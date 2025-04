VIX steigt um 2,5 %, da die Unsicherheit vor der Eröffnung der Wall Street anhält 📌

Die Futures auf den VIX-Volatilitätsindex steigen heute um knapp 3 %, verglichen mit den Höchstständen von gestern von über 40 ist der VIX jedoch um fast 10 % gefallen. Der US-amerikanische Leitindex S&P 500 / US500 „ignorierte“ die Nachricht über die Vergeltungszölle in Höhe von 125 % aus China, obwohl die Nachfrage nach Absicherungen weiterhin hoch ist und der VIX vor der Öffnung des US-Marktes immer noch deutlich über 35 gehandelt wird. VIX im Stundenchart Auf dem Stunden-Chart können wir sehen, dass der VIX ein rückläufiges Kopf-Schulter-Muster gebildet hat, das in Kombination mit einer Divergenz bei den MACD- und RSI-Indikatoren einen Abwärtsdruck signalisieren könnte. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der VIX für seine Unberechenbarkeit bekannt ist und jede negative Nachricht für den Aktienmarkt leicht einen erneuten Test oder einen Ausbruch über das 23,6 % Fibonacci-Retracement-Level um 38 oder sogar über 40 auslösen könnte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 VIX im 15 Minuten Chart Wenn wir uns die zuvor am VIX aufgetretenen Top-Formationen ansehen, können wir einige Ähnlichkeiten feststellen, insbesondere in Form unerwarteter Abwärtsausbrüche aus technischen Mustern, die rechteckigen Dreiecken ähneln. Die wichtigsten Werte, die es jetzt zu beobachten gilt, liegen bei etwa 36,5–37; ein Ausbruch über diese Zone könnte die Tür für einen erneuten Test der gestrigen Höchststände öffnen. Umgekehrt könnte ein Rückgang unter 33,8 einen anhaltenden Abwärtsdruck bestätigen. Quellen: xStation5 von XTB ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade

