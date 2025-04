Volkswagen-Aktie profitiert von Zollpause und EU-Kooperation

Die Aktie von Volkswagen (VOW3.DE) zählte am Montag zu den stärksten Performern im DAX. Im Tagesverlauf legte sie um über 8 % zu und erreichte ein Intraday-Hoch von 90,28 EUR. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Volkswagen Handelsideen 🔴 Volkswagen Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Volkswagen AG WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker: VOW3.DE Fundamentale Lage: Volkswagen verzeichnete im ersten Quartal 2025 einen Gewinnrückgang um rund 40 %, bedingt durch Rückstellungen für EU-CO₂-Strafzahlungen (600 Mio. EUR), Restrukturierungskosten bei der Software-Tochter Cariad (200 Mio. EUR) und Bewertungsanpassungen für Fahrzeuge im Transit, die von den US-Zöllen betroffen sind (300 Mio. EUR). Trotz dieser Belastungen bestätigte der Konzern seine Jahresprognose mit einem erwarteten Umsatzwachstum von bis zu 5 % und einer operativen Rendite zwischen 5,5 % und 6,5 %. Aktuelle Einschätzung: Die Kursrallye der Volkswagen-Aktie wurde durch die Ankündigung der US-Regierung begünstigt, neue Zölle für 90 Tage auszusetzen. Obwohl bestehende Zölle von 25 % auf Autoimporte bestehen bleiben, werteten Anleger die temporäre Aussetzung als positives Signal für mögliche Handelsgespräche zwischen der EU und den USA. Zusätzlich diskutieren europäische Automobilhersteller mit der EU-Kommission über Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, einschließlich der Lockerung von CO₂-Vorgaben und der Förderung von Innovationen. Charttechnische Zonen: Analysten identifizieren die Zone um 93,34 EUR als potenzielle Unterstützung, die bei einem weiteren Kursanstieg als Widerstand fungieren könnte. Volkswagen Aktie Chartanalyse - Daily: Quelle: xStation5 von XTB ​​​​​​​ Fazit: Die Volkswagen-Aktie reagierte positiv auf die temporäre Aussetzung neuer US-Zölle und die Aussicht auf verbesserte Handelsbeziehungen zwischen der EU und den USA. Trotz kurzfristiger Belastungen durch CO₂-Strafzahlungen und Restrukturierungskosten bleibt der langfristige Ausblick stabil. Die charttechnische Entwicklung sollte in den kommenden Tagen genau beobachtet werden, insbesondere im Hinblick auf die Widerstandszone bei 93,34 EUR. DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

