neue Politik auf die Inflation und damit auf k√ľnftige Entscheidungen der US-Notenbank auswirken wird. Der Markt erwartet einen sprunghaften Anstieg der Zolls√§tze und der Einnahmen, die sie f√ľr die Staatskasse generieren. Quelle: CRFB ¬† USDJPY im Tageschart USDJPY ist in eine kritische Zone eingetreten, die mit zuvor erfolgten W√§hrungsinterventionen in Verbindung gebracht wird. Nach den heutigen Kommentaren fiel das Paar unter den 15-Tage-EMA und leicht unter das 78,6 % Fibonacci-Retracement-Niveau der Abw√§rtsbewegung. Zu den wichtigsten Zielen f√ľr B√§ren geh√∂ren die 30-Tage-EMA und die 50-Tage-EMA, gefolgt vom 23,6 % Fibonacci-Retracement-Level aus der Aufw√§rtsbewegung bei 154,272. Der RSI-Indikator signalisiert eine r√ľckl√§ufige Divergenz, was auf eine Abschw√§chung des Aufw√§rtsmoments hindeutet, w√§hrend der MACD die r√ľckl√§ufige Stimmung best√§tigt. Quelle: xStation ¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† SO SEHEN GEWINNER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne:  AUSGEZEICHNET

Qualit√§t, Service, Geb√ľhren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.