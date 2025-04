VIX steigt leicht an, da die Unsicherheit an den Märkten vor dem Liberation Day anhält

Die Futures auf den CBOE Volatility Index (VIX) steigen heute um 1,1 % und steigen über 21, da die Unsicherheit über die heutige Ankündigung der Zölle von Donald Trump (der sogenannte Liberation Day, „Tag der Befreiung“) die Nachfrage nach Absicherungen an der Wall Street erhöht. Das Trump-Team hat erwogen, einen universellen Zoll von 20 % auf praktisch alle Importe zu erheben, im Gegensatz zu einem reziproken Plan, der unterschiedliche Zölle für verschiedene Länder vorsehen würde.

Gestern berichteten die Medien, dass das Wirtschaftsteam von Präsident Trump in den letzten Stunden vor seiner Ankündigung zur Handelspolitik am 2. April eine neue Zolloption für ihn vorbereitet.

Laut anonymen Quellen, die mit den Plänen vertraut sind, bereitet das Büro des US-Handelsbeauftragten nun eine dritte Option vor, bei der es sich um einen pauschalen Zoll für eine Gruppe von Nationen handelt, der wahrscheinlich unter dem „zuvor“ geltenden universellen Zollsatz von 20 % liegen würde. Trotz dieser Tatsache deutet die Stimmung auf ein weiteres Risk-Off-Verhalten an der Wall Street hin, und selbst diese Option könnte nicht ausreichen, um die Indizes zu stützen. Die VIX-Volatilität war in den letzten Tagen sehr hoch; mehrere Versuche, den VIX zu „crushen“, sind jedoch aufgrund einer „schlafenden Angst“ an den Märkten gescheitert. Trumps Zölle werden unmittelbar nach der Ankündigung am Mittwoch in Kraft treten. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.