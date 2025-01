VIX steigt um 15 % vor der Eröffnung der Wall Street 📈

Der VIX CBOE Volatility Index (VIX), der steigt, wenn Anleger auf den Termin- und Optionsm√§rkten einen starken Anstieg der Volatilit√§t des S&P 500-Index erwarten, ist heute um mehr als 15 % gestiegen. Dies spiegelt die wachsende Besorgnis der Anleger √ľber die Marktentwicklungen nach der Er√∂ffnung des US-Aktienmarktes wider. Infolgedessen steigt die Nachfrage nach Volatilit√§tsabsicherungen, und die Nervosit√§t veranlasst viele Fonds und Anleger, ihre Positionen durch ein Engagement im VIX-Index abzusichern. Kursr√ľckg√§nge bei Aktien von Technologiegiganten wie Nvidia, Amazon und Meta Platforms w√§hrend des vorb√∂rslichen Handels erh√∂hen die Wahrscheinlichkeit eines gef√§hrlichen marktweiten Deleveraging-Effekts. Dies k√∂nnte zu einer Welle von Margin Calls f√ľhren, die durch das Engagement in Technologieaktien innerhalb des Nasdaq und des breiteren Index ausgel√∂st werden.

Erst nach der √Ėffnung des US-Marktes wird die Liquidit√§t ausreichen, um die endg√ľltige Reaktion des Marktes auf Chinas effizientes KI-Modell DeepSeek zu beurteilen. Dieses Modell hat mit f√ľhrenden US-Benchmarks gleichgezogen und behauptet, dies mit minimalen Investitionen (ca. 6 Millionen US-Dollar) im Vergleich zu amerikanischen Unternehmen wie OpenAI und Meta erreicht zu haben. Derzeit sind die Nvidia-Aktien im vorb√∂rslichen Handel in den USA um 13 % gefallen. VIX im 30 Minuten Chart Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Seit dem ‚ÄěVolmageddon‚Äú im Dezember haben wir bereits zwei erhebliche Volatilit√§tsspitzen erlebt. Die heutige Reaktion ist jedoch viel dynamischer, und die Angst der Anleger scheint weitaus gr√∂√üer zu sein. Diese Angst beruht auf einer realen Bedrohung f√ľr die Bewertungen vieler Unternehmen, die sich aus einer √Ąnderung der Investitionsstrategien f√ľr k√ľnstliche Intelligenz ergeben k√∂nnte. Eine solche √Ąnderung w√ľrde erheblichen Druck auf die Anbieter von KI-Infrastrukturen aus√ľben. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† SO SEHEN GEWINNER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

