Volkswagen Stammaktie: Verschlechterung der makroökonomischen Prognose 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 08.10.2024

AKTIE IM FOKUS: Volkswagen Stammaktie

WKN: 766400 | ISIN:  DE: DE0007664005 | Ticker: VOW1

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Die Aktie steht seit Wochen unter Druck. Das Management hat Ende September die Prognose f√ľr das laufende Jahr korrigiert. Auch charttechnisch √ľberwiegt das b√§rische Momentum.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis    98,55 EUR

Marktkapitalisierung     29,08 Mrd. EUR

Umsatz 2023    322,28 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote    29,96 %

KGV 2024*    3,91 %

4 Wochen Performance    - 1,82 %

Bewertung    leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024*    7,76 %

Branche    Automobil

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Der Konzern hat im ersten Halbjahr einen Umsatz von 158,8 Mrd. EUR erwirtschaftet. Dieser Umsatz liegt leicht √ľber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres (156,3 Mrd. EUR). Es wurden im Berichtszeitraum 4,3 Mio. Fahrzeuge abgesetzt. Im 1. Halbjahr 2023 waren es noch 4,4 Mio. Fahrzeuge.¬† Das operative Ergebnis liegt mit 10,1 Mrd. EUR unter dem Ergebnis des Vorjahres (11,3 Mrd. EUR) Mit der Umsatzrendite von 6,3 Prozent ist das Management unzufrieden. Umsatztreiber waren vor allem vollelektrische Fahrzeuge, die um 124 Prozent stiegen. Der Auftragsbestand reicht bis in das 4. Quartal 2024 hinein.

Ende September hat der Konzern aufgrund der angespannten Lage die Prognose f√ľr das Jahr 2024 aktualisiert. Aktuell geht man davon aus, rund 9 Mio. Fahrzeuge auszuliefern. 2023 waren dies 9,24 Mio. Fahrzeuge, die Erwartung bisher waren ein Absatzplus von 3 Prozent zu realisieren. F√ľr den Konzernumsatz erwartet man jetzt einen Wert von 320 Mrd. Umsatz. Im Vorjahr wurden 322,3 Mrd. EUR erreicht. Bisher war man von einem Umsatzwachstum von 5 Prozent ausgegangen. An Netto-Cashflow wird ein Wert von 2 Mrd. EUR erwartet - zuvor war man von 2,5 bis 4,5 Mrd. EUR ausgegangen. Als Gr√ľnde f√ľr die Revidierung der Prognose ist eine Verschlechterung der makro√∂konomischen Prognose, als auch Herausforderungen im Konzernbereich Finanzdienstleistungen.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Papier konnte zu Jahresbeginn zun√§chst aufw√§rtslaufen. Nach einem R√ľcksetzer ging es Mitte M√§rz an das Jahreshoch (152,40 EUR), das aber gleich wieder abverkauft wurde. Es stellte sich im Handelsverlauf zwar im Mai noch eine kleinere Entlastungsbewegung ein, die zur√ľck √ľber die 140 EUR-Marke ging, aber auch dieser Move wurde vergleichsweise z√ľgig abverkauft. Die Abgaben setzten sich bis Mitte Juni fort. Die Aktie konnte sich im Bereich der 115 EUR-Marke stabilisieren, aber nicht wesentlich erholen. Ende Juli wurde die Abw√§rtsbewegung wieder aufgenommen. Erst Mitte September gelang die Stabilisierung und eine kleine Entlastungsbewegung, die aber auch wieder abverkauft wurde. Aktuell notiert der Anteilsschein unter der 100 EUR-Marke.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie im Zuge von Abgaben immer wieder im Bereich der 200-Tage-Linie (aktuell bei 122,16 EUR) stabilisieren und erholen konnte. Diese Durchschnittslinie wurde Anfang Juni verbindlich aufgegeben. Es gelang dem Wertpapier zwar nachfolgend im Juli noch einmal √ľber die 20-Tage-Linie (aktuell bei 98,37 EUR) zu laufen, es ging im Zuge von weiterer Schw√§che dann erneut unter diese Linie weiter abw√§rts. Nachdem das Jahrestief (92,55 EUR) formatiert war ging es im Zuge der Erholungsbewegung zwar √ľber die 20-Tage-Linie bzw. die 50-Tage-Linie (aktuell bei 100,88 EUR), die Aktie hat es aber nicht geschafft, sich √ľber der 50-Tage-Linie festzusetzen.

Solange die Aktie per Tagesschluss unter der 20-Tage-Linie notiert, solange kann erneute Schw√§che nicht ausgeschlossen werden. Stellt sich dies ein, so k√∂nnte zun√§chst das Jahrestief angelaufen werden. Im Bereich dieser Marke k√∂nnte das Papier einen Doppelboden formatieren. Misslingt dies aber, so k√∂nnten weitere R√ľcksetzer bis an die 85 EUR-Marke bzw. darunter an die 72,50/71,50 EUR-Marke laufen.

Gelingt es der Aktie einen glaubhaften Richtungswechsel abzubilden, so muss sich das Papier im Zuge einer Erholungsbewegung verbindlich √ľber der¬†50-Tage-Linie festsetzen und direkt einen veritablen Abstand zu dieser Linie herstellen. Erst wenn dieses Szenario eintritt, besteht die Perspektive, dass sich die Aufw√§rtsbewegung in Richtung der 200-Tage-Linie fortsetzen k√∂nnte. Wird diese Durchschnittslinie in den kommenden Handelsmonaten angelaufen, so gilt es die Kursmuster im Dunstkreis dieser Linie engmaschig zu beobachten.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Das Tageschart ist angeschlagen, die Perspektiven f√ľr das Papier auf Tagesbasis b√§risch zu interpretieren. Diese Einsch√§tzung w√ľrde sich erst dann √§ndern, wenn es dem Papier gelingt, so verbindlich √ľber der 50-Tage-Linie zu etablieren.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  35 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Betrachtung im 4h Chart:

Das Papier hat in den letzten Handelswochen Substanz verloren. Die Abgaben waren allerdings nicht dynamisch, sondern hatten einen moderaten Charakter. Erholungen, die sich eingestellt haben, wurden zeitnah wieder abverkauft. Dies lässt sich aus dem Chart sehr gut herauslesen.

Die Aktie hat es in den letzten Handelswochen immer mal wieder geschafft, sich √ľber die SMA20 (aktuell bei 99,05 EUR) / SMA50 (aktuell bei 98,99 EUR) zu schieben, es ist aber nicht gelungen die SMA200 (aktuell bei 103,79 EUR) zu erreichen. Alle Erholungsbewegungen in diese Richtung sind verk√ľmmert. Es ging im Zuge der R√ľcksetzer immer unter diese beiden Durchschnittslinien zur√ľck.

Damit ist auch das 4h Chart b√§risch zu interpretieren. Solange es der Index es nicht schafft, sich √ľber der SMA20 / SMA50 zu etablieren, solange k√∂nnten sich weitere R√ľcksetzer einstellen, die die Anlaufziele erreichen k√∂nnten, die in der Tagesbetrachtung erw√§hnt worden sind.

Gelingt es im Zuge weitere Erholungsimpulse erneut √ľber die SMA20 / SMA50 zu laufen, so gilt es die SMA200 zu erreichen und idealerweise direkt zu √ľberwinden. Das Wertpapier muss es aber auch schaffen, sich nachfolgend √ľber dieser Linie festzusetzen. Ob sich dies in den kommenden Handelstagen und -wochen einstellt, bleibt abzuwarten. Sollte die Bewegung gelingen und kann sich die Aktie √ľber der SMA200 etablieren, so gilt es z√ľgig weiter aufw√§rtszulaufen, um zu verhindern, dass die Bewegung erneut verk√ľmmert.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Aufhellen w√ľrde sich das Chartbild erst, wenn sich die Aktie √ľber der SMA200 festgesetzt hat. Ob diese Bewegung in den kommenden Handelswochen abgebildet werden kann, bleibt abzuwarten. Kann im Bereich des aktuellen Jahrestiefs kein Doppelboden formatiert werden, so k√∂nnte es weiter abw√§rts an und unter die 50 EUR-Marke gehen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  30 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 70 %

Widerstände

98,28

98,33

98,39

98,53

98,71

98,95

100,62

103,71

105,00

113,50

115,50

119,50

122,05

138,40

152,40

Unterst√ľtzungen

92,55

85,00

72,50

59,95

Quelle: xStation5 von XTB

 

HANDELN beim TESTSIEGER: