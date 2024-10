Der geldpolitische Stimulus der chinesischen Zentralbank am 24.09. hat für massive Aufschlägen in chinesischen Aktien gesorgt, Alibaba (Ticker: BABA) hat bspw. seit seinem Schlusskurs am 23.09. mehr als 30% zugelegt, aber auch die heute an dieser Stelle zu betrachtenden Aktien von UP Fintech (Ticker: TIGR) oder FUTU Holdings (Ticker: FUTU) sind „vertikal“ gegangen.

Vertikaler Kursanstieg in chinesischen Aktien – zeitnah scharfe Rücksetzer unausweichlich?

Der Aktienkurs von TIGR hat sich mehr als verdoppelt, auch die Aktie von FUTU hat seit dem Schlusskurs am 23.09. rund 100% an Kursaufschlägen gesehen. Der Grund für die heutige Betrachtung ist nun weniger, um ein fundamental gerechtfertigtes oder auch ungerechtfertigtes Bild in Bezug auf die Kursaufschläge zu skizzieren, als vielmehr ein Hinweis, dass es vermutlich eher früher als später zu einem scharfen Rücksetzer in TIGR oder auch FUTU kommen dürfte.

In TIGR kristallisiert sich zum Wochenstart erneut ein Gap von derzeit mehr als 12% heraus (Stand: 11 Uhr deutscher Zeit), bereits sind jetzt vorbörslich mehr als 2.8 Millionen Stücke gehandelt worden, im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten, auch begünstigt durch den jüngsten, starken Volumenanstieg 3.59 Millionen Stücke pro Tag um.

Etwas weniger dramatisch stellt sich die Situation in FUTU dar, wo sich vorbörslich ebenfalls ein Gap von rund 2% zum Schlusskurs zu Freitag herauskristallisiert (Stand: 11 Uhr deutscher Zeit), bis dato wurden rund 450.000 Stücke gehandelt, im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten pro Tag 2.58 Millionen Stücke um.

Auch wenn die chinesische Zentralbank am Dienstag, den 24.09. ihr größtes Konjunkturpaket seit der Corona-Pandemie verabschiedet hat, mit dem Ziel, die chinesische Wirtschaft aus den Klauen der Deflation zu befreien und wieder Kurs auf das Wachstumsziel der chinesischen Regierung zu nehmen, werden weitere fiskalische Stimuli unerlässlich sein, um eben dieses Ziel zu erreichen.

Ausgehend hiervon sollte man in Bezug auf die aktuell stark auf der Oberseite extendierten Titel wie BABA, TIGR oder auch FUTU zwar ein Auge werfen, hier aber zeitnah mit einem schärferen Rücksetzer rechnen, besonders TIGR scheint für einen solchen in den kommenden Tagen prädestiniert, hier scheint ein Re-Test der $10 Region sehr wahrscheinlich, eventuell sogar ein Fall zurück in Gefilde um $9.

TIGR Chartanalyse – Tageschart:

Und auch FUTU Holdings könnte vor einem schärferen Rücksetzer stehen, ein Re-Test der Region zwischen $105 und $110 scheint durchaus denkbar, zusammenfallend mit dem seit der Ankündigung des PBoC Stimulus Volumen-gewichteten Durchschnittspreis, eventuell gibt es auch ein kleines „Überschießen“ und Re-Test der $100 Region, zusammenfallend mit dem 38.2% Fibonacci-Retracement-Level:

FUTU Chartanalyse – Tageschart:

